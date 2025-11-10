Naisten salibandymaajoukkue Tshekin MM-kisoihin valittu – mukana kahdeksan ensikertalaista

Lisäksi nimettiin kymmenen varapelaajaa mahdollisten loukkaantumisten tuomien vaihdosten varalle.

Joukkue julkistettiin mediatilaisuudessa tiistaina 11.11. Salibandyliiton yhteistyökumppanin OP-Pohjolan toimitiloissa Helsingissä.

Kahdestakymmenestä pelaajasta kahdeksan on MM-kisojen ensikertalaisia. He ovat maalivahtikaksikko Miia Maaranen (SaiPa) – Julia Saarinen (Classic), ja kenttäpelaajat Jasmiina Järvinen (Warberg IC), Sofia Mittentag (Warberg IC), Yamou Njai (Malmö FBC), Olivia Pietilä (TPS), Natalia Pitkäkangas (Classic) ja Veera Vilenius (Classic).

Kuudensiin MM-kisoihinsa valmistautuvat Ruotsin pääsarjassa, Thorengruppenin riveissä loistavat hyökkääjä Veera Kauppi ja puolustaja My Kippilä. Kokeneeseen kaartiin lukeutuvat niin ikään Thorengruppenia edustava Oona Kauppi ja TPS:n Jenna Saario, joille alkamassa on viides MM-turnaus. Joukkueen keski-ikä on 24,9 vuotta. Puolustaja Yamou Njai, 31, on joukkueen vanhin ja kuopus vasta 20-vuotias maalivahti Julia Saarinen.

Suomen MM-joukkueen pelillinen identiteetti perustuu päävalmentaja Andreas Harneskin mukaan aktiiviseen puolustukseen ja nopeisiin suunnanmuutoksiin.

– Haluamme olla joukkue, joka puolustaa hyökkäämällä ja ottaa kentällä aloitteen. Ensisijainen hyökkäystapamme on nopeat tilanteenvaihdot, ja kun siihen ei ole mahdollisuutta, liikutamme vastustajaa kärsivällisesti, kunnes löydämme edun ja iskemme, päävalmentaja kuvailee.

MM-kulta on kiertänyt Suomen salibandynaisia jo tuskallisen kauan. Viimeisin maailmanmestaruus on keväältä 2001. Hävittyjä MM-finaaleja sen jälkeen Suomen naisille on kertynyt peräti kahdeksan.

Nyt Suomi yrittää paluuta kultakantaan ruotsalaisen päävalmentajan johdolla. Andreas Harnesk, 39, aloitti tehtävässään reilu vuosi sitten huhtikuussa. Tulosta tuli The World Games -turnauksessa elokuussa, kun Suomi kukisti Ruotsin turnauksen loppuottelussa. Se oli salibandynaisille paitsi ensimmäinen arvokisavoitto yli 20 vuoteen, myös tärkeä itseluottamuksen kannalta. Harnesk haluaa siirtää saman MM-kisoihin.

– Meillä on asenne, että voimme voittaa kenet tahansa, milloin tahansa, kun pelaamme omaa parastamme. Meillä on upeita persoonia ja pelaajia, jotka tekevät toisistaan parempia. Maalivahdit Miia Maaranen ja Julia Saarinen ovat loistava esimerkki siitä. Lisäksi meillä on maailman ehdotonta kärkeä edustavat Veera ja Oona Kauppi, ja monia, jotka ovat läpimurtonsa kynnyksellä.

Suomi pelaa MM-turnauksen B-lohkossa, jossa se saa vastaansa ensin Ruotsin, sitten Slovakian ja Puolan. Avausottelu Ruotsia vastaan pelataan 6. joulukuuta.

– Hieno tapa aloittaa turnaus. Tavoitteemme on nauttia hetkestä ja pelata täysillä.

Odotusarvo Suomen maailmanmestaruudelle on kenties korkeammalla kuin koskaan aiemmin.

– Paineiden sijaan haluan nähdä asetelman niin, että meillä on hieno mahdollisuus voittaa maailmanmestaruus. Suuri ero World Gamesiin on se, että siellä otteluiden välillä oli lepopäiviä. MM-turnauksessa palautumisaikaa on vähemmän, joten kestävyydellä tulee olemaan entistä suurempi merkitys. Se vaatii kovaa fysiikkaa, rohkeutta ja taitavaa pallollista peliä, hän sanoo.

Elokuussa saavutettua TWG-voittoa päävalmentaja kuvaa nousuksi vuoren huipulle. Joulukuun MM-kisoissa on uuden haasteen aika. Tavoite on selkeä.

– Haluamme yhdessä kiivetä vielä korkeammalle huipulle, Andreas Harnesk sanoo.

MM-ottelut Ylen kanavilla

Suomen salibandynaisten MM-taivalta voi seurata Yle Urheilun lähetyksissä. Paikan päällä Tshekissä ovat toimittaja Henri Pitkänen ja asiantuntijana Toni Lötjönen. Ottelut selostaa Matti Härkönen ja kommentaattorina toimii Inka Lampinen.

