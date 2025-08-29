Laurealle tunnustusta ikätasa-arvoisesta työyhteisöstä

Tunnustuksena kaikenikäisten työntekijöiden arvostamisesta ja tasavertaisesta kohtelusta uran eri vaiheissa, Laurea-ammattikorkeakoululle myönnettiin lokakuussa 2025 Excellence Finlandin ikäsertifikaatti-tunnustus. Tunnustus on myös osoitus Laurean sitoutumisesta kehittää toimintaansa yhä vastuullisemmaksi ja ikätasa-arvoisemmaksi työyhteisöksi.



Laurea saavutti kaikissa kolmessa arviointikategoriassa (tavoitteet, toteutus, tulokset ja kehittäminen) 80 pistettä (asteikolla 0–100), mikä kertoo hyvästä ja kattavasta tasosta ikädiversiteetin edistämisessä.

Työntekijöiden keski-ikä on yli 50 vuotta

Laureassa ikädiversiteetti näkyy konkreettisesti laajana ikäjakaumana.



"Vakinaisten työntekijöiden keski-ikä on Laureassa yli 50 vuotta. Lisäksi korkeakoulussamme viihdytään hyvin, sillä keskimääräiset työvuodet ovat yli 10 vuotta. 27 prosentilla työntekijöistä Laurea-uraa on takana yli 15 vuotta", kertoo Laurean henkilöstöjohtaja Tiina Päivärinne.



Työyhteisön monimuotoisuutta tukevat muun muassa joustavat työjärjestelyt ja eri-ikäisten työntekijöiden huomioiminen uran eri vaiheissa. Laureassa työn teon joustavuutta ja yksilöllisiä tarpeita tukevat muun muassa mahdollisuus tilapäiseen etätyöhön ulkomailla EU/ETA-maissa sekä käytössä oleva ikävapaamalli.



"Ikävapaakäytännön mukaisesti yli 56-vuotiaille työntekijöille myönnetään vapaata kaksi päivää lukuvuodessa ja yli 60-vuotiaille viikko. Tällä halutaan tukea työntekijöiden palautumista tietyn iän ylitettyään", Päivärinne kertoo.



Ulkomailla tehtävän etätyön pituus voi olla voi olla 30 kalenteripäivää vuodessa. Sen tarkoitus on tukea henkilöstön työn ja vapaa-ajan yhdistämistä sekä erilaisten elämäntilanteiden ja -valintojen mahdollistamista. Jos henkilö puolestaan haluaa esimerkiksi tehdä lyhyempää työviikkoa, pyritään toivetta tukemaan työtehtävien niin salliessa.



"Työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän yhteensovittaminen nähdään korkeakoulussamme merkittävänä voimavarana. Laurean tarjoamat mahdollisuudet on otettu positiivisesti vastaan henkilöstön keskuudessa ja niitä hyödynnetään laajasti", Päivärinne summaa.

Osaaminen ikää merkittävämpi tekijä

Laurean rekrytoinneissa iän sijaan painotetaan osaamista. Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden toteutumista arvioi rekrytoinnissa mukana oleva HR:n edustaja, joka keskustelee rekrytoivien esihenkilöiden kanssa valintaperusteista rekrytointiprosessin eri vaiheissa ja omalta osaltaan varmistaa, että rekrytointipäätös perustuu kompetenssiin, eikä esimerkiksi ikään. Valintaperusteet myös julkaistaan kaikille hylätyksi tulleille hakijoille, ja he voivat keskustella niistä halutessaan rekrytoivan esihenkilön kanssa, mikäli hakijalla nousee huoli esimerkiksi iän vaikutuksesta valintaan.

Laureassa työskentelee lähes 700 henkilöä, joista hieman yli puolet on opetushenkilökuntaa, loput tutkimus- ja kehittämishenkilöstöä sekä muita asiantuntijoita.

"Korkeakoulumme rekrytoinneissa valintaperusteet pohjautuvat pitkälti muodolliseen pätevyyteen, esimerkiksi opetushenkilöstön osalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, vähintään kolmen vuoden työkokemus sekä pedagoginen pätevyys. Tämä jo itsessään ohjaa huomiota kompetenssiin esimerkiksi iän sijaan", Laurean rekrytoinneista vastaava Miika Mäki-Torkko selventää.

Laurean tavoitteena on rakentaa entistä tasa-arvoisempi, monimuotoisempi ja osallistavampi työyhteisö, jossa jokainen kokee arvostusta ja voi kehittyä iästä riippumatta.