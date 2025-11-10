Pohjois-Pirkanmaan vammaispalvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi – aluehallitus hyväksyi kaksi liikkeenluovutusta
Pohjois-Pirkanmaan vammaispalvelut siirtyvät Kolmostien Terveydeltä ja Keiturin Sotelta Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2026 alkaen. Muutoksen myötä yhteensä noin 85 työntekijää siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Muutos ei vaikuta merkittävästi asiakkaiden saamiin palveluihin.
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 22.9.2025 kaksi erillistä liikkeenluovutusta, joiden myötä Pohjois-Pirkanmaan vammaispalvelut siirtyvät Kolmostien Terveydeltä ja Keiturin Sotelta omaksi toiminnaksi 1.1.2026. Vuoden alusta alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue siis vastaa vammaispalveluiden asumisen ja päiväaikaisen toiminnan järjestämisestä Parkanossa, Kihniössä, Virroilla ja Ruovedellä.
Muutoksen myötä yhteensä noin 85 työntekijää siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle: noin 50 työntekijää Kolmostien Terveydestä ja noin 37 työntekijää Keiturin Sotelta. Lopullinen ja tarkempi tieto siirtyvistä työntekijöistä selviää liikkeenluovutuksessa vuodenvaihteessa. Pidämme sekä henkilöstön että asiakkaat ajan tasalla muutoksen vaiheista ja vaikutuksista.
Liikkeenluovutus ei aiheuta merkittäviä muutoksia asiakkaille. Palvelut jatkuvat entiseen tapaan, ja asiakkaiden palvelukokonaisuudet, yhteyshenkilöt sekä arjen tuki säilyvät pääosin ennallaan. Muutoksen tavoitteena on varmistaa palvelujen jatkuvuus ja laatu sekä turvata henkilöstön asema, mikä myös tukee asiakkaiden hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta.
Yhteyshenkilöt
Marjaana RäsänenvammaispalvelujohtajaVammaisten asumispalvelut ja päiväaikainen toimintaPuh:0408004712marjaana.rasanen@pirha.fi
Haastattelupyynnöt: Pihlajalinnan viestintäviestinta@pihlajalinna.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
