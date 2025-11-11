Neuvottelutulos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarviosta

Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsittelyssä olivat hyvinvointialuejohtajan esitys talousarviosta sekä lautakuntien evästykset talousarvioesityksestä. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on tehnyt rahoituslain edellyttämän talouden sopeutuksen ja talousarvio tähtää palvelujen uudistamiseen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nettomenot ovat vuonna 2026 noin 1 965 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitteluneuvotteluissa sovittiin seuraavat euromääräiset muutokset hyvinvointialuejohtajan talousarvioehdotukseen:

pidetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta käyttämättömien ja peruuttamattomien aikojen maksu ennallaan

lisätään mielenterveys- ja päihdepalvelujen ensilinjan toimintaan 165 000 euroa

pidetään geriatrian- ja palliatiivisen poliklinikan lääkärin etävastaanottojen hinta ennallaan, ja näiden palvelujen hoitopuhelut ovat maksuttomia sekä

poistetaan kotihoitoon esitetty euromääräinen säästötavoite.

Muutosten kustannukset kompensoidaan alentamalla toimintamenoja konsernihallinnossa vauhdittamalla hallinnollista työtä vähentäviä järjestelmäuudistuksia.

Neuvottelutuloksessa korostuvat asiakaslähtöisyys, palvelujen sujuvuus ja saavutettavuus, yhteistyön lisääminen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen.

— Hyvinvointialueella tehdyn hyvän työn ja varhaisen sopeuttamisen ansiosta meillä on nyt yhdessä mahdollisuus uudistaa ja sujuvoittaa palveluja. Asiakaslähtöisyys oli käydyissä talousarvioneuvotteluissa meidän yhteinen, tärkeä tavoitteemme. Talousarviossa panostetaan muun muassa omalääkärimalliin, lasten ja nuorten ensisijaisiin palveluihin, ikääntyneiden palveluihin ja kriittisten palvelujen toimimiseen kaikissa olosuhteissa, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Anna Sahiluoma.

Neuvottelutuloksessa ovat mukana kokoomuksen, sosialidemokraattinen, RKP:n, vihreiden, vasemmistoliiton, keskustan ja kristillisdemokraattien aluevaltuustoryhmät.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesitykseen tulleet euromääräiset muutokset, tekstimuutokset sekä täytäntöönpanoon liittyvät neuvottelujen pöytäkirjamerkinnät ovat liitteenä.

Aluevaltuuston on määrä päättää hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarviosta ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmasta vuoden viimeisessä kokouksessaan 9.12.2025.