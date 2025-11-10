Veikkaus Oy

Kenossa poikkeuksellisen onnekas vuosi – Satakunnasta löytyy onnekkain kunta

11.11.2025 09:59:23 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Kuluva vuosi on ollut Veikkauksen Kenossa poikkeuksellisen onnekas asiakkaille. Suurvoittoja on maksettu Kenon pelaajille enemmän kuin kertaakaan 2020-luvulla.

Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.

Kenon poikkeuksellisen onnekas vuosi sai lokakuun alussa kruununsa, kun Kirkkonummella pelattiin pelin historian suurin voitto. Yhteensä 2,75 miljoonan euron voitto tuli, kun pelaaja oli laittanut saman rivin peräti 11 kertaa samaan arvontaan ja sai näin 11 täysosumaa.

- Tämä vuosi on tosiaan ollut poikkeuksellisen onnekas Kenon pelaajille. Suurvoittoja, eli 20 000 euron ja sitä suurempia voittoja on jaettu asiakkaille tänä vuonna enemmän kuin kertaakaan 2020-luvulla. Lokakuun puoliväliin mennessä oli suurvoittoja maksettu jo enemmän kuin edellisvuosina kokonaisen vuoden aikana, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Tänä vuonna 100 000 euron ja sitä suurempia voittoja on maksettu Kenon pelaajille jo 44 kappaletta.

- Kirkkonummen poikkeuksellisella pelitavalla saavutetun voiton jälkeen suurimmat voitot ovat heinäkuun loppupuolella Vesannon Teboililla pelattu 1,4 miljoonan euron voitto sekä tammikuun alussa Seinäjoella pelattu miljoonan euron voitto, kertoo Sundholm.

Kenon historian onnekkain kunta selvillä

Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä ja Kenoa on pelattu jo vuodesta 2002 lähtien. Kenoa pelataan pitkin poikin Suomea, mutta yksi kunta erottuu joukosta onnekkuuden perusteella.

- Kun tarkastellaan koko Kenon historian suurvoittoja, eli 20 000 euroa ja sitä suurempia voittoja, niin Satakunnassa sijaitseva reilun kolmen tuhannen asukkaan Merikarvia pomppaa tilastoissa kärkeen, paljastaa Sundholm.

Kun voittojen euromäärä sekä kappalemäärä suhteutetaan paikkakunnan asukaslukuun, on Merikarvia ykkösenä valtakunnallisesti molemmissa tilastoissa.

- Suurimmat Merikarvialle osuneet Kenon voitot ovat vuodelta 2003, jolloin sinne osui peräti kaksi kappaletta 400 000 euron voittoja.

Kappalemääräisesti eniten Kenon suurvoittoja on vuosien varrella osunut luonnollisesti Helsinkiin. Kakkosena tulee Oulu ja kolmantena Vantaa.

Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta

Päivä

Paikkakunta

Summa

1.10.

Kirkkonummi

2 750 000,00 €

24.7.

Vesanto

1 400 000,00 €

11.1.

Seinäjoki

1 000 000,00 €

10.5.

Lohja

900 000,00 €

23.10.

Muhos

750 000,00 €

12.7.

Tampere

700 000,00 €

30.7.

Helsinki

500 000,00 €

11.1.

Kotka

500 000,00 €

23.2.

Nokia

500 000,00 €

4.10.

Tuusula

400 000,00 €

1.10.

Kirkkonummi

250 000,00 €

25.9.

Janakkala

250 000,00 €

13.8.

Lempäälä

250 000,00 €

20.8.

Ylivieska

250 000,00 €

4.7.

Vantaa

250 000,00 €

1.1.

Kerava

250 000,00 €

5.9.

Riihimäki

240 000,00 €

8.11.

Nivala

200 000,00 €

28.9.

Joensuu

200 000,00 €

27.8.

Kaustinen

200 000,00 €

14.7.

Kangasala

200 000,00 €

28.7.

Uusikaupunki

200 000,00 €

23.9.

Tampere

200 000,00 €

2.7.

Lahti

200 000,00 €

18.5.

Lappajärvi

200 000,00 €

19.5.

Saarijärvi

200 000,00 €

1.1.

Nurmijärvi

200 000,00 €

26.3.

Kannus

200 000,00 €

4.5.

Siikajoki

200 000,00 €

26.4.

Sotkamo

200 000,00 €

11.9.

Tampere

150 000,00 €

4.3.

Mänttä-Vilppula

120 000,00 €

2.9.

Kuopio

120 000,00 €

5.11.

Helsinki

100 000,00 €

25.10.

Järvenpää

100 000,00 €

15.10.

Oulu

100 000,00 €

4.10.

Helsinki

100 000,00 €

28.9.

Ilomantsi

100 000,00 €

22.9.

Lohja

100 000,00 €

28.7.

Tuusula

100 000,00 €

18.7.

Viitasaari

100 000,00 €

29.5.

Hämeenlinna

100 000,00 €

4.1.

Nurmijärvi

100 000,00 €

23.2.

Kotka

100 000,00 €

