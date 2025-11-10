Tervetuloa tutustumaan RoboHoivaan, robotiikan ja älyteknologian oppimisympäristöön 14.11.

RoboHoiva-oppimisympäristö tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua sosiaali- ja terveysalalla hyödynnettävään huipputeknologiaan ja robotiikan uusimpiin tulokkaisiin.

Esittelyssä ovat muun muassa Unitree G1 -humanoidi, koirarobotti sekä Mirokaï-robotti Miroki, jota ei ole aiemmin nähty Suomessa. Lisäksi esillä on monipuolista teknologiaa, kuten etäyhteyksiä hyödyntäviä ratkaisuja ja apuvälineteknologiaa.

RoboHoiva-tilaa on kehitetty osana Euroopan unionin osarahoittamaa RoboSoteLab-hanketta, jossa edistetään robotiikan ja älyteknologian hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Hanketta toteuttavat Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Oulun ammattikorkeakoulu vuosina 2024–2025.

Hankkeen aikana investoidut laitteet on pilotoitu autenttisissa ympäristöissä, kuten hoitokoti Kartanonväessä Iissä, jossa robotit ovat osallistuneet muun muassa jumppa- ja ulkoiluhetkiin. Pilotointeja jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen ja RoboHoiva-oppimisympäristö jatkaa toimintaansa Kontinkankaalla kehittäen edelleen ratkaisuja tulevaisuuden sote-alan tarpeisiin.

Tule kokemaan, miten teknologia voi tukea hoivaa ja hyvinvointia – lämpimästi tervetuloa RoboHoivaan!

Avoimien ovien ohjelma perjantaina 14.11. klo 9 alkaen

Paikka: OSAO Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Paasi-rakennus, luokka 3331. Opastus Info-pisteeltä.

9.00 Avoimet ovet alkavat

9.30–10.00 Hankkeen ja oppimisympäristön esittely

10.00–12.00 Robotiikka- ja älyteknologiademot

12.30–13.00 Hankkeen ja oppimisympäristön esittely

13.00–14.00 Robotiikka- ja älyteknologiademot

Lyhyesti uusimmista roboteista

Unitree G1

Liikkumisen ja tasapainon harjoittelu: G1 kykenee kävelemään, istumaan, nousemaan ja liikkumaan esteiden yli, mikä mahdollistaa esimerkiksi liikkumisen avustamisen simulaatioissa.

Tarkka käsien käyttö: Robotti osaa käyttää kolmisormista kättä, jolla voidaan harjoitella esineiden käsittelyä, kuten lääkepurkkien tai hoitotarvikkeiden siirtelyä.

Imitaatio- ja vahvistusoppiminen: G1 oppii ihmisen toiminnasta ja parantaa suoritustaan ajan myötä, mahdollistaen yksilöllisen oppimisen ja hoitotilanteiden mallintamisen.

Mirokaï