Nokia Oyj:lle suojelualue Kuusamoon

Perustetun luonnonsuojelualueen länsi- ja luoteisosassa on luonnontilainen suoalue, jonka läpi luonnontilainen Riekamopuro virtaa. Metsistä noin kolmasosa on täysin luonnontilaisen kaltaisia ja loput metsät ovat kehittyneet noin 60 vuotta luonnontilassa edellisten hakkuiden jälkeen. Suojelualueen länsi- ja lounaispuolella vajaan kilometrin päässä Kitkajoen pohjoispuolella sijaitsee pääosa Harjasuo–Laurinkorven Natura-alueesta, joten perustettu luonnonsuojelualue täydentää hyvin luonnonsuojelualueverkostoa.

Nokia Oyj:n omistuksessa Kuusamossa on nyt neljä luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 175 hehtaaria.

”Nokia on tehnyt systemaattista luonnonsuojelutyötä jo vuosikymmenien ajan, ja olemme iloisia voidessamme ilmoittaa Kuusamon luonnonsuojelualueen lisäämisestä osaksi suojelualueitamme.” sanoi Nokian ympäristöasiantuntija Jussi Isoaho.