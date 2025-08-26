Itärata vie jatkosuunnitteluun vähiten ympäristölle haittaa aiheuttavan ratalinjauksen
Itärata Oy on valinnut jatkosuunnitteluun etenevän ratalinjauksen. Vaihtoehtoisten ratalinjausten vaikutuksia ympäristöön on selvitetty laajasti ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Valittu linjaus aiheuttaa vähiten haittaa ja mahdollistaa eniten hyötyjä.
Itäradan linjauksesta Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan on hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) selvitetty useita eri vaihtoehtoja. Itärata Oy vie hankkeen jatkosuunnitteluun ratalinjauksen, joka ympäristövaikutusten arviointimenettelyn perusteella aiheuttaa vähiten haittaa ympäristölle ja tarjoaa eniten hyötyjä.
Itäradan linjaus erkanee Lentoradalta ja kulkee tunnelissa lähes koko Sipoon alitse. Porvoossa lopullinen linjauspäätös ja tunneliaseman sijainti edellyttävät lisäselvityksiä. Jatkosuunnitteluun etenee Kuninkaanportin maanpäällinen linjaus ja yksi tunnelissa kulkeva linjaus. Porvoosta Kouvolaan linjaus kulkee Lapinjärven eteläpuolelta.
”Viemme yleissuunnitteluun parhaan linjausvaihtoehdon, joka mahdollistaa radan monipuolisen kehittämisen henkilö- ja tavaraliikenteelle myös tulevaisuudessa. Tehtävämme on varmistaa, että Itärata edistää paitsi liikenteen sujuvuutta myös ympäristövastuullista infrasuunnittelua ja alueiden tasapuolista kehitystä”, Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva sanoo.
Ratalinjauksen kokonaispituus Lentoradalta Kouvolaan on noin 118 kilometriä. Täysin uutta rataosuutta on 110 kilometriä, ja siitä 19 kilometriä kulkee tunnelissa Lentoradalta Sipoon ali. Porvoon kohdalla tunnelivaihtoehdon pituus on 15 kilometriä. Siltoja ratalinjaukselle on tulossa 53.
”Olemme selvittäneet vaihtoehtoisten ratalinjausten merkittäviä vaikutuksia ympäristöön – luontoon, ihmisiin ja yhdyskuntiin – erittäin laajasti YVA-menettelyn aikana. Olemme teettäneet lukuisia selvityksiä ja olleet aktiivisessa vuorovaikutuksessa suunnittelualueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Heiltä olemme saaneet satoja kommentteja ja palautteita. Valintamme perustuu erittäin laajaan tietopohjaan”, Petteri Portaankorva sanoo.
Ratalinjauksen valinnasta päätti Itärata Oy:n hallitus ja se on esitelty hankeyhtiön osakaskokouksessa. Hankkeen kustannusarvio valmistuu maaliskuussa osana hankearviointia.
YVA-asetuksen mukaan YVA-selostuksessa tulee kuvata tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä. Yhteysviranomainen asettaa Itäradan YVA-selostuksen nähtäville 60 päivän ajaksi tammikuussa. Tänä aikana YVA-selostusta esitellään yleisötilaisuuksissa suunnittelualueen kunnissa ja siitä voi jättää lausuntoja ja mielipiteitä.
Hankkeen seuraava vaihe, eli yleissuunnitelman laadinta, alkaa arviolta maaliskuussa.
”Haluamme kertoa yleissuunnitelmaan etenevän linjauksen hyvissä ajoin, jotta YVA-selostuksen käsittely ja siirtyminen yleissuunnitteluvaiheeseen sujuisivat avoimesti ja hyvässä vuorovaikutuksessa. Samalla radan suunnittelualueen asukkaat ja maanomistajat saavat odottamaansa tietoa jatkosuunnitteluun etenevästä ratalinjauksesta”, Petteri Portaankorva sanoo.
Itäradan jatkosuunnitteluun etenevä linjaus
Rataosuus Lentorata–Backas
- YVA-menettelyssä on tarkasteltu viittä eri linjausvaihtoehtoa
- Jatkosuunnitteluun viedään Nikkilän eteläpuolinen linjaus (vaihtoehto NE)
- Vaihtoehdon edut: lyhin linjaus ja matka-aika, vähiten vaikutuksia ihmisiin ja luontoon, vähiten haitankärsijöitä runkomelun, tärinän ja melun osalta
Rataosuus Backas–Björkdal
- Porvoon asema sijaitsee rataosuudella
- YVA-menettelyssä on tarkasteltu yhtä maanpäällistä vaihtoehtoa ja kahta tunnelissa kulkevaa vaihtoehtoa
- Maanpäällisen vaihtoehdon ja tunnelivaihtoehdon välillä tehtävä linjausvalinta edellyttää lisäselvityksiä, kuten yleissuunnitteluvaiheen mahdollistamia maa- ja kallioperätutkimuksia
- Jatkosuunnitteluun viedään Kuninkaanportin (vaihtoehto K) ja pistoraiteen linjaus (K+) sekä yksi tunnelilinjaus
- Porvoon kaupungilta odotetaan näkemystä kaupungin kannalta parhaasta tunnelivaihtoehdosta kesään 2026 mennessä
Rataosuus Björkdal–Teuroinen
- YVA-menettelyssä on tarkasteltu kolmea eri linjausvaihtoehtoa
- Jatkosuunnitteluun viedään Lapinjärven eteläinen linjaus (vaihtoehto LE)
- Vaihtoehdon edut: vähiten haittavaikutuksia, mahdollistaa tulevaisuudessa useampia asemapaikkoja (Koskenkylä, Lapinjärvi, Elimäki), tukee itäisen rantaradan linjausta ja Lahti-Loviisa radan mahdollista hyödyntämistä
Rataosuus Teuroinen–Koria
- YVA-menettelyssä on tarkasteltu yhtä linjausvaihtoehtoa, joka etenee yleissuunnitteluvaiheeseen
Yhteyshenkilöt
Petteri PortaankorvaToimitusjohtajaItärata OyPuh:050 357 7581petteri.portaankorva@itarata.fi
Minna WeurlanderSuunnittelujohtajaItärata OyPuh:040 530 3496minna.weurlander@itarata.fi
Katri ParikkaVastuullisuus- ja viestintäjohtajaItärata OyPuh:044 275 3028katri.parikka@itarata.fi
Itärata Oy
Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Itärata on osa Euroopan laajennettua liikenteen TEN-T-ydinverkkoa (Trans-European Transport Network).
