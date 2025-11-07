Pepe Willbergin yhtye oli nousta huipulle – yhtäkkiä kaikki olikin ohi

Pepe Willberg lauloi 60-luvulla Jormas-yhtyeessä, ja vuonna 1966 julkaistu käännöskappale Saat miehen kyyneliin oli suuri hitti. Pepe muistelee tuota aikaa Vain elämää -jaksossa.

– Jormas niitti mainetta suomalaisten nuorten parissa keväällä 1965. Asiat alkoivat olla sillä tavalla, että paikat olivat täynnä. Kesällä olimme Ilmajoella, missä oli Kuplahalli. Kuplahallissa oli Jan Rohde & The Adventures, jonka entinen rumpali, Kurre Mattson, oli meidän bändissämme. Adventuresin tyypit olivat tottuneet siihen, että kaikki paikat ovat täynnä, kun he ovat Suomessa. Kuplahalli oli tyhjä, koska kaikki nuoret olivat kuuntelemassa meitä tanssilavalla, Pepe muistelee.

Jan Rohden & The Adventuresin basisti Olle Nordström selvitti mistä oli kyse. Hän sai pian tietää ihmisten olevan kuuntelemassa Jormasia läheisellä lavalla.

– He pyyhkäisivät heti sinne kuuntelemaan. Olle tuli siltä seisomalta juttelemaan backstagelle ja sanoi, että meidän pitää mennä Tukholmaan. Siitä se lähti.

Jormas vietti Ruotsissa kesän 1966. Mikki Kauste haluaa tietää, miksi yhtyeen toiminta lopulta hiipui.

– Tuli vähän skismaa bändin jäsenten kesken. Sitten tuli armeija sopivasti siihen väliin. Ajattelimme, että on viisainta mennä armeijaan ja rauhoittaa tilanne. Tulimme armeijasta pois, ja aika oli ajanut jo ohi. Aika pian tajusimme, että kitaristimme Hasse Walli soitti Blues Section -yhtyeessä, jonka hän oli perustanut. Nuorisomusiikki oli kääntänyt aivan päälaelleen.

Pepe harmittelee yhtyeen taipaleen päättymistä.

– Kävi harmillisesti, että juuri kun Jormas olisi suuruuden kynnyksellä, silloin tuli bändin sisäiset skismat ja päätimme lähteä armeijaan. Sen jälkeen oli uudet ajat.

Ajan kuluttua Pepe korjasi välinsä vanhoihin yhtyetovereihinsa. Hän on myös tehnyt paljon itsetutkistelua omasta toiminnastaan ja käytöksestään.

– Huonotkin välit ovat muuttuneet hyviksi. Voin hyvin ymmärtää, että olin hankala tapaus, kun puhuttiin musiikista. Mielipiteeni yli oli vaikea kävellä.

