Ruotsiin suuntautuneen muuttoliikkeen vaikutukset näkyvät maksetuissa eläkkeissä

Kokosimme yhteen, miten paljon Varmasta maksetaan eläkkeitä ulkomailla asuville ihmisille, ja mihin maihin ne suuntautuvat. Kaiken kaikkiaan ulkomailla asuvia Suomesta työeläkettä saavia on verraten vähän kaikkiin eläkkeensaajiin nähden. Varma maksaa eläkkeitä yhteensä noin 350 000 eläkkeensaajalle.

Ulkomailla asuvia eläkkeensaajia oli syyskuun lopussa noin 8 200 henkeä. Tämä on 2,3 prosenttia kaikista eläkeläisistä. Ulkomailla asuvat eläkeläiset asuvat 86 eri maassa.

Eläkkeensaajien nykyisistä kotimaista kolmen maan kärki erottuu selvästi. Nämä maat ovat järjestyksessä Ruotsi, Viro ja Saksa. Sitten tulevat muut maat. Jopa 42 prosenttia ulkomailla asuvista eläkkeensaajista asuu Ruotsissa. Eläkkeensaajia on yhteensä noin 3 450.

1960-luvulla Suomen maaseutu autioitui kiihtyvällä tahdilla. Voimakkainta muuttoaalto oli vuosina 1960–1975. Ruotsiin muutti arviolta lähes puoli miljoonaa suomalaista.

– Isot väestönkehitykseen ja muuttoliikkeeseen liittyvät vaikutukset näkyvät tässä ajassa vielä vuosikymmenienkin päästä. Ruotsissa asuvista eläkkeensaajistamme valtaosa on Ruotsiin muuttaneita suomalaisia, Varman eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen sanoo.

Ruotsissa asuvat saavat kuitenkin vain 21 prosenttia ulkomailla asuville maksetuista eläkkeistä – eli suhteellisesti vähän määränsä nähden. Ruotsiin maksettavat eläkkeet ovatkin verraten pieniä: keskieläke on 377 euroa kuukaudessa.

Varsinainen eläke heille saattaakin tulla Ruotsista tehdystä työstä. Ulkomailla asuville maksetut eläkkeet ovatkin yleensä keskimääräistä pienempiä.

Viroon maksettava eläke menee virolaisille

Vertailussa toiseksi tulleella Virolla on toisenlainen tarina. Virossa asuvat eläkeläiset ovat oletetusti pääosin virolaisia, jotka ovat työskennelleet Suomessa osan työurastaan.

Virossa asuvien keskieläke on 838 euroa kuukaudessa. Varmasta eläkettä saavia, Virossa asuvia eläkkeensaajia oli syyskuun lopussa noin 1 200.

Espanjaan mennään viettämään eläkepäiviä

Kun tarkastellaan euroja, eli maksettuja eläkkeitä yhteensä, Ruotsin ja Viron rinnalle kolmanneksi maaksi nousee Espanja. Kun Varmasta ulkomaille maksettavista eläke-euroista Ruotsiin menee reilu viidennes, niin Espanjaan menee noin 13 prosenttia.

Espanjassa asuvien eläkeläisten Suomesta maksettava keskieläke on 1 939 euroa kuukaudessa. He ovat pääosin suomalaisia, jotka ovat tehneet työuransa Suomessa.

Varmasta eläkettä saavien vanhuuseläkkeen keskiarvo on 2 079 euroa.

Syyskuussa Varmasta maksetuista eläkkeistä hieman vajaa prosentti maksettiin ulkomailla asuville.

Näin haet eläkettä Suomesta, jos asut ulkomailla

Jokainen Suomessa työskennellyt on oikeutettu työeläkkeeseen riippumatta nykyisestä kotimaasta. Eläkettä kannattaa kuitenkin hakea ajoissa, sillä käsittelyyn menee enemmän aikaa kuin tavallisesti.

Jos uusi kotimaa on EU:n tai Etan alueella, Sveitsissä, Britanniassa tai maassa, johon Suomella on sosiaaliturvasopimus, eläkettä tulee hakea asuinmaan eläkeviranomaiselta. Paikallinen eläkeviranomainen toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi Suomeen.

– Joskus saamme kysymyksiä ulkomaille muuttaneilta suomalaisilta, voisivatko he hakea työeläkettä suoraan Suomesta. He saattavat kokea, että se olisi helpompaa. Hakemus tulee kuitenkin jättää asuinmaan eläkeviranomaiselle, joka välittää sen ja eläkeasian ratkaisua varten tarvittavat lisätiedot Suomeen, Varman eläkeasiantuntija Petra Fränti kertoo.

Muihinkin poikkeavuuksiin eläkkeen haussa voi ulkomaille muuttaja varautua. Suomen eläkeikä voi olla esimerkiksi eri kuin asuinmaan eläkeikä. Silloin asuinmaan ja Suomen vanhuuseläkkeet täytyy hakea eri aikaan. Vaikka hakee vanhuuseläkkeen Suomesta, työskentelyä asuinmaassa voi jatkaa ilman ansiorajoituksia.

– Törmäämme toisinaan myös siihen, että Suomessa muutaman vuoden työskennellyt pysyvästi pois muuttava kysyy, voisiko hän saada maksetut eläkemaksut mukaansa. Suomeen maksettuja työeläkevakuutusmaksuja tai kertynyttä työeläkettä ei voi kuitenkaan saada mukaansa poismuuton yhteydessä. Suosittelemme työntekijää tallentamaan itselleen aina työeläkeotteen ja muistutamme tärkeydestä hakea eläkettä aikanaan, Fränti sanoo.

Lue ohjeistamme, kuinka haet eläkettä Varmasta, jos asut ulkomailla.