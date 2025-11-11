Keskuskauppakamari: Työvoiman hyväksikäyttö vääristää kilpailua – ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa vahvistettava

”On väärin, että eettisesti toimivat yritykset joutuvat kilpailemaan toimijoiden kanssa, jotka saavat kilpailuetua laittomilla keinoilla. Hyväksikäytön kriminalisointi on tärkeää sekä oikeusturvan että reilun kilpailun näkökulmasta”, toteaa Pulkkinen.

Valtaosa yrityksistä toimii eettisesti kansainvälisessä rekrytoinnissa. On varmistettava, ettei työperäinen hyväksikäyttö tai riisto pääse laajenemaan uusille toimialoille, vaan se saadaan kitkettyä. Työperästä hyväksikäyttöä ei kuitenkaan kitketä työperäistä maahanmuuttoa vaikeuttamalla ja ulkomaalaisen työntekijän asemaa heikentämällä, vaan riittävällä jälkivalvonnalla ja siitä seuraavalla sanktioinnilla.

”Usein hyväksikäyttö kohdistuu jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, kuten ihmisiin, joilla on heikko kielitaito, vähäiset verkostot ja pelko maasta karkotuksesta. Heidän asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa tulee vahvistaa. Aluehallintovirastolla tulee olla riittävät resurssit tarkastuksiin ja mahdollisuus määrätä sanktioita itsenäisesti”, Pulkkinen sanoo.

Rakenteelliset uudistukset tarpeen

Keskuskauppakamari painottaa, että pelkkä kriminalisointi ei riitä. Tarvitaan myös laajempia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistavat työntekijöiden asemaa ja ehkäisevät hyväksikäyttöä.

”Pysyvän oleskeluluvan asumisaikaedellytyksiä ei tule kiristää, kuten hallitus on esittänyt. Nykyiset vaatimukset ovat jo tiukkoja, ja niiden tiukentaminen lisää työntekijöiden haavoittuvuutta”, Pulkkinen huomauttaa.

Pysyvän oleskeluluvan kiristysten ohella hallitus on ottanut käyttöön niin kutsutun kolmen kuukauden maastapoistumissäännön, ja maahanmuuttovirasto on kiristänyt perheenyhdistämisen tulorajoja.

”Kolme kuukautta on liian lyhyt aika etsiä uusi työ, ja perheenyhdistämisen tulorajat olivat jo valmiiksi hyvin korkeat. Ihmisiä voidaan painostaa helposti perheenjäsenten tai karkotusuhan kautta, sillä läheisiä suojellaan viimeiseen asti. On tärkeää puuttua hyväksikäytön edellytyksiin kokonaisvaltaisesti”, sanoo Pulkkinen.