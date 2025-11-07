Fingrid Oyj

Webinaari markkinavalvonnasta reservimarkkinoilla

11.11.2025 09:35:31 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

Fingrid järjestää 4.12 klo 13.00-14.00 webinaarin REMIT-asetuksesta ja markkinavalvonnasta reservimarkkinoilla. Webinaari on tarkoitettu reservimarkkinatoimijoille ja muille asiasta kiinnostuneille asiantuntijoille.

Webinaarissa käsitellään REMIT-asetusta ja sen tuomia velvoitteita markkinaosapuolille sekä markkinavalvonnan roolia ja käytänteitä. Webinaari järjestetään yhdessä Nord Poolin markkinavalvonnan asiantuntijoiden kanssa ja tilaisuus pidetään englanniksi. Webinaarin lopuksi on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kysymyksiä pyydetään toimittamaan etukäteen osoitteeseen market.surveillanc(at)fingrid.fi.

Teams-linkki tilaisuuteen

REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) on EU:n asetus, jonka tavoitteena on estää markkinoiden väärinkäyttöä ja lisätä avoimuutta tukkumarkkinoilla. Asetus asettaa velvoitteita kaikille energiamarkkinoilla toimiville osapuolille. Fingridillä on asetuksen perusteella velvoite järjestää ja ylläpitää markkinavalvontaa.

REMIT-asetus (Regulation on wholesale energy market integrity and transparency) REMIT 2 -asetus  (7.5.2024 voimaantullut asetus alkuperäisen REMIT-asetuksen muuttamisesta)

Lisätietoja:

Hanna Nurmilo, Fingrid Oyj, +358 30 395 5385
Marina Nordström, Fingrid Oyj, +358 30 395 4284

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

Muut kielet

