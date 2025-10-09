Mika Aalto jättää Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtajan tehtävän
Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto jättää tehtävänsä 12.11.2025. Aalto on sopinut lähdöstään ja sen ajankohdasta hyvässä yhteisymmärryksessä Kemianteollisuus ry:n hallituksen kanssa.
– Omalla kohdallani tämän hienon järjestön ruorissa seitsemän ja puoli vuotta on ollut pitkä matka, ja nyt on tullut uusien haasteiden aika. Lähtö on toisaalta vaikeaa, sillä Kemianteollisuus ry:n edustama toimiala, jäsenet ja sidosryhmät ovat minulle tärkeitä, mahtavaa henkilöstöämme unohtamatta. Olemme juuri uudistaneet strategiamme ja työehtosopimukset ovat voimassa, joten nyt on hyvä aika ottaa hyppy uuteen, sanoo Mika Aalto.
Mika Aalto aloitti Kemianteollisuuden toimitusjohtajana kesällä 2018. Aallon määrätietoisen johtajuuden aikana Kemianteollisuus on kasvattanut vaikuttavuuttaan ja näkyvyyttään edunvalvontatyössä.
– Mika Aallon toimitusjohtaja-aikana Kemianteollisuus on kasvattanut yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan ja kehittynyt entistä arvostetummaksi ja tunnetummaksi elinkeino- ja työmarkkinapoliittiseksi toimijaksi. Haluan kiittää Mika Aaltoa hänen tekemästään työstä, sanoo Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Liisa Hurme.
Kemianteollisuuden väliaikaisena toimitusjohtajana aloittaa 13.11. hallintojohtaja Panu Räsänen. Uuden toimitusjohtajan rekrytointitoimet käynnistetään välittömästi.
Yhteystiedot:
Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja (Orion Oyj:n toimitusjohtaja) Liisa Hurme, p. 050 966 2874
Kemianteollisuus ry:n viestintäjohtaja Juha Vainio, p. 040 688 2609
Twitter: @Kemianteollisuu - https://twitter.com/Kemianteollisuu Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista ja investoimme Suomeen vuositasolla reilut miljardi euroa. Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuvat polttoaineet ja lääkkeet ovat kemiaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kemianteollisuus ry
Kemianteollisuuden kysely: Ammatillisten osaajien tarve ei ole katoamassa, mutta vastavalmistuneiden osaamisen taso on heikkoa9.10.2025 15:28:21 EEST | Tiedote
Kemianteollisuuden uuden osaamiseen painottuvan jäsenkyselyn tulokset julkaistiin tänään. Tuloksissa korostuu se, että ammatillisten osaajien tarve säilyy tulevaisuudessakin, mutta osaaminen ei vastaa yritysten tarpeisiin. Kyselyyn vastasivat Kemianteollisuus ry:n jäsenyritykset.
Kemianteollisuuden yrityksiltä täystyrmäys EU:n kauppadiilille – jopa satojen miljoonien eurojen isku toimialalle16.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kemianteollisuuden yritykset suhtautuvat kriittisesti EU:n kauppaneuvottelutoimiin Yhdysvaltojen kanssa. Vain 6 prosenttia alan yrityksistä arvioi neuvottelujen lopputuloksen myönteiseksi, ja selvä enemmistö katsoo, ettei kauppasopimus lisää investointihalukkuutta Suomeen.
Teollisuuden toimintaedellytyksistä huolehtiminen luo talouskasvua ja työllisyyttä2.9.2025 23:20:40 EEST | Tiedote
Hallitus julkisti myöhään tiistaina talousarvioesityksensä vuodelle 2026. Budjettiriihessä tehtiin noin miljardin euron lisäsopeutukset, jotka ovat mittaluokaltaan ymmärrettäviä ja välttämättömiäkin julkisen talouden tasapainottamiseksi. Valitettavasti osa leikkauksista osuu teollisuuteen ja sen toimintaedellytyksiin – ja siten talouskasvun ja työllistämisen mahdollisuuksiin.
Sähköveron korotukset uhkaisivat viedä teollisuuden selkeimmän kilpailuvaltin – suorat kustannukset jopa satoja miljoonia euroja6.8.2025 13:55:00 EEST | Tiedote
Suomen valtion velkaantumistilanne on vakava. Julkisuudessa on syystäkin spekuloitu keinoilla, joilla valtiontalouden tilaa voisi vahvistaa. Valitettavasti yksi mainituista keinoista, teollisuuden sähköveron nostaminen, sahaisi vain omaa oksaa Suomi Oy Ab:n alta.
Kemianteollisuuden yritysjohtajat: Sijainti on Suomen suuri heikkous globaalissa kaupankäynnissä – Näin pärjäsimme vertailussa Ruotsiin18.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomen maantieteellinen sijainti on selvä heikkous suhteessa kilpailijamaihin, arvioivat Suomen toiseksi suurimman vientialan kemianteollisuuden toimitusjohtajat tuoreessa kyselyssä. Toimitusjohtajat nostivat heikkoutena esille myös muun muassa yritysvastaisen kulttuurin Suomessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme