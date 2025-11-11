Infotilaisuudessa 17.11. saat perustietoa lasten ja nuorten perhehoitajana toimimisesta
Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikko järjestää lasten ja nuorten perhehoidosta kiinnostuneille avoimen infotilaisuuden etäyhteyksin maanantaina 17.11. kello 17.
Kiinnostaisiko sinun perhettäsi toimia sijaisperheenä sijoitetulle lapselle tai nuorelle tai sijaishoitajana perhehoitajalle? Tervetuloa etäyhteyksin toteutettavaan perhehoidon infotilaisuuteen maanantaina 17.11.2025 kello 17. Tilaisuudessa saat tietoa perhehoitajien valmennuksesta ja perhehoitajana toimimisesta. Infotilaisuuteen osallistuminen ei velvoita perheitä vielä mihinkään.
Valmennusta, tukea ja rahallista korvausta
Perhehoitajaa eli sijaisperhettä tarvitaan silloin, kun lapsi syystä tai toisesta ei pysty asumaan vanhempiensa kanssa. Tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen. Perhehoitajat tarjoavat lapsille kodissaan ympärivuorokautista hoivaa, kasvatusta, turvaa ja välittämistä. Tehtäväänsä perheet saavat tukea ja koulutusta ja heille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta.
Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikko rekrytoi, valmentaa ja tukee perhehoitajia. Kaikki perheet käyvät noin puolen vuoden mittaisen PRIDE-valmennuksen (Parents´ Resources for Information, Development and Education). Seuraava valmennus alkaa marraskuussa. Vielä valmennuksen aikana ja sen jälkeenkin perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä perhehoitajaksi.
Ilmoittaudu infotilaisuuteen viimeistään 16.11.
Ilmoittaudu infotilaisuuteen viimeistään sunnuntaina 16.11. kello 17 mennessä sähköpostiosoitteeseen perhehoitokoivikko(at)hyvaks.fi. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.
Lisää tietoa perhehoitajuudesta verkkosivuillamme www.hyvaks.fi/koivikko.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja Pesonen, sosiaalityöntekijä, perhehoitoyksikkö Koivikko, Keski-Suomen hyvinvointialue, tarja.pesonen@hyvaks.fi, p. 050 356 5567
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Jämsäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat sujuvasti – kiirevastaanotto palvelee myös iltaisin ja viikonloppuisin11.11.2025 15:14:40 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on tuottanut jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut 1.9.2025 alkaen.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.11.2025 08:06:42 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.11.2025 Rakennuspalo, suuri, Kylmälahdentie, Jyväskylä Pahvipuristimen sähkömoottori kärähti myymälärakennuksessa Kylmälahdentiellä. Paloa ei päässyt syttymään, eikä henkilövahinkoja sattunut. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja tuuletti käryt pois. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksiin tuli laajasti kommentteja10.11.2025 15:25:22 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue kiittää kaikkia asukkaita, henkilöstöä, kuntia, järjestöjä ja muita sidosryhmiä aktiivisesta osallistumisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategian ja palveluverkon valmisteluun.
Palvelupäällikkö Tytti Ervasti aloitti määräaikaisena Johtajaylihoitajana10.11.2025 13:33:40 EET | Tiedote
Novan osastotoiminnan palvelupäällikkö, terveystieteiden tohtori Tytti Ervasti, aloitti tänään maanantaina 10.11.2025 määräaikaisena Johtajaylihoitajana eli hoitotyön professiojohtajana.
Joukkorokotuspäivät sujuivat hyvin Keski-Suomen hyvinvointialueella10.11.2025 10:37:07 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestetyt influenssa- ja koronarokotusten joukkorokotuspäivät sujuivat lauantaina 8.11. sujuvasti kaikilla paikkakunnilla. Rokotuspäivien yhteydessä aloitettiin 65 vuotta täyttäneiden influenssarokotukset Jyväskylässä Sairaala Novassa sekä Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä ja Äänekoskella. Samalla rokotuspäivillä rokotettiin myös 18 vuotta täyttäneitä voimakkaasti immuunipuutteisia, joille tarjottiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksen mukaisesti myös koronarokote. – Saimme ensimmäisestä joukkorokotuspäivästä paljon palautetta erityisesti Jämsän osalta. Palautteen perusteella teimme useita korjaavia toimenpiteitä, ja nyt lauantain rokotuspäivä sujui Jämsän sosiaali- ja terveysasemalla erinomaisesti. Asiakkailta saimme myös paljon myönteistä palautetta, kertoo Niina Ylönen-Käyrä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme