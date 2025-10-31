Länsi-Uudenmaan Vihreät: Talousarvioneuvotteluissa parannuksia mielenterveyspalveluihin ja tukea haavoittuvassa asemassa oleville

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että ensi vuonna lääkärille pääsyä ja hoidon jatkuvuutta tullaan parantamaan panostamalla merkittävästi omalääkärimallin kehittämiseen. Myös suun terveydenhuollon toiminnan laajentaminen ja palveluseteli helpottavat hoitoon pääsyä . Talousarvioneuvotteluissa saatiin vielä varmistettua, että erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat saavat tarvitsemaansa tukea ja palveluja.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa merkittäviä parannuksia

“Vihreälle ryhmälle oli tärkeää, että kukaan ei jää yksin mielenterveyden haasteiden kanssa. Neuvotteluissa lisäsimme mielenterveys- ja päihdepalveluiden ensilinjan rahoitusta sekä linjasimme, että alaikäisten päihdehoitoon pääsyä nopeutetaan, ja terapiatakuun toteutumista myös aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa vahvistetaan. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin sekä päihdetyöhön panostaminen vähentää sekä inhimillistä kärsimystä että tarvetta raskaammille palvelumuodoille.“ kiittelee vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen.

“Erityisesti nuorten mielenterveys on heikentynyt viime vuosina, ja siksi on olennaista, että ensi vuonna vahvistetaan myös opiskeluhuollon resursseja.” hän jatkaa.

Maksuhuojennuksia ja maksuttomia palveluita vähävaraisille

Orpon hallituksen päätökset nostaa asiakasmaksujen enimmäismäärää ja vähentää saman verran hyvinvointialueiden rahoitusta ovat pakottaneet alueita nostamaan asiakasmaksuja. Samalla yhä useampi asukas on ajautunut työttömäksi tai kamppailee muuten pienentyneiden sosiaalitukien varassa.

“Olemme aidosti huolissamme, miten pienituloiset selviävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksuista. Moni myös maksaa tietämättään liikaa, kun ei hoksaa maksukaton ylittymistä tai ymmärrä hakea maksuille huojennusta tai vapautusta. Nyt linjasimme, että hyvinvointialue ryhtyy edistämään automaattista maksukattoa yhteistyössä HUS-yhtymän ja muiden Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa sekä kehittämään maksuvapautusprosessia toimivammaksi.” toteaa Partanen.

Partanen huomauttaa myös, että esimerkiksi monet vammaiset asukkaat tarvitsevat paljon hyvinvointialueen tuottamia palveluja, jolloin maksutaakka on vaarassa nousta kohtuuttoman suureksi. Näin ollen on tärkeää, että jatkossa paljon palvelua käyttäviä ohjataan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tekemään asiakasmaksujen alentamishakemus.

“Neuvotteluissa saatiin lopulta myös peseytymisen ja hygienian hoidon tuen hinta, geriatrian ja palliatiivisen poliklinikan etävastaanoton hinta sekä käyttämättä jääneiden vastaanottoaikojen hinta pidettyä ennallaan korotuspaineista huolimatta“ Partanen jatkaa.

“Erityisen ilahduttavaa on, että lapsiperheiden kotipalvelusta tehdään maksutonta. Se on tärkeä, konkreettinen ja hyvin kustannusvaikuttava tuki perheille, joilla on tilapäisesti vaikeuksia arjessa jaksamisen kanssa.” Partanen kertoo.

Vammaisten palvelut eivät saa heikentyä

Hyvinvointialue pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa taloudellisesti ja toiminnallisesti vaikuttavammaksi. Samalla Vihreälle ryhmälle on tärkeä varmistaa, ettei uudistusten yhteydessä vammaisten ihmisten käyttämiin palveluihin kohdistu kohtuuttomia heikennyksiä.

“Henkilökohtainen apu on sitä tarvitsevalle edellytys mielekkääseen arkeen ja elämään. Neuvotteluissa saimme linjattua ettei henkilökohtaisen avun järjestämiseen liittyvät toimet kohdistu erityisen osallisuuden tukeen, eikä hyvinvointialue edellytä keneltäkään oman tutun avustajan vaihtamista.” aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Johanna Karimäki kertoo.

“Lisäksi vaadimme tarkentavan linjauksen siitä, että hyvinvointialueen tulee järjestää vammaisille koululaisille aamu- ja iltapäivätoimintaan moniammatillisesti tarpeelliseksi katsottu tuki, jotta jokaisella lapsella on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua toimintaan.” Karimäki jatkaa.

Sote-järjestöjen tukemiseen ja asunnottomuuden kasvuun varauduttava

Karimäki nostaa esiin myös järjestöjen merkityksen: “Orpon hallituksen sote-järjestöihin kohdistamat leikkaukset uhkaavat usean hyvinvointialueen toimintaa tukevan järjestön tulevaisuutta. Jotta osaamme hyvinvointialueella varautua mahdolliseen palvelutarpeen kasvuun, edellytimme neuvotteluissa, että saamme selvityksen leikkausten vaikutuksista. Tarvittaessa järjestötukien tasoa tulee lisätä” Karimäki linjaa.

“Myös asunnottomien määrä Suomessa on jatkanut kasvuaan jo toista vuotta peräkkäin. Siksi on tärkeää, että asunnottomien määrästä, asunnottomille suunnatuista palveluista ja asunnottomuuden ehkäisytoimista Länsi-Uudellamaalla tuodaan ajantasaista tietoa päättäjille. Hyvinvointialueen tulee mahdollisuuksien mukaan olla paikkaamassa hallituksen leikkausten johdosta syntynyttä asunnottomuuskriisiä. “ Karimäki huomauttaa

Vihreä valtuustoryhmä kiittää kaikkia neuvotteluihin osallistuneita rakentavasta yhteistyöstä ja on tyytyväinen siihen, että monet aiemmin esillä olleet tavoitteet ovat nyt edenneet konkreettisesti talousarviossa.