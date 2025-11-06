Ruotsiin suuntautuneen muuttoliikkeen vaikutukset näkyvät maksetuissa eläkkeissä
Suomesta Ruotsiin suuntautuneen muuttoliikkeen vaikutukset näkyvät edelleen eläkkeissä, joita maksetaan ulkomailla asuville. Syyskuussa Varmasta maksetuista eläkkeistä hieman vajaa prosentti maksettiin ulkomailla asuville. Ulkomailla asuvan kannattaa olla ajoissa liikkeellä hakemassa eläkettä.
Kokosimme yhteen, miten paljon Varmasta maksetaan eläkkeitä ulkomailla asuville ihmisille, ja mihin maihin ne suuntautuvat. Kaiken kaikkiaan ulkomailla asuvia Suomesta työeläkettä saavia on verraten vähän kaikkiin eläkkeensaajiin nähden. Varma maksaa eläkkeitä yhteensä noin 350 000 eläkkeensaajalle.
Ulkomailla asuvia eläkkeensaajia oli syyskuun lopussa noin 8 200 henkeä. Tämä on 2,3 prosenttia kaikista eläkeläisistä. Ulkomailla asuvat eläkeläiset asuvat 86 eri maassa.
Eläkkeensaajien nykyisistä kotimaista kolmen maan kärki erottuu selvästi. Nämä maat ovat järjestyksessä Ruotsi, Viro ja Saksa. Sitten tulevat muut maat. Jopa 42 prosenttia ulkomailla asuvista eläkkeensaajista asuu Ruotsissa. Eläkkeensaajia on yhteensä noin 3 450.
1960-luvulla Suomen maaseutu autioitui kiihtyvällä tahdilla. Voimakkainta muuttoaalto oli vuosina 1960–1975. Ruotsiin muutti arviolta lähes puoli miljoonaa suomalaista.
– Isot väestönkehitykseen ja muuttoliikkeeseen liittyvät vaikutukset näkyvät tässä ajassa vielä vuosikymmenienkin päästä. Ruotsissa asuvista eläkkeensaajistamme valtaosa on Ruotsiin muuttaneita suomalaisia, Varman eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen sanoo.
Ruotsissa asuvat saavat kuitenkin vain 21 prosenttia ulkomailla asuville maksetuista eläkkeistä – eli suhteellisesti vähän määränsä nähden. Ruotsiin maksettavat eläkkeet ovatkin verraten pieniä: keskieläke on 377 euroa kuukaudessa.
Varsinainen eläke heille saattaakin tulla Ruotsista tehdystä työstä. Ulkomailla asuville maksetut eläkkeet ovatkin yleensä keskimääräistä pienempiä.
Viroon maksettava eläke menee virolaisille
Vertailussa toiseksi tulleella Virolla on toisenlainen tarina. Virossa asuvat eläkeläiset ovat oletetusti pääosin virolaisia, jotka ovat työskennelleet Suomessa osan työurastaan.
Virossa asuvien keskieläke on 838 euroa kuukaudessa. Varmasta eläkettä saavia, Virossa asuvia eläkkeensaajia oli syyskuun lopussa noin 1 200.
Espanjaan mennään viettämään eläkepäiviä
Kun tarkastellaan euroja, eli maksettuja eläkkeitä yhteensä, Ruotsin ja Viron rinnalle kolmanneksi maaksi nousee Espanja. Kun Varmasta ulkomaille maksettavista eläke-euroista Ruotsiin menee reilu viidennes, niin Espanjaan menee noin 13 prosenttia.
Espanjassa asuvien eläkeläisten Suomesta maksettava keskieläke on 1 939 euroa kuukaudessa. He ovat pääosin suomalaisia, jotka ovat tehneet työuransa Suomessa.
Varmasta eläkettä saavien vanhuuseläkkeen keskiarvo on 2 079 euroa.
Syyskuussa Varmasta maksetuista eläkkeistä hieman vajaa prosentti maksettiin ulkomailla asuville.
Näin haet eläkettä Suomesta, jos asut ulkomailla
Jokainen Suomessa työskennellyt on oikeutettu työeläkkeeseen riippumatta nykyisestä kotimaasta. Eläkettä kannattaa kuitenkin hakea ajoissa, sillä käsittelyyn menee enemmän aikaa kuin tavallisesti.
