Kuopion Kallanrantaan rakentuu 14 valtion toimijan yhteinen työympäristö – ensimmäiset tilat käyttöön alkuvuodesta 2027
Kuopion Kallanrannan ja Hallituskadun kiinteistöihin toteutetaan uusi yhteinen työympäristö valtion toimijoille sekä Suomi-piste. Hankkeen rakennustyöt alkavat huhtikuussa 2026 ja valmistuvat vaiheittain vuoden 2027 loppuun mennessä.
Kuopion Kallanranta 11 ja entinen Lääninhallituksen talo osoitteessa Hallituskatu 14 muodostavat uuden valtion toimijoiden yhteisen työympäristön ja Suomi-pisteen, jossa kansalaiset voivat asioida useiden viranomaisten kanssa saman katon alla. Hankkeen myötä Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Lupa- ja valvontavirasto (LVV), Maanmittauslaitos (MML), Oikeuspalveluvirasto Edunvalvonta (OPV) ja Verohallinto tarjoavat palveluitaan Suomi-pisteessä helmikuusta 2027 alkaen. Kallanranta 11:een toteutetaan Suomi-piste etäpalveluineen ja kokouskeskus. Nykyinen asiakaspalvelu on koko rakentamisen ajan toiminnassa väistötiloissa ensimmäisessä kerroksessa.
Yhteiset työympäristöt 14 valtion toimijalle toteutetaan molempiin osoitteisiin. Rakennettavat toimistotilat hyödyntävät mahdollisimman paljon olemassa olevia rakenteita ja kalusteita, ja noin 92 % tulevan työympäristön kalusteista on kiertokalusteita. Hallituskatu 14:n vuonna 2022 valmistunut monitilaympäristö otetaan pääosin sellaisenaan käyttöön. Elokuussa 2024 valmistunut viiden toimijan yhteinen työympäristö Kallanranta 11:ssä otetaan uudistuksen myötä laajemmin eri toimijoiden käyttöön. Tilojen käytettävyyden lisäksi muutostöillä parannetaan myös äänieristystä, turvallisuutta ja varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin.
Yhteisissä työympäristöissä tulevat työskentelemään asiakaspalvelua tarjoavien lisäksi Taiteen edistämiskeskus (Taike), Elinvoimakeskus (EVK), Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Metsähallitus, Puolustuskiinteistöt ja Senaatti-kiinteistöt. Oikeuspalveluvirasto Edunvalvonta tarjoaa vain asiakaspalvelua.
”Kallanrannan kokonaisuus yhdistää Lääninhallituksen arvokkaan rakennuksen ja modernit työympäristöt toimivaksi valtion tilojen ja palveluiden keskittymäksi Kuopion sydämessä”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen projektipäällikkö Virve Wright.
Hankkeen kokonaislaajuus on noin 8 000 neliömetriä, ja muutos koskee yhteensä 785 valtion työntekijää. Hankkeen kustannusarvio on 6,3 miljoonaa euroa, sisältäen kalusteet ja tekniset laitteet. Hankkeen myötä Valtion tilakustannukset alenevat arviolta 2,1 miljoonaa euroa vuodessa, kun palveluja ja tiloja keskitetään nykyistä tehokkaammin
Hankkeen suunnitteluvaihetta jatkettiin aikaisemmasta, ja hanke etenee nyt vaiheittain. Valmistelevat työt ajoittuvat lokakuusta 2025 maaliskuuhun 2026, ja varsinaisten rakennustöiden on suunniteltu alkavan huhtikuussa 2026 ja valmistuvan heinäkuussa 2027. Ensimmäiset toimistotilat ja Suomi-piste otetaan käyttöön helmikuussa 2027, ja koko hanke valmistuu loppuvuodesta 2027.
Kallanrannan toimitilaprojekti on osa valtakunnallista Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla -hanketta, jonka tavoitteena on säästöjen lisäksi tehostaa toimitilojen käyttöä ja vähentää päästöjä. Lisäksi toimijoiden yhteisellä käyntiasioinnin palveluverkolla mahdollistetaan nykyistä sujuvampi, kustannustehokkaampi ja paremmin asiakkaan tarpeisiin sopiva palvelu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mervi Räisänen, ryhmäpäällikkö, mervi.raisanen@senaatti.fi, puh. 050 543 6223
Matti Oinonen, rakennuttajapäällikkö, matti.oinonen@senaatti.fi, puh. 040 846 7754
Jiri Jokinen, asiakaspäällikkö, jiri.jokinen@senaatti.fi, puh. 050 575 3115
Kuvat
Linkit
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-konsernin Tuomas Pusa: Valtion tilat mahdollistavat hybridityön13.11.2025 08:55:00 EET | Tiedote
Etä- ja läsnätyössä käydyssä julkisessa keskustelussa on noussut huoli toimistotilojen riittävyydestä. Valtion toimitiloista vastaa Senaatti-konserni, joka järjestää tilat valtion virastojen ja laitosten tarpeisiin. Senaatin konsernijohtaja Tuomas Pusa näkee, että tilojen riittävyys ei muodostu esteeksi työtapojen kehittämiselle.
Oulun uusi vankila valmistui – yhteishanke poliisin, KRP:n ja tuomioistuimien kanssa on ainutlaatuinen Suomessa6.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Oulun Ruskonselän merkittävä turvallisuushanke poliisille ja vankilalle on valmistunut kokonaisuudessaan, kun uusi Oulun vankila on valmistunut. Yhteensä noin 130 miljoonan euron arvoinen yhteishanke toteutettiin vaiheittain reilun kolmen vuoden rakennusurakkana. Poliisin toiminnot muuttivat uusiin tiloihin jo keväällä 2025, ja Rikosseuraamuslaitoksen toiminta alkaa alkuvuodesta 2026.
Senaatti-kiinteistöt on valinnut Kansallisarkiston peruskorjauksen toteuttajaksi NCC:n24.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt aloittaa Helsingin Kruununhaassa sijaitsevan Kansallisarkiston päärakennuksen kattavan peruskorjauksen ja toimitilojen muutostyöt keväällä 2026. Korjaustyön aloittamista edeltää hankkeen kehitysvaihe projektinjohtourakoitsijaksi Senaatti-kiinteistöjen kilpailutuksessa valitun NCC:n ja suunnittelijoiden kanssa.
Kutsu: Tutustuminen Pasilan virastokeskuksen yhteisen työympäristön hankkeeseen22.10.2025 09:21:37 EEST | Kutsu
Helsinkiin Pasilan virastokeskukseen on valmisteilla valmistuessaan Suomen suurin yhteinen työympäristö. Samalla myös asiointi virastoissa hoituu yhdellä käynnillä, kun valtion palvelut kootaan julkisen hallinnon yhteisiin Suomi-pisteisiin.
Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman suunnittelu etenee – väliaikaiset tilat linja-autoaseman alueelle vuoden 2026 alkupuolella15.10.2025 10:45:00 EEST | Tiedote
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt suunnittelee uuden, noin 12 500 neliöisen pääpoliisiaseman rakennuttamista Rovaniemen uudelle teollisuusalueelle Verstaantiellä. Uudishankkeen toteuttajaksi on valittu SRV. Lisäksi Lapin poliisilaitoksen tarpeisiin väliaikaiseksi ratkaisuksi on suunnitelmissa toteuttaa moduulirakennus Rovaniemen linja-autoasemalle, kunnes uusi pääpoliisiasema on käytössä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme