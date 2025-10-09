Kemianteollisuus ry

Mika Aalto jättää Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtajan tehtävän

12.11.2025 11:52:42 EET | Kemianteollisuus ry | Tiedote

Jaa

Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto jättää tehtävänsä 12.11.2025. Aalto on sopinut lähdöstään ja sen ajankohdasta hyvässä yhteisymmärryksessä Kemianteollisuus ry:n hallituksen kanssa.

– Omalla kohdallani tämän hienon järjestön ruorissa seitsemän ja puoli vuotta on ollut pitkä matka, ja nyt on tullut uusien haasteiden aika. Lähtö on toisaalta vaikeaa, sillä Kemianteollisuus ry:n edustama toimiala, jäsenet ja sidosryhmät ovat minulle tärkeitä, mahtavaa henkilöstöämme unohtamatta. Olemme juuri uudistaneet strategiamme ja työehtosopimukset ovat voimassa, joten nyt on hyvä aika ottaa hyppy uuteen, sanoo Mika Aalto.

Mika Aalto aloitti Kemianteollisuuden toimitusjohtajana kesällä 2018. Aallon määrätietoisen johtajuuden aikana Kemianteollisuus on kasvattanut vaikuttavuuttaan ja näkyvyyttään edunvalvontatyössä.

– Mika Aallon toimitusjohtaja-aikana Kemianteollisuus on kasvattanut yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan ja kehittynyt entistä arvostetummaksi ja tunnetummaksi elinkeino- ja työmarkkinapoliittiseksi toimijaksi. Haluan kiittää Mika Aaltoa hänen tekemästään työstä, sanoo Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Liisa Hurme.

Kemianteollisuuden väliaikaisena toimitusjohtajana aloittaa 13.11. hallintojohtaja Panu Räsänen. Uuden toimitusjohtajan rekrytointitoimet käynnistetään välittömästi.

Yhteystiedot: 

Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja (Orion Oyj:n toimitusjohtaja) Liisa Hurme, p. 050 966 2874

Kemianteollisuus ry:n viestintäjohtaja Juha Vainio, p. 040 688 2609

Twitter: @Kemianteollisuu - https://twitter.com/Kemianteollisuu Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista ja investoimme Suomeen vuositasolla reilut miljardi euroa. Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuvat polttoaineet ja lääkkeet ovat kemiaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kemianteollisuus ry

Teollisuuden toimintaedellytyksistä huolehtiminen luo talouskasvua ja työllisyyttä2.9.2025 23:20:40 EEST | Tiedote

Hallitus julkisti myöhään tiistaina talousarvioesityksensä vuodelle 2026. Budjettiriihessä tehtiin noin miljardin euron lisäsopeutukset, jotka ovat mittaluokaltaan ymmärrettäviä ja välttämättömiäkin julkisen talouden tasapainottamiseksi. Valitettavasti osa leikkauksista osuu teollisuuteen ja sen toimintaedellytyksiin – ja siten talouskasvun ja työllistämisen mahdollisuuksiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye