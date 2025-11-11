Neuvottelutulos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarviosta
Aluevaltuuston neuvottelutoimikunta pääsi valtuustoryhmien enemmistön kanssa neuvottelutulokseen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarviosta ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmasta.
Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsittelyssä olivat hyvinvointialuejohtajan esitys talousarviosta sekä lautakuntien evästykset talousarvioesityksestä. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on tehnyt rahoituslain edellyttämän talouden sopeutuksen ja talousarvio tähtää palvelujen uudistamiseen.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nettomenot ovat vuonna 2026 noin 1 965 miljoonaa euroa.
Taloussuunnitteluneuvotteluissa sovittiin seuraavat euromääräiset muutokset hyvinvointialuejohtajan talousarvioehdotukseen:
- pidetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta käyttämättömien ja peruuttamattomien aikojen maksu ennallaan
- lisätään mielenterveys- ja päihdepalvelujen ensilinjan toimintaan 165 000 euroa
- pidetään geriatrian- ja palliatiivisen poliklinikan lääkärin etävastaanottojen hinta ennallaan, ja näiden palvelujen hoitopuhelut ovat maksuttomia sekä
- poistetaan kotihoitoon esitetty euromääräinen säästötavoite.
Muutosten kustannukset kompensoidaan alentamalla toimintamenoja konsernihallinnossa vauhdittamalla hallinnollista työtä vähentäviä järjestelmäuudistuksia.
Neuvottelutuloksessa korostuvat asiakaslähtöisyys, palvelujen sujuvuus ja saavutettavuus, yhteistyön lisääminen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen.
— Hyvinvointialueella tehdyn hyvän työn ja varhaisen sopeuttamisen ansiosta meillä on nyt yhdessä mahdollisuus uudistaa ja sujuvoittaa palveluja. Asiakaslähtöisyys oli käydyissä talousarvioneuvotteluissa meidän yhteinen, tärkeä tavoitteemme. Talousarviossa panostetaan muun muassa omalääkärimalliin, lasten ja nuorten ensisijaisiin palveluihin, ikääntyneiden palveluihin ja kriittisten palvelujen toimimiseen kaikissa olosuhteissa, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Anna Sahiluoma.
Neuvottelutuloksessa ovat mukana kokoomuksen, sosialidemokraattinen, RKP:n, vihreiden, vasemmistoliiton, keskustan ja kristillisdemokraattien aluevaltuustoryhmät.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesitykseen tulleet euromääräiset muutokset, tekstimuutokset sekä täytäntöönpanoon liittyvät neuvottelujen pöytäkirjamerkinnät ovat liitteenä.
Aluevaltuuston on määrä päättää hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarviosta ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmasta vuoden viimeisessä kokouksessaan 9.12.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Sahiluomaaluevaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja/ordförande för välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommittéPuh:044 5514124anna.sahiluoma@lh.luvn.fi
Liitteet
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Förhandlingsresultat om budgeten för Västra Nylands välfärdsområde 202611.11.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté kom majoriteten av fullmäktigegrupperna till ett förhandlingsresultat om Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2026 och ekonomiplanen för 2026–2028.
Västra Nylands välfärdsområdes organisationsunderstöd för 2026 har beviljats3.11.2025 14:28:10 EET | Tiedote
Framtids- och utvecklingsnämnden vid Västra Nylands välfärdsområde har den 30 oktober 2025 beviljat understöd till allmännyttiga organisationer. Välfärdsområdet beviljar understöd enligt maximala beloppet som fastställs i den av välfärdsområdesfullmäktige godkända budgeten. Välfärdsområdesfullmäktige behandlar budgeten den 9 december 2025. Nämnden beslutade att bevilja understöd enligt budgetförslaget för totalt 2,6 miljoner euro. Till utvecklingsunderstöd, vars ansökan öppnar den 17 november, allokeras 80 000 euro för 2026. Understöd beviljades till sammanlagt 61 organisationer för främjande av hälsa och välfärd.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2026 on myönnetty3.11.2025 14:22:43 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta myönsi avustuksia yleishyödyllisille järjestöille 30.10.2025. Hyvinvointialue myöntää avustuksia aluevaltuuston vahvistaman talousarvion enimmäismäärän mukaisesti. Talousarvio on aluevaltuuston käsittelyssä 9.12.2025. Lautakunta päätti myöntää avustuksia talousarvioesityksen mukaisesti yhteensä 2,6 miljoonalla eurolla. Kehittämisavustuksiin, joiden haku aukeaa 17.11. kohdennetaan 80 000 euroa vuodelle 2026. Avustuksia myönnettiin kaikkiaan 61 järjestölle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
Förslaget till Västra Nylands välfärdsområdes budget går vidare till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling27.10.2025 16:04:44 EET | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen antecknade för kännedom förslaget till Västra Nylands välfärdsområdes förslag till budget för 2026 och ekonomiplan för 2026–2028. Förslagen går vidare till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling. Ledamöter i förhandlingskommittén är fullmäktigegruppernas ordförande.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesitys etenee aluevaltuuston neuvottelutoimikuntaan27.10.2025 15:57:16 EET | Tiedote
Aluehallitus merkitsi tiedoksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen esityksen vuoden 2026 talousarviosta ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmasta. Esitykset etenevät aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsittelyyn. Neuvottelutoimikunnan jäseninä ovat aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme