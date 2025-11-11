Förhandlingsresultat om budgeten för Västra Nylands välfärdsområde 2026
Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté kom majoriteten av fullmäktigegrupperna till ett förhandlingsresultat om Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2026 och ekonomiplanen för 2026–2028.
Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté behandlade välfärdsområdesdirektörens förslag om budgeten samt de anvisningar som nämnderna lämnat gällande budgetförslaget. Västra Nylands välfärdsområde har genomfört den ekonomiska anpassning som krävs enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering, och budgeten syftar till att förnya tjänsterna.
Västra Nylands välfärdsområdets nettoutgifter beräknas uppgå till cirka 1 965 miljoner euro år 2026.
Vid ekonomiplaneringsförhandlingarna enades man om följande beloppsmässiga ändringar i välfärdsområdesdirektörens budgetförslag:
- Avgiften för uteblivet besök och sent återbud inom social- och hälsovården förblir oförändrad.
- Verksamheten i första linjen inom mentalvårds- och missbrukartjänster tillförs 165 000 euro.
- Avgiften för läkarmottagning på distans vid den geriatriska och palliativa polikliniken förblir oförändrad, och vårdsamtalen inom dessa tjänster är avgiftsfria.
- Det föreslagna beloppsmässiga besparingsmålet för hemvården slopas.
Kostnaderna för dessa ändringar kompenseras genom minskade verksamhetskostnader inom koncernförvaltningen, bland annat genom att påskynda systemförnyelser som minskar det administrativa arbetet.
Förhandlingsresultatet betonar kundorientering, smidiga och tillgängliga tjänster, ökat samarbete samt en förstärkning av mentalvårds- och missbrukatjänsterna.
— Tack vare det goda arbete som gjorts inom välfärdsområdet och de tidiga anpassningsåtgärderna har vi nu tillsammans möjlighet att förnya och göra tjänsterna smidigare. Kundorientering var vårt gemensamma och viktiga mål i budgetförhandlingarna. I budgeten satsar vi bland annat på husläkarmodellen, på primära tjänster för barn och unga, på tjänster för äldre samt på att kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden, säger Anna Sahiluoma, ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté.
Förhandlingsresultatet godkändes av fullmäktigegrupperna för Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Svenska folkpartiet, De Gröna, Vänsterförbundet, Centern och Kristdemokraterna.
De beloppsmässiga ändringarna och textjusteringarna i budgetförslaget samt protokollsanteckningarna från förhandlingarna om verkställandet finns i bilagan.
Välfärdsområdesfullmäktige avser fatta beslut om budgeten för 2026 och ekonomiplanen för 2026–2028 vid årets sista sammanträde den 9 december 2025.
Anna Sahiluomaaluevaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja/ordförande för välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
