Mika Aalto jättää Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtajan tehtävän

– Omalla kohdallani tämän hienon järjestön ruorissa seitsemän ja puoli vuotta on ollut pitkä matka, ja nyt on tullut uusien haasteiden aika. Lähtö on toisaalta vaikeaa, sillä Kemianteollisuus ry:n edustama toimiala, jäsenet ja sidosryhmät ovat minulle tärkeitä, mahtavaa henkilöstöämme unohtamatta. Olemme juuri uudistaneet strategiamme ja työehtosopimukset ovat voimassa, joten nyt on hyvä aika ottaa hyppy uuteen, sanoo Mika Aalto.

Mika Aalto aloitti Kemianteollisuuden toimitusjohtajana kesällä 2018. Aallon määrätietoisen johtajuuden aikana Kemianteollisuus on kasvattanut vaikuttavuuttaan ja näkyvyyttään edunvalvontatyössä.

– Mika Aallon toimitusjohtaja-aikana Kemianteollisuus on kasvattanut yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan ja kehittynyt entistä arvostetummaksi ja tunnetummaksi elinkeino- ja työmarkkinapoliittiseksi toimijaksi. Haluan kiittää Mika Aaltoa hänen tekemästään työstä, sanoo Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Liisa Hurme.

Kemianteollisuuden väliaikaisena toimitusjohtajana aloittaa 13.11. hallintojohtaja Panu Räsänen. Uuden toimitusjohtajan rekrytointitoimet käynnistetään välittömästi.

