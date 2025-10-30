Nokia Oyj:lle suojelualue Kuusamoon
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on perustanut Kuusamoon Nokia Oyj:n hakemuksesta noin 31 hehtaarin suuruisen Riekamojärven–Juumansuon suojelualueen yhtiön omistamalle kiinteistölle. Perustettu suojelualue sijaitsee Riekamojärven ja Juuman–Käylän välisen maantien välissä.
Perustetun luonnonsuojelualueen länsi- ja luoteisosassa on luonnontilainen suoalue, jonka läpi luonnontilainen Riekamopuro virtaa. Metsistä noin kolmasosa on täysin luonnontilaisen kaltaisia ja loput metsät ovat kehittyneet noin 60 vuotta luonnontilassa edellisten hakkuiden jälkeen. Suojelualueen länsi- ja lounaispuolella vajaan kilometrin päässä Kitkajoen pohjoispuolella sijaitsee pääosa Harjasuo–Laurinkorven Natura-alueesta, joten perustettu luonnonsuojelualue täydentää hyvin luonnonsuojelualueverkostoa.
Nokia Oyj:n omistuksessa Kuusamossa on nyt neljä luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 175 hehtaaria.
”Nokia on tehnyt systemaattista luonnonsuojelutyötä jo vuosikymmenien ajan, ja olemme iloisia voidessamme ilmoittaa Kuusamon luonnonsuojelualueen lisäämisestä osaksi suojelualueitamme.” sanoi Nokian ympäristöasiantuntija Jussi Isoaho.
