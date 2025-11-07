Webinaari markkinavalvonnasta reservimarkkinoilla
Fingrid järjestää 4.12 klo 13.00-14.00 webinaarin REMIT-asetuksesta ja markkinavalvonnasta reservimarkkinoilla. Webinaari on tarkoitettu reservimarkkinatoimijoille ja muille asiasta kiinnostuneille asiantuntijoille.
Webinaarissa käsitellään REMIT-asetusta ja sen tuomia velvoitteita markkinaosapuolille sekä markkinavalvonnan roolia ja käytänteitä. Webinaari järjestetään yhdessä Nord Poolin markkinavalvonnan asiantuntijoiden kanssa ja tilaisuus pidetään englanniksi. Webinaarin lopuksi on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kysymyksiä pyydetään toimittamaan etukäteen osoitteeseen market.surveillanc(at)fingrid.fi.
REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) on EU:n asetus, jonka tavoitteena on estää markkinoiden väärinkäyttöä ja lisätä avoimuutta tukkumarkkinoilla. Asetus asettaa velvoitteita kaikille energiamarkkinoilla toimiville osapuolille. Fingridillä on asetuksen perusteella velvoite järjestää ja ylläpitää markkinavalvontaa.
REMIT-asetus (Regulation on wholesale energy market integrity and transparency) REMIT 2 -asetus (7.5.2024 voimaantullut asetus alkuperäisen REMIT-asetuksen muuttamisesta)
Lisätietoja:
Hanna Nurmilo, Fingrid Oyj, +358 30 395 5385
Marina Nordström, Fingrid Oyj, +358 30 395 4284
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
