Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Stadin sote ja brankkari on ilmestynyt

11.11.2025 09:08:29 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Jaa

Vammaispalveluissa, perhekeskuksissa ja palvelukeskuksissa asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamiset saavat hyvää palautetta. Kieliagentit kannustavat puhumaan asiakkaiden kanssa ruotsia. Kontulan terveysneuvontapiste päihteiden käyttäjille aloitti. Stadin sote ja brankkari on jälleen täynnä mielenkiintoisia juttuja Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.   

Tutustu uutiskirjeeseen »

Mielenterveyttä tukevat senioripalvelut − ”sängyn pohjalta takaisin elämään”

Haluamme vahvistaa ikääntyneiden hyvinvointia monin erin tavoin. Yksi tätä varten rakennettu palveluperhe on saanut nimekseen Mielenterveyttä tukevat senioripalvelut.

Lue lisää »

Kontulaan terveysneuvontapiste päihteiden käyttäjille

Kaupunki avasi Kontulaan terveysneuvontapisteen päihteiden käyttäjille marraskuussa. Palvelupiste korvaa keväällä palaneen Kontulan Symppiksen terveysneuvonnan palveluja.

Lue lisää »

Johtavan ylilääkärin kädenjälki näkyy Itä-Helsingin terveysasemilla

Tatu Han , 29, päätyi Itä-Helsingin terveysasemien johtavaksi ylilääkäriksi sattumalta. Vuosi johtamis- ja kehittämistehtävissä on opettanut nuorelle ammattilaiselle niin kaupunkiorganisaatiosta, johtamisesta kuin hänestä itsestään.

Lue lisää »

Språkagenterna ska uppmuntra kollegor till att tala svenska med varandra och kunderna

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns språkagenter ordnar till exempel kaffepauser, tävlingar och roliga språkutmaningar för sina kollegor. En språkagent behöver inte kunna svenska perfekt. Det räcker att vara ivrig över uppgiften och vilja vara med och främja tvåspråkigheten.

Läs mer »

Vammaispalveluissa kerätään palautetta pelin avulla

Pelin keinoin tapahtuvaa palautteen keruuta testataan tämän syksyn ajan ja yhteistä pelaamista jatketaan ensi vuonna. Vammaispalvelujen lisäksi myös perhekeskuksissa ja palvelukeskuksissa asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamiset saavat hyvää palautetta, kertoo uusin Asiakaskokemuskatsaus.

Lue lisää »

Päätoimittaja
Jaana Juutilainen-Saari, jaana.juutilainen-saari@hel.fi

Toimitussihteeri
Markus Snellman, markus.snellman@hel.fi

Toinen linja 4 A, PL 6030

00099 Helsingin kaupunki

p. 09 310 5015 tel:093105015 (vaihde)

Tilaa uutiskirje

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 4.11.4.11.2025 19:04:57 EET | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 4. marraskuuta 2025. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla. Kaisa Kivistö terveysasemien ja sisätautien poliklinikan uusi johtajalääkäri Lautakunta valitsi Helsingin terveysasemien ja sisätautien poliklinikan uudeksi johtajalääkäriksi lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri Kaisa Kivistön. Kaisa Kivistö työskentelee tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtavana ylilääkärinä. Kivistö aloittaa uudessa tehtävässään vuoden 2026 alussa. Lautakunta päättää palvelustrategiasta 18.11. Lautakunta jatkaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategialuonnoksen käsittelyä ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 18. marraskuuta. Lautakunta antaa palvelustrategiasta esityksen kaupunginhallitukselle. Lopullisesti sen hyväksyy kaupunginvaltuusto arviolta vuoden 2025 lopulla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye