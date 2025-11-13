Kuopion Kallanrantaan rakentuu 14 valtion toimijan yhteinen työympäristö – ensimmäiset tilat käyttöön alkuvuodesta 2027

Kuopion Kallanranta 11 ja entinen Lääninhallituksen talo osoitteessa Hallituskatu 14 muodostavat uuden valtion toimijoiden yhteisen työympäristön ja Suomi-pisteen, jossa kansalaiset voivat asioida useiden viranomaisten kanssa saman katon alla. Hankkeen myötä Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Lupa- ja valvontavirasto (LVV), Maanmittauslaitos (MML), Oikeuspalveluvirasto Edunvalvonta (OPV) ja Verohallinto tarjoavat palveluitaan Suomi-pisteessä helmikuusta 2027 alkaen. Kallanranta 11:een toteutetaan Suomi-piste etäpalveluineen ja kokouskeskus. Nykyinen asiakaspalvelu on koko rakentamisen ajan toiminnassa väistötiloissa ensimmäisessä kerroksessa.

Yhteiset työympäristöt 14 valtion toimijalle toteutetaan molempiin osoitteisiin. Rakennettavat toimistotilat hyödyntävät mahdollisimman paljon olemassa olevia rakenteita ja kalusteita, ja noin 92 % tulevan työympäristön kalusteista on kiertokalusteita. Hallituskatu 14:n vuonna 2022 valmistunut monitilaympäristö otetaan pääosin sellaisenaan käyttöön. Elokuussa 2024 valmistunut viiden toimijan yhteinen työympäristö Kallanranta 11:ssä otetaan uudistuksen myötä laajemmin eri toimijoiden käyttöön. Tilojen käytettävyyden lisäksi muutostöillä parannetaan myös äänieristystä, turvallisuutta ja varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin.

Yhteisissä työympäristöissä tulevat työskentelemään asiakaspalvelua tarjoavien lisäksi Taiteen edistämiskeskus (Taike), Elinvoimakeskus (EVK), Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Metsähallitus, Puolustuskiinteistöt ja Senaatti-kiinteistöt. Oikeuspalveluvirasto Edunvalvonta tarjoaa vain asiakaspalvelua.

”Kallanrannan kokonaisuus yhdistää Lääninhallituksen arvokkaan rakennuksen ja modernit työympäristöt toimivaksi valtion tilojen ja palveluiden keskittymäksi Kuopion sydämessä”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen projektipäällikkö Virve Wright.

Hankkeen kokonaislaajuus on noin 8 000 neliömetriä, ja muutos koskee yhteensä 785 valtion työntekijää. Hankkeen kustannusarvio on 6,3 miljoonaa euroa, sisältäen kalusteet ja tekniset laitteet. Hankkeen myötä Valtion tilakustannukset alenevat arviolta 2,1 miljoonaa euroa vuodessa, kun palveluja ja tiloja keskitetään nykyistä tehokkaammin

Hankkeen suunnitteluvaihetta jatkettiin aikaisemmasta, ja hanke etenee nyt vaiheittain. Valmistelevat työt ajoittuvat lokakuusta 2025 maaliskuuhun 2026, ja varsinaisten rakennustöiden on suunniteltu alkavan huhtikuussa 2026 ja valmistuvan heinäkuussa 2027. Ensimmäiset toimistotilat ja Suomi-piste otetaan käyttöön helmikuussa 2027, ja koko hanke valmistuu loppuvuodesta 2027.

Kallanrannan toimitilaprojekti on osa valtakunnallista Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla -hanketta, jonka tavoitteena on säästöjen lisäksi tehostaa toimitilojen käyttöä ja vähentää päästöjä. Lisäksi toimijoiden yhteisellä käyntiasioinnin palveluverkolla mahdollistetaan nykyistä sujuvampi, kustannustehokkaampi ja paremmin asiakkaan tarpeisiin sopiva palvelu.