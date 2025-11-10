Stadin sote ja brankkari on ilmestynyt

Vammaispalvelussa kerätään palautetta pelin avulla 10.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote

Helsingin vammaispalvelujen asiakkaat ja työntekijät kehittävät yhdessä palveluja ja palautekäytäntöjä. Pelin keinoin tapahtuvaa palautteenkeruuta testataan tämän syksyn ajan, ja yhteistä pelaamista jatketaan ensi vuonna. Myös perhekeskuksissa ja palvelukeskuksissa asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamiset saavat hyvää palautetta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suositteluindeksi on nyt 67.