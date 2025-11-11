Keskuskauppakamari: Työvoiman hyväksikäyttö vääristää kilpailua – ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa vahvistettava
Keskuskauppakamari tukee työntekijöiden hyväksikäytön kriminalisointia. Keväällä eduskuntaan saapuva lakiesitys on merkittävä askel kohti reilumpaa työelämää. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Suvi Pulkkisen mukaan kriminalisointi on tärkeää sekä oikeusturvan että reilun kilpailun näkökulmasta.
”On väärin, että eettisesti toimivat yritykset joutuvat kilpailemaan toimijoiden kanssa, jotka saavat kilpailuetua laittomilla keinoilla. Hyväksikäytön kriminalisointi on tärkeää sekä oikeusturvan että reilun kilpailun näkökulmasta”, toteaa Pulkkinen.
Valtaosa yrityksistä toimii eettisesti kansainvälisessä rekrytoinnissa. On varmistettava, ettei työperäinen hyväksikäyttö tai riisto pääse laajenemaan uusille toimialoille, vaan se saadaan kitkettyä. Työperästä hyväksikäyttöä ei kuitenkaan kitketä työperäistä maahanmuuttoa vaikeuttamalla ja ulkomaalaisen työntekijän asemaa heikentämällä, vaan riittävällä jälkivalvonnalla ja siitä seuraavalla sanktioinnilla.
”Usein hyväksikäyttö kohdistuu jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, kuten ihmisiin, joilla on heikko kielitaito, vähäiset verkostot ja pelko maasta karkotuksesta. Heidän asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa tulee vahvistaa. Aluehallintovirastolla tulee olla riittävät resurssit tarkastuksiin ja mahdollisuus määrätä sanktioita itsenäisesti”, Pulkkinen sanoo.
Rakenteelliset uudistukset tarpeen
Keskuskauppakamari painottaa, että pelkkä kriminalisointi ei riitä. Tarvitaan myös laajempia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistavat työntekijöiden asemaa ja ehkäisevät hyväksikäyttöä.
”Pysyvän oleskeluluvan asumisaikaedellytyksiä ei tule kiristää, kuten hallitus on esittänyt. Nykyiset vaatimukset ovat jo tiukkoja, ja niiden tiukentaminen lisää työntekijöiden haavoittuvuutta”, Pulkkinen huomauttaa.
Pysyvän oleskeluluvan kiristysten ohella hallitus on ottanut käyttöön niin kutsutun kolmen kuukauden maastapoistumissäännön, ja maahanmuuttovirasto on kiristänyt perheenyhdistämisen tulorajoja.
”Kolme kuukautta on liian lyhyt aika etsiä uusi työ, ja perheenyhdistämisen tulorajat olivat jo valmiiksi hyvin korkeat. Ihmisiä voidaan painostaa helposti perheenjäsenten tai karkotusuhan kautta, sillä läheisiä suojellaan viimeiseen asti. On tärkeää puuttua hyväksikäytön edellytyksiin kokonaisvaltaisesti”, sanoo Pulkkinen.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenJohtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuuttoPuh:050 404 1810suvi.pulkkinen@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Eurooppalainen yrityskysely: Yritysten suhdannenäkymät parantuneet – Suomi keskitasoa odotusten suhteen11.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Eurooppalaiset yritykset arvioivat suhdannetilanteen paranevan ensi vuonna, mutta odotukset ovat edelleen keskimääräisen tason alapuolella. Erityisesti yrityksiä huolettavat työvoimakustannukset sekä byrokratia. Tiedot käyvät ilmi Euroopan kauppakamarien kattojärjestön Eurochambresin syys–lokakuussa toteuttamasta laajasta kyselystä, johon osallistui yrityksiä 28 eri maasta. Suomalaiset yritykset uskovat suhdanteen kääntyvän paremmaksi ensi vuonna, mutta odotukset ovat jonkin verran maltillisempia kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.
Keskuskauppakamari: Lukuvuosimaksut tuovat selkeyttä ja oikeudenmukaisuutta koulutusjärjestelmään10.11.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Keskuskauppakamari pitää hallituksen esitystä lukuvuosimaksujen käyttöönotosta EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa perusteltuna ja tarpeellisena. Maksut selkeyttävät nykyjärjestelmää ja tekevät siitä oikeudenmukaisen. Toisaalta oppisopimuskoulutus on tärkeää pitää maksujen ulkopuolella.
Keskuskauppakamari: Tilastot näyttävät viennin piristyneen syksyllä7.11.2025 11:07:53 EET | Tiedote
Kauppakamareiden myöntämät vientiasiakirjat osoittavat, että vienti on piristynyt hieman syksyn aikana synkähkön kesän jälkeen. EU-ja ETA-maiden ulkopuolella suuntautuvaa tavaravientiä varten myönnettäviä alkuperätodistuksia haettiin syyskuussa 2,5 prosenttia ja lokakuussa 1,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan tilastojen valossa näyttää siltä, että vienti alkaa elpyä Trumpin valtaantulon aiheuttamasta epätietoisuudesta ja hämmennyksestä.
Keskuskauppakamari: Joka toisessa työnantajayrityksessä on ulkomaalaistaustaista henkilöstöä – kynnystä kansainvälisen osaajan palkkaamiseen tulee madaltaa6.11.2025 06:53:00 EET | Tiedote
Lähes puolet yrityksistä kokee, ettei niillä ole riittäviä valmiuksia tavoittaa ja rekrytoida kansainvälisiä osaajia. Yritykset tarvitsevatkin tukea ja esimerkkejä onnistuneista käytännöistä. Keskuskauppakamari on kehittänyt uuden merkin, jonka avulla voi tunnistaa vastuullisiin käytänteisiin sitoutuneen kansainvälisen henkilöstön työnantajan.
Keskuskauppakamari: Juho Romakkaniemi Eurochambresin varapuheenjohtajaksi5.11.2025 14:59:51 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi on nimitetty Euroopan kauppakamarien kattojärjestön, Eurochambresin varapuheenjohtajaksi. Tänään tehty valinta vahvistaa Suomen asemaa eurooppalaisessa elinkeinoelämän vaikuttamistyössä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme