Päivi Jokinen: Asukkaiden palaute ohjaa meitä oikeaan suuntaan
Me Hekalla haluamme huolehtia siitä, että mahdollisimman monella helsinkiläisellä on koti, jossa voi elää omannäköistä arkea turvallisesti ja kohtuulliseen hintaan.
Seuraamme tarkasti, miten asukkaamme kokevat asumisen ja palvelumme. Tänä syksynä toteutettu asukastyytyväisyyskysely 2025 kertoi, että olemme oikealla tiellä: asukastyytyväisyys on noussut kaikilla osa-alueilla. Peräti 52 prosenttia vastaajista arvioi Hekan hyväksi tai erinomaiseksi vuokranantajaksi, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 39 prosenttia.
Tulokset ilahduttavat, mutta eivät yllätä. Olemme viime vuosina tehneet paljon töitä sen eteen, että palvelumme olisi läpinäkyvämpää, yhteydenpito sujuvampaa ja arki helpompaa.
Asumisen laatu mitataan arjen sujuvuudessa
Asukkaat ovat edelleen erittäin tyytyväisiä asuntojensa sijaintiin (4,25/5) ja kokoon (4,15/5). Hyvä sijainti tekee arjesta sujuvaa: palvelut, koulut ja luonto ovat lähellä. Kodin koko puolestaan vaikuttaa siihen, miten hyvin koti vastaa elämäntilanteen tarpeita.
Myös kiinteistönhoitajien ammattitaito (3,63/5) ja siivoushenkilökunnan palvelualttius (3,60/5) saivat hyvät arviot. Nämä ovat usein pieniä, mutta ratkaisevia kohtaamisia, jotka rakentavat luottamusta ja turvallisuudentunnetta.
Erityisen ilahduttavaa on, että tyytyväisyys asiakaspalveluun nousi selvästi. Vuokranmaksuun liittyvän asioinnin arvosana kohosi 3,18:sta 3,83:een. Olemme kehittäneet yhteydenpitoa monella tavalla: tekstiviestit, puhelut, sähköpostit ja kirjeet varmistavat, että asukas saa apua ajoissa. Lisäksi tarjoamme vuokranmaksuneuvontaa ja asumisneuvontaa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
Yhä useampi hoitaa asioitaan myös OmaHeka-asukassivuilla, jotka ovat nousseet suosituimmaksi palvelukanavaksi.
Pitkäaikainen vuokrasuhde kertoo luottamuksesta
Kyselyn tulokset kertovat myös Hekan asukkaiden sitoutumisesta. Yli puolet vastaajista on asunut Hekan asunnoissa yli kymmenen vuotta. Se kertoo luottamuksesta: kun perusasiat ovat kunnossa, kodissa viihdytään pitkään.
Vastaajista 54 prosenttia oli yksinasuvia ja 41 prosenttia lapsiperheitä. Hekan tehtävänä on mahdollistaa koti hyvin erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille, ja juuri se tekee kaupungista elävän ja monimuotoisen.
Haluamme jatkossakin kehittää Hekaa yhdessä asukkaidemme kanssa. Se tarkoittaa kuuntelemista, keskustelua ja jatkuvaa parantamista arjen pienissä asioissa ja isoissa päätöksissä.
Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että Hekan kodit pysyvät jatkossakin paikkoina, joissa on hyvä asua, kasvaa ja kuulua osaksi yhteisöä.
***
Asukastyytyväisyyskysely 2025
- Toteutettu 15.–28.9.2025, vastaajia 4 601 (vastausprosentti 23)
- 52 prosenttia piti Hekaa hyvänä tai erinomaisena vuokranantajana (2024: 39 %)
- Asunnot: sijainti 4,25 / koko 4,15
- Kiinteistönhoitajien ammattitaito 3,63 / siivoushenkilökunnan palvelualttius 3,60 / jätteiden kierrätysmahdollisuudet 3,96
- Yli puolet vastaajista asunut Hekalla yli 10 vuotta
