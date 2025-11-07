Webinaari markkinavalvonnasta reservimarkkinoilla

Webinaarissa käsitellään REMIT-asetusta ja sen tuomia velvoitteita markkinaosapuolille sekä markkinavalvonnan roolia ja käytänteitä. Webinaari järjestetään yhdessä Nord Poolin markkinavalvonnan asiantuntijoiden kanssa ja tilaisuus pidetään englanniksi. Webinaarin lopuksi on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kysymyksiä pyydetään toimittamaan etukäteen osoitteeseen market.surveillanc(at)fingrid.fi.

Teams-linkki tilaisuuteen

REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) on EU:n asetus, jonka tavoitteena on estää markkinoiden väärinkäyttöä ja lisätä avoimuutta tukkumarkkinoilla. Asetus asettaa velvoitteita kaikille energiamarkkinoilla toimiville osapuolille. Fingridillä on asetuksen perusteella velvoite järjestää ja ylläpitää markkinavalvontaa.

REMIT-asetus (Regulation on wholesale energy market integrity and transparency) REMIT 2 -asetus (7.5.2024 voimaantullut asetus alkuperäisen REMIT-asetuksen muuttamisesta)

Lisätietoja:

Hanna Nurmilo, Fingrid Oyj, +358 30 395 5385

Marina Nordström, Fingrid Oyj, +358 30 395 4284