Stadin sote ja brankkari on ilmestynyt
Vammaispalveluissa, perhekeskuksissa ja palvelukeskuksissa asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamiset saavat hyvää palautetta. Kieliagentit kannustavat puhumaan asiakkaiden kanssa ruotsia. Kontulan terveysneuvontapiste päihteiden käyttäjille aloitti. Stadin sote ja brankkari on jälleen täynnä mielenkiintoisia juttuja Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.
Mielenterveyttä tukevat senioripalvelut − ”sängyn pohjalta takaisin elämään”
Haluamme vahvistaa ikääntyneiden hyvinvointia monin erin tavoin. Yksi tätä varten rakennettu palveluperhe on saanut nimekseen Mielenterveyttä tukevat senioripalvelut.
Kontulaan terveysneuvontapiste päihteiden käyttäjille
Kaupunki avasi Kontulaan terveysneuvontapisteen päihteiden käyttäjille marraskuussa. Palvelupiste korvaa keväällä palaneen Kontulan Symppiksen terveysneuvonnan palveluja.
Johtavan ylilääkärin kädenjälki näkyy Itä-Helsingin terveysasemilla
Tatu Han , 29, päätyi Itä-Helsingin terveysasemien johtavaksi ylilääkäriksi sattumalta. Vuosi johtamis- ja kehittämistehtävissä on opettanut nuorelle ammattilaiselle niin kaupunkiorganisaatiosta, johtamisesta kuin hänestä itsestään.
Språkagenterna ska uppmuntra kollegor till att tala svenska med varandra och kunderna
Social-, hälsovårds- och räddningssektorns språkagenter ordnar till exempel kaffepauser, tävlingar och roliga språkutmaningar för sina kollegor. En språkagent behöver inte kunna svenska perfekt. Det räcker att vara ivrig över uppgiften och vilja vara med och främja tvåspråkigheten.
Vammaispalveluissa kerätään palautetta pelin avulla
Pelin keinoin tapahtuvaa palautteen keruuta testataan tämän syksyn ajan ja yhteistä pelaamista jatketaan ensi vuonna. Vammaispalvelujen lisäksi myös perhekeskuksissa ja palvelukeskuksissa asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamiset saavat hyvää palautetta, kertoo uusin Asiakaskokemuskatsaus.