MM-lohkot

A-lohko: Sveitsi, Tshekki, Latvia, Tanska

B-lohko: Suomi, Ruotsi, Puola, Slovakia

C-lohko: Japani, Norja, Alankomaat, Australia

D-lohko: Singapore, Saksa, Viro, Yhdysvallat

Suomen ottelut alkusarjassa

La 6.12. klo 14 Ruotsi – Suomi

Su 7.12. klo 14 Suomi – Slovakia

Ma 8.12. klo 14.45 Puola – Suomi

Puolivälierät, välierät ja mitalipelit

To 11.12. klo 17.30 A1 – voittaja PO4 (pve 1)

To 11.12. klo 20.30 A2 – voittaja PO2 (pve 3)

Pe 12.12. klo 17 B1 – voittaja PO3 (pve 2)

Pe 12.12. klo 20 B2 – voittaja PO1 (pve 4)

La 13.12. klo 17 voittaja pve1 – voittaja pve4 (ve 1)

La 13.12. klo 20 voittaja pve2 – voittaja pve3 (ve 2)

Su 14.12. klo 13.45 pronssiottelu

Su 14.12. klo 17 MM-loppuottelu

MM-turnauksesta lyhyesti

MM-lopputurnaukseen osallistuu 16 joukkuetta neljässä lohkossa. Lohkovaiheessa jokainen joukkue pelaa keskenään kerran, jonka jälkeen A- ja B-lohkojen kaksi parasta joukkuetta etenevät suoraan puolivälieriin. Näiden lohkojen 3. ja 4. sijoittuneet sekä C- ja D-lohkojen 1. ja 2. sijoittuneet pelaavat pudotuspelikierroksen pääsystä puolivälieriin. Loput jatkavat sijoitusotteluihin. Puolivälierät pelataan 11.–12.12., välierät lauantaina 13. päivä. MM-turnaus huipentuu mitalipeleihin sunnuntaina 14.12.

----

Suomen maajoukkue MM2025-kisoissa

(tiedot: nro, nimi, ikä, seura, maaottelut ja pisteet niissä, pelatut MM-kisat)

# Maalivahdit

98 Miia Maaranen 25, SaiPa, 16 0+1=1, 0

71 Julia Saarinen 20, Classic, 11 0+0=0

Kenttäpelaajat

10 Suvi Hämäläinen 22, Classic, 30 20+17=37, 1

13 Meri-Helmi Höynälä 24, Warberg IC (SWE), 54 17+14=31, 3

36 Jasmiina Järvinen 24, Warberg IC (SWE), 12 5+6=11

27 Oona Kauppi 28, Thorengruppen (SWE), 86 120+90=210, 4

28 Veera Kauppi 28, Thorengruppen (SWE), 104 169+116=285, 5

80 My Kippilä 29, Thorengruppen (SWE), 102 33+94=127, 5

8 Alma Laitila 21, Classic, 33 6+14=20, 1

17 Sofia Mittentag 23, Warberg IC (SWE), 26 24+9=33, 0

7 Yamou Njai 31, Malmö FBC (SWE) 13 5+3=8, 0

44 Milla Nordlund 27, Endre IF (SWE) 52 33+23=56, 1

61 Emilia Pietilä 21, TPS, 34 9+19=28, 1

66 Olivia Pietilä 21, TPS, 15 5+5=10, 0

3 Sara Piispa 29, Kloten-Dietlikon Jets (SUI), 66 36+32=68, 3

64 Natalia Pitkäkangas 22, Classic, 16 4+4=8, 0

89 Jenna Saario 27, TPS, 94 45+45=90, 4

16 Ulla Valtola 23, Täby FBC (SWE), 41 25+25=50, 1

21 Veera Vilenius 26, Classic, 5 1+1=2, 0

9 Daniela Westerlund 27, Warberg IC (SWE), 69 17+25=42, 2

Varapelaajat

12 Milla Granlund 20, TPS, 9 1+4=5, 0

19 Noora Isomäki 23, TPS, 6 0+1=1, 0

24 Juulia Kataja (mv), 24, Malmö FBC (SWE), 12 0+0=0, 0

54 Veera Kuosmanen 21, TPS, 3 0+0=0, 0

72 Iina Latvala 26, EräViikingit, 3 0+0=0, 0

14 Henriikka Maikola 22, TPS, 4 0+0=0, 0

48 Iida Mettälä 24, Rönnby (SWE), 16 2+2=4, 1

79 Lotta Purhonen 22, Classic, 4 0+0=0, 0

26 Emmi Pölönen (mv) 27, SB-Pro, 0 0+0=0, 0

52 Iita Viitanen (mv) 22, Koovee, 0 0+0=0, 0

Staff

Andreas Harnesk, päävalmentaja

Alexander Brinkmann, valmentaja

Jukka Ruotsalainen, valmentaja

Jari Oksanen, joukkueenjohtaja

Liisa Kokkonen, maalivahtivalmentaja

Henna Autio, fysioterapeutti

Marika Eskola, fysioterapeutti

Ilkka Halava, psyykkinen valmentaja

Petri Kettunen, videovalmentaja

Jesse Peltola, media

MM-kisasivut täällä.