Paltan puheenjohtaja Turkka Kuusisto: Suomen kasvupolitiikka kaipaa selkeää suunnanmuutosta

– Suomen tulisi hakea voimakkaammin kasvua palveluista. Meillä elinkeinopolitiikka nojaa yhä liikaa perinteisiin toimialoihin. Myös nykyinen hallitus on tehnyt perinteisen teollisuuspoliittisen strategian, laaja-alaisemman elinkeinopoliittisen strategian sijaan. Tämä on sekä taloudellisesti että strategisesti lyhytnäköistä, Kuusisto painottaa.

Paltan puheenjohtajana jatkava Turkka Kuusisto puhui tiistaina Paltan yhdistyskokouksen seminaarissa Helsingissä. Yhdistyskokous on Paltan ylin päättävä elin.

Palveluiden osuus on Suomessa jo yli 45 prosenttia kaikesta yksityisestä tuotannosta. Myös globaalisti palveluiden osuus kasvaa nopeammin kuin tavarakauppa.

– Kun maailmantalous ja erityisesti kehittyneet maat palveluvaltaistuvat, myös maailmankauppa siirtyy yhä nopeammin palveluihin. Niissä kasvu perustuu ennen kaikkea osaamiseen, teknologiaan, dataan ja asiantuntijuuteen. Tähän kasvuun Suomen on päästävä vahvemmin kiinni.

Suomella on Kuusiston mukaan kaikki edellytykset kiriä kasvun kyytiin, mutta se ei tapahdu itsestään.

– Nyt on päätettävä, millaista kasvua haluamme rakentaa tulevina vuosina ja uskallettava myös tarkastella kriittisesti elinkeinorakenteemme kapea-alaisuutta. Suomeen tarvitaan elinkeinopolitiikka 2.0, jota rakennetaan määrätietoisilla poliittisilla päätöksillä ja kestävillä valinnoilla, Kuusisto painottaa.

Lindtman: Suomi on saatava takaisin kasvun tielle

SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman piti Paltan seminaarissa keynote-puheenvuoron, jossa hän korosti, että Suomi nousee vain panostamalla laajasti kasvuun. Palvelualat ovat tärkeä osa ratkaisua. Kasvu ei käynnisty ilman, että suomalaisten luottamus tulevaisuuteen saadaan palautettua, Lindtman korostaa.

– Suomella on kaikki mahdollisuudet päästä kiinni kasvuun pitkän matalalennon jälkeen. Meillä on osaamista ja vahvuuksia muun muassa vihreän siirtymässä ja puolustusteollisuudessa, mutta ehdottomasti myös palvelualoilla, jonka kasvupotentiaali pitää tunnistaa ja hyödyntää täysimääräisesti, Lindtman sanoo.

