Kenossa poikkeuksellisen onnekas vuosi – Satakunnasta löytyy onnekkain kunta
Kuluva vuosi on ollut Veikkauksen Kenossa poikkeuksellisen onnekas asiakkaille. Suurvoittoja on maksettu Kenon pelaajille enemmän kuin kertaakaan 2020-luvulla.
Kenon poikkeuksellisen onnekas vuosi sai lokakuun alussa kruununsa, kun Kirkkonummella pelattiin pelin historian suurin voitto. Yhteensä 2,75 miljoonan euron voitto tuli, kun pelaaja oli laittanut saman rivin peräti 11 kertaa samaan arvontaan ja sai näin 11 täysosumaa.
- Tämä vuosi on tosiaan ollut poikkeuksellisen onnekas Kenon pelaajille. Suurvoittoja, eli 20 000 euron ja sitä suurempia voittoja on jaettu asiakkaille tänä vuonna enemmän kuin kertaakaan 2020-luvulla. Lokakuun puoliväliin mennessä oli suurvoittoja maksettu jo enemmän kuin edellisvuosina kokonaisen vuoden aikana, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Tänä vuonna 100 000 euron ja sitä suurempia voittoja on maksettu Kenon pelaajille jo 44 kappaletta.
- Kirkkonummen poikkeuksellisella pelitavalla saavutetun voiton jälkeen suurimmat voitot ovat heinäkuun loppupuolella Vesannon Teboililla pelattu 1,4 miljoonan euron voitto sekä tammikuun alussa Seinäjoella pelattu miljoonan euron voitto, kertoo Sundholm.
Kenon historian onnekkain kunta selvillä
Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä ja Kenoa on pelattu jo vuodesta 2002 lähtien. Kenoa pelataan pitkin poikin Suomea, mutta yksi kunta erottuu joukosta onnekkuuden perusteella.
- Kun tarkastellaan koko Kenon historian suurvoittoja, eli 20 000 euroa ja sitä suurempia voittoja, niin Satakunnassa sijaitseva reilun kolmen tuhannen asukkaan Merikarvia pomppaa tilastoissa kärkeen, paljastaa Sundholm.
Kun voittojen euromäärä sekä kappalemäärä suhteutetaan paikkakunnan asukaslukuun, on Merikarvia ykkösenä valtakunnallisesti molemmissa tilastoissa.
- Suurimmat Merikarvialle osuneet Kenon voitot ovat vuodelta 2003, jolloin sinne osui peräti kaksi kappaletta 400 000 euron voittoja.
Kappalemääräisesti eniten Kenon suurvoittoja on vuosien varrella osunut luonnollisesti Helsinkiin. Kakkosena tulee Oulu ja kolmantena Vantaa.
|
Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta
|
Päivä
|
Paikkakunta
|
Summa
|
1.10.
|
Kirkkonummi
|
2 750 000,00 €
|
24.7.
|
Vesanto
|
1 400 000,00 €
|
11.1.
|
Seinäjoki
|
1 000 000,00 €
|
10.5.
|
Lohja
|
900 000,00 €
|
23.10.
|
Muhos
|
750 000,00 €
|
12.7.
|
Tampere
|
700 000,00 €
|
30.7.
|
Helsinki
|
500 000,00 €
|
11.1.
|
Kotka
|
500 000,00 €
|
23.2.
|
Nokia
|
500 000,00 €
|
4.10.
|
Tuusula
|
400 000,00 €
|
1.10.
|
Kirkkonummi
|
250 000,00 €
|
25.9.
|
Janakkala
|
250 000,00 €
|
13.8.
|
Lempäälä
|
250 000,00 €
|
20.8.
|
Ylivieska
|
250 000,00 €
|
4.7.
|
Vantaa
|
250 000,00 €
|
1.1.
|
Kerava
|
250 000,00 €
|
5.9.
|
Riihimäki
|
240 000,00 €
|
8.11.
|
Nivala
|
200 000,00 €
|
28.9.
|
Joensuu
|
200 000,00 €
|
27.8.
|
Kaustinen
|
200 000,00 €
|
14.7.
|
Kangasala
|
200 000,00 €
|
28.7.
|
Uusikaupunki
|
200 000,00 €
|
23.9.
|
Tampere
|
200 000,00 €
|
2.7.
|
Lahti
|
200 000,00 €
|
18.5.
|
Lappajärvi
|
200 000,00 €
|
19.5.
|
Saarijärvi
|
200 000,00 €
|
1.1.
|
Nurmijärvi
|
200 000,00 €
|
26.3.
|
Kannus
|
200 000,00 €
|
4.5.
|
Siikajoki
|
200 000,00 €
|
26.4.
|
Sotkamo
|
200 000,00 €
|
11.9.
|
Tampere
|
150 000,00 €
|
4.3.
|
Mänttä-Vilppula
|
120 000,00 €
|
2.9.
|
Kuopio
|
120 000,00 €
|
5.11.
|
Helsinki
|
100 000,00 €
|
25.10.
|
Järvenpää
|
100 000,00 €
|
15.10.
|
Oulu
|
100 000,00 €
|
4.10.
|
Helsinki
|
100 000,00 €
|
28.9.
|
Ilomantsi
|
100 000,00 €
|
22.9.
|
Lohja
|
100 000,00 €
|
28.7.
|
Tuusula
|
100 000,00 €
|
18.7.
|
Viitasaari
|
100 000,00 €
|
29.5.
|
Hämeenlinna
|
100 000,00 €
|
4.1.
|
Nurmijärvi
|
100 000,00 €
|
23.2.
|
Kotka
|
100 000,00 €
Avainsanat