Jos uusi kotimaa on EU:n tai Etan alueella, Sveitsissä, Britanniassa tai maassa, johon Suomella on sosiaaliturvasopimus, eläkettä tulee hakea asuinmaan eläkeviranomaiselta. Paikallinen eläkeviranomainen toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi Suomeen.
– Joskus saamme kysymyksiä ulkomaille muuttaneilta suomalaisilta, voisivatko he hakea työeläkettä suoraan Suomesta. He saattavat kokea, että se olisi helpompaa. Hakemus tulee kuitenkin jättää asuinmaan eläkeviranomaiselle, joka välittää sen ja eläkeasian ratkaisua varten tarvittavat lisätiedot Suomeen, Varman eläkeasiantuntija Petra Fränti kertoo.
Muihinkin poikkeavuuksiin eläkkeen haussa voi ulkomaille muuttaja varautua. Suomen eläkeikä voi olla esimerkiksi eri kuin asuinmaan eläkeikä. Silloin asuinmaan ja Suomen vanhuuseläkkeet täytyy hakea eri aikaan. Vaikka hakee vanhuuseläkkeen Suomesta, työskentelyä asuinmaassa voi jatkaa ilman ansiorajoituksia.
– Törmäämme toisinaan myös siihen, että Suomessa muutaman vuoden työskennellyt pysyvästi pois muuttava kysyy, voisiko hän saada maksetut eläkemaksut mukaansa. Suomeen maksettuja työeläkevakuutusmaksuja tai kertynyttä työeläkettä ei voi kuitenkaan saada mukaansa poismuuton yhteydessä. Suosittelemme työntekijää tallentamaan itselleen aina työeläkeotteen ja muistutamme tärkeydestä hakea eläkettä aikanaan, Fränti sanoo.
Lue ohjeistamme, kuinka haet eläkettä Varmasta, jos asut ulkomailla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arto HartikainenEläkepalvelujohtajaPuh:040 739 8803arto.hartikainen@varma.fi
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt
Liitteet
Linkit
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 989 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2024 Varman maksutulo oli 6,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2025 lopussa 66,7 miljardia euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varma
Varman raportti: Työpaikan oikea-aikaiset ja yksilölliset ratkaisut edistävät ammatillisen kuntoutuksen onnistumista6.11.2025 09:01:19 EET | Tiedote
Varman raportin mukaan ammatillisen kuntoutuksen onnistumisessa keskeistä on sen oikea-aikaisuus ja yksilöllisyys, kuntoutujan oma motivaatio, työyhteisön ja esihenkilön kannustava asenne ja tiivis yhteistyö.
Varma’s new Sustainability Programme focuses on actions that truly make a difference29.10.2025 14:15:43 EET | Press release
As the world changes around us, we continue our efforts to advance sustainability. Responsibility for pension assets obliges us to prepare for the future. Our new Sustainability Programme for 2026–2030 is now complete.
Vastuu eläkevaroista velvoittaa varautumaan tulevaan – Varman uusi vastuullisuusohjelma keskittyy merkityksellisiin vastuullisuustekoihin27.10.2025 09:45:27 EET | Tiedote
Maailman muuttuessa ympärillämme jatkamme työtä vastuullisuuden eteen. Vastuu eläkevaroista velvoittaa meidät varautumaan tulevaan. Uusi vastuullisuusohjelmamme vuosille 2026–30 on valmistunut.
Nedgången på aktiemarknaden under våren vände till uppgång – avkastning på Varmas placeringar 4,5 %24.10.2025 09:09:53 EEST | Pressmeddelande
Varmas placeringar har gett stark avkastning under årets tredje kvartal när den internationella aktiemarknaden rusade till rekordnivå. En inbromsad inflation, räntesänkningar och investeringar i artificiell intelligens upprätthåller en god utveckling av ekonomin. Kontoret i trä som Varma äger på Skatudden i Helsingfors prisbelöntes med Finlandiapriset i arkitektur.
Kevään notkahdus osakemarkkinoilla kääntyi nousuksi – Varman sijoitusten tuotto 4,5 prosenttia24.10.2025 09:09:53 EEST | Tiedote
Varman sijoitukset ovat tuottaneet vahvasti vuoden kolmannella vuosineljänneksellä kansainvälisten osakemarkkinoiden kivutessa ennätystasoilleen. Hidastunut inflaatio, korkojen lasku ja tekoälyinvestoinnit pitivät yllä talouden hyvää kehitystä. Varman omistama puurakenteinen toimitila Helsingin Katajanokalla palkittiin Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme