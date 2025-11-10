Tervetuloa tutustumaan RoboHoivaan, robotiikan ja älyteknologian oppimisympäristöön 14.11.
OSAOn RoboHoiva on täysin uudenlainen oppimisympäristö, jossa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat oppivat hyödyntämään robotiikkaa ja älyteknologiaa omassa työssään.
RoboHoiva-oppimisympäristö tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua sosiaali- ja terveysalalla hyödynnettävään huipputeknologiaan ja robotiikan uusimpiin tulokkaisiin.
Esittelyssä ovat muun muassa Unitree G1 -humanoidi, koirarobotti sekä Mirokaï-robotti Miroki, jota ei ole aiemmin nähty Suomessa. Lisäksi esillä on monipuolista teknologiaa, kuten etäyhteyksiä hyödyntäviä ratkaisuja ja apuvälineteknologiaa.
RoboHoiva-tilaa on kehitetty osana Euroopan unionin osarahoittamaa RoboSoteLab-hanketta, jossa edistetään robotiikan ja älyteknologian hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Hanketta toteuttavat Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Oulun ammattikorkeakoulu vuosina 2024–2025.
Hankkeen aikana investoidut laitteet on pilotoitu autenttisissa ympäristöissä, kuten hoitokoti Kartanonväessä Iissä, jossa robotit ovat osallistuneet muun muassa jumppa- ja ulkoiluhetkiin. Pilotointeja jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen ja RoboHoiva-oppimisympäristö jatkaa toimintaansa Kontinkankaalla kehittäen edelleen ratkaisuja tulevaisuuden sote-alan tarpeisiin.
Tule kokemaan, miten teknologia voi tukea hoivaa ja hyvinvointia – lämpimästi tervetuloa RoboHoivaan!
Avoimien ovien ohjelma perjantaina 14.11. klo 9 alkaen
Paikka: OSAO Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu
Paasi-rakennus, luokka 3331. Opastus Info-pisteeltä.
9.00 Avoimet ovet alkavat
9.30–10.00 Hankkeen ja oppimisympäristön esittely
10.00–12.00 Robotiikka- ja älyteknologiademot
12.30–13.00 Hankkeen ja oppimisympäristön esittely
13.00–14.00 Robotiikka- ja älyteknologiademot
Lyhyesti uusimmista roboteista
Unitree G1
- Liikkumisen ja tasapainon harjoittelu: G1 kykenee kävelemään, istumaan, nousemaan ja liikkumaan esteiden yli, mikä mahdollistaa esimerkiksi liikkumisen avustamisen simulaatioissa.
- Tarkka käsien käyttö: Robotti osaa käyttää kolmisormista kättä, jolla voidaan harjoitella esineiden käsittelyä, kuten lääkepurkkien tai hoitotarvikkeiden siirtelyä.
- Imitaatio- ja vahvistusoppiminen: G1 oppii ihmisen toiminnasta ja parantaa suoritustaan ajan myötä, mahdollistaen yksilöllisen oppimisen ja hoitotilanteiden mallintamisen.
Mirokaï
- Emotionaalinen vuorovaikutus: Mirokaï on suunniteltu tunnistamaan ja reagoimaan ihmisten tunteisiin, mikä tukee sosiaalista vuorovaikutusta hoivatyössä.
- Käytetään erityisesti vanhustyössä ja mielenterveystyössä: Mirokaï voi toimia keskustelukumppanina, aktivoijana tai rauhoittajana.
- Turvallinen ja pehmeä muotoilu: Soveltuu hyvin hoivaympäristöihin, joissa tarvitaan lempeää ja ei-uhkaavaa robottia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna NymanProjektiasiantuntijaPuh:0405482817sanna.nyman@osao.fi
Linkit
Koulutuskuntayhtymä OSAO
OSAO on Suomen johtava koulutusyhteisö, joka mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluvat OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpiniemen liikuntaopisto. OSAO toimii Oulun seudulla ja Koillismaalla.
