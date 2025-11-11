Infotilaisuudessa 17.11. saat perustietoa lasten ja nuorten perhehoitajana toimimisesta

Kiinnostaisiko sinun perhettäsi toimia sijaisperheenä sijoitetulle lapselle tai nuorelle tai sijaishoitajana perhehoitajalle? Tervetuloa etäyhteyksin toteutettavaan perhehoidon infotilaisuuteen maanantaina 17.11.2025 kello 17. Tilaisuudessa saat tietoa perhehoitajien valmennuksesta ja perhehoitajana toimimisesta. Infotilaisuuteen osallistuminen ei velvoita perheitä vielä mihinkään.

Valmennusta, tukea ja rahallista korvausta

Perhehoitajaa eli sijaisperhettä tarvitaan silloin, kun lapsi syystä tai toisesta ei pysty asumaan vanhempiensa kanssa. Tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen. Perhehoitajat tarjoavat lapsille kodissaan ympärivuorokautista hoivaa, kasvatusta, turvaa ja välittämistä. Tehtäväänsä perheet saavat tukea ja koulutusta ja heille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikko rekrytoi, valmentaa ja tukee perhehoitajia. Kaikki perheet käyvät noin puolen vuoden mittaisen PRIDE-valmennuksen (Parents´ Resources for Information, Development and Education). Seuraava valmennus alkaa marraskuussa. Vielä valmennuksen aikana ja sen jälkeenkin perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä perhehoitajaksi.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen viimeistään 16.11.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen viimeistään sunnuntaina 16.11. kello 17 mennessä sähköpostiosoitteeseen perhehoitokoivikko(at)hyvaks.fi. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Lisää tietoa perhehoitajuudesta verkkosivuillamme www.hyvaks.fi/koivikko.