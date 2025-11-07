KHO:n ennakkopäätös, joka koskee nimityspäätöstä
Hallinto-oikeus oli kumonnut Kansallisen audiovisuaalisen instituutin johtajan virkaan nimittämistä koskevan päätöksen. Hallinto-oikeus oli katsonut muun ohella, että virkaan nimitetty ei ollut täyttänyt viran kelpoisuusvaatimusta perehtyneisyydestä viraston toimialaan eikä nimitys ollut perustunut hakijoiden tasapuoliseen ja objektiiviseen vertailuun.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että johtajan viran kelpoisuusvaatimuksella perehtyneisyydestä viraston toimialaan tarkoitettiin toimialaan liittyvää yleistä tuntemusta ja tietämystä. Johtajalta edellytettävä perehtyneisyys viraston toimialaan ei tarkoittanut sitä, että virkaan nimitettävän olisi tullut aiemmin työskennellä viraston toimialaa tai tehtäviä suoraan vastaavissa tehtävissä. Korkein hallinto-oikeus katsoi virkaan nimitetyn täyttävän kyseessä olevan kelpoisuusvaatimuksen aiemman kokemuksensa perusteella, eikä nimityspäätös siten ollut tällä perusteella lainvastainen.
Ansiovertailun osalta korkein hallinto-oikeus totesi arvioinnin lähtökohtana, että virkaan nimittämistä koskevaan päätöksentekoon sisältyi nimittävälle viranomaiselle kuuluvaa harkintavaltaa. Hakijoiden keskenään erilaista kokemustaustaa ja muita ansioita vertailtaessa oli mahdollista päätyä perustellusti erilaisiin lopputuloksiin riippuen siitä, millä tavalla eri nimitysperusteita ja ansioita vertailussa painotettiin. Vertailua ei voitu pitää virheellisenä tai puutteellisena yksinomaan siksi, että nimitysperusteita tai ansioita olisi ollut mahdollista painottaa ja vertailla myös toisin kuin nimittävä viranomainen oli tehnyt. Nimityspäätös ei ollut ansiovertailunkaan osalta lainvastainen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
