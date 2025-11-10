Ilmatieteen laitos

Tutkijat selvittivät, miten Itämeren lämpöä voisi hyödyntää energiantuotannossa

11.11.2025 10:04:31 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote

Jaa

SeaHeat-tutkimushankkeessa tehtiin ensimmäinen koko Itämerta koskeva arvio meriveden lämmön hyödyntämisestä energiantuotannossa. Hankkeessa kehitetyn työkalun avulla voi arvioida eri merialueiden käyttömahdollisuuksia lämmönlähteenä vuosisadan loppuun asti.

Tulosten mukaan parhaat merilämmön tuotantoalueet sijaitsevat Suomenlahden etelärannikolla ja eteläisellä Itämerellä. Kaukolämmön tarve on suurimmillaan talven kylmimpinä kuukausina, jolloin merilämpöpumpuille on oltava käytettävissä riittävästi vähintään +3 °C:n lämpöistä vettä. Itämeren syvempien kerrosten veden lämpötila pysyy myös talvella reilusti nollan yläpuolella, ja näiden vesimassojen lämpö on nykyisin monilta osin hyödyntämätön energianlähde.

Ennusteiden mukaan vuosisadan loppuun mennessä potentiaalisia tuotantoalueita löytyy aiempaa lähempää rannikkoa.

Arviot perustuvat mittauksia ja mallinnusta yhdistäviin aineistoihin sekä tulevaa ilmaston kehitystä ennakoiviin skenaarioihin.

“Tämä on ensimmäinen kerta, kun Itämeren meriveden lämpöä on arvioitu näin laajasti ja vertailukelpoisesti. Tulokset tarjoavat tietopohjan, jota energiayhtiöt ja suunnittelijat voivat hyödyntää arvioidessaan meriveden käyttömahdollisuuksia lämmönlähteenä”, sanoo johtava tutkija Lauri Laakso Ilmatieteen laitokselta.

SeaHeat-hankkeessa kehitettiin avoimesti saatavilla oleva työkalu, joka tarjoaa helpon tavan tarkastella eri alueiden meriveden lämpötiloja ja soveltuvuutta energiantuotantoon.

Monipuolista tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi

Hankkeessa tunnistettiin Itämeren alueen merilämmön tuotantoon soveltuvat alueet ja rajattiin pois epäsuotuisia kohteita, mikä auttaa tekemään realistisempia investointipäätöksiä.

”Koska merilämpöön liittyvät investoinnit ovat suuria ja käyttöikä pitkä, kannattavuuteen vaikuttavat erityisesti sähkön ja rahoituksen hinta sekä lämpimän veden alueiden sijainti suhteessa kaupunkialueisiin”, summaa hankkeen päätutkija Simo-Matti Siiriä Ilmatieteen laitokselta.

Merilämpöpumput voivat kuitenkin toimia isojen lämpöjärjestelmien lisäksi myös pienemmissä ratkaisuissa, kuten teollisuuslaitoksissa tai kaupunginosatasolla. Kilpailevien tekniikoiden kehitys, lämpövarastot sekä esimerkiksi datakeskusten ja vedyntuotannon hukkalämpö vaikuttavat merilämmön tuotannon kehitykseen ja kilpailukykyyn. Globaalisti suurin kaupallinen potentiaali on alueellisessa viilennyksessä sekä lämmityksen ja viilennyksen yhdistävissä kaukolämpöverkoissa, joita on rakennettu esimerkiksi Pohjanmeren rannikolla.

Hankkeessa kehitettiin myös menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida merilämmön tuotannon viilentämän paluuveden vaikutusaluetta. Tämä tukee mahdollisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia.

Menetelmiä ja tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla merialueilla sekä muissa sovelluksissa, kuten kalankasvatusalueiden suunnittelussa, luonnonkalakantojen tutkimuksessa ja vedenalaisen infrastruktuurin suojaamisessa.

SeaHeat-projekti (2021–2024) oli Business Finlandin rahoittama tutkimushanke, jossa selvitettiin merilämmön tuotannon mahdollisuuksia Itämerellä ja arvioitiin merilämpöön liittyvän teknologian ja palveluiden vientipotentiaalia. Merilämpöpumppujen hyödyntämistä tarkasteltiin, koska ne antavat käytettäessä yhdessä vähäpäästöisen sähkön kanssa mahdollisuuden suurten lämpömäärien tuottamiseen pienin kasvihuonekaasupäästöin. Hankkeen toteutti Ilmatieteen laitos yhteistyössä yritys- ja energiasektorin kanssa.

Avainsanat

tiedetutkimusitämerienergia

Yhteyshenkilöt

Tutkija Simo-Matti Siiriä, Ilmatieteen laitos, p. 029 539 2123, simo-matti.siiria@fmi.fi

Tutkimusprofessori Aleksi Nummelin, Ilmatieteen laitos, p. 045 154 3774, aleksi.nummelin@fmi.fi

Ryhmäpäällikkö, johtava tutkija Lauri Laakso, Ilmatieteen laitos, p. 050 525 7488, lauri.laakso@fmi.fi

Kuvat

Itämeren syvempien kerrosten lämpötila pysyy talvellakin selvästi nollan yläpuolella. Kartassa on esitetty meren pohjakerroksen veden alin lämpötila nykytilanteessa (vasen) ja vuoden 2100 ennustetta, jos ilmasto lämpenee voimakkaasti (oikea). Kuva: Ilmatieteen laitos.
Itämeren syvempien kerrosten lämpötila pysyy talvellakin selvästi nollan yläpuolella. Kartassa on esitetty meren pohjakerroksen veden alin lämpötila nykytilanteessa (vasen) ja vuoden 2100 ennustetta, jos ilmasto lämpenee voimakkaasti (oikea). Kuva: Ilmatieteen laitos.
Ilmatieteen laitos
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye