Oodi kutsuu kaupunkilaiset kaksipäiväisiin juhliin – lasten ja perheiden ohjelma täyttää talon itsenäisyyspäivänä
Keskustakirjasto Oodi järjestää kaksipäiväiset juhlat itsenäisyyspäivän ympärillä. Aikuisyleisölle suunnattu Oodin kirjajuhlat syventyy kirjallisuuteen perjantaina 5. joulukuuta. Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta talon täyttää Oodin lastenjuhlat.
Keskustakirjasto Oodi täyttää seitsemän vuotta perjantaina 5.12.2025. Oodi juhlii syntymäpäiviään sekä Suomen itsenäisyyspäivää kaksipäiväisellä tapahtumalla, joka on paluu avajaisvuoden juhlaperinteeseen. Kaksipäiväisiä juhlia aiotaan jatkaa myös tulevina vuosina.
”Oodi oli lahja 100-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle ja Oodin avajaisia vietettiin itsenäisyyspäivänä vuonna 2018. Tänä vuonna palaamme avajaisvuoden juhlatapaan, jossa aikuisille ja lapsille on omat juhlapäivänsä. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että voimme tuoda lapsille iloa Suomen itsenäisyyspäivään”, kertoo Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara.
Oodin kirjajuhlilla syvennytään ajankohtaisiin teemoihin
Oodin kirjajuhlia vietetään Itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta. Tapahtuma kokoaa yhteen kirjallisuuden, runouden ja musiikin tekijöitä. Illan aikana sukelletaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin keskustelujen, esitysten ja työpajojen kautta.
Kirjallisuuden eturivin nimet kohtaavat yleisön Oodin Saarikoski-matolla. Näyttelijä Seela Sella saapuu vieraaksi kirjailija Elina Hirvosen lukupiiriin, jossa käsitellään Eeva Kilven runoutta. Kirjallisuuden ja kapitalismin suhteita pohtivat Antti Salminen, Riina Tanskanen ja Tuukka Tuomasjukka. Äitiyden tekemisen eli ”äitimisen” yhteiskunnallisista vaikutuksista keskustelevat Susanna Hast, Koko Hubara ja Olga Palo.
Kino Reginassa kunnioitetaan Jane Austenin 250-vuotisjuhlavuotta keskustelulla, jossa ovat mukana Austen-asiantuntijat Kersti Juva, Maria Lyytinen ja Anna Möttölä.
Oodin Maijansalissa pääsee purkamaan tunteita Eero Heinosen vetämässä huutorunoustyöpajassa. Haastatteluun ja soolokeikalle saapuu kirjailija ja muusikko Tommi Liimatta, ja illan huipentaa Teosto-palkitun DJ Kridlokkin keikka.
Muumipeikko ja Skidit-disko tuovat riemua Oodin lastenjuhliin
Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta Oodi täyttyy ilosta ja elämyksistä, kun koko talo muuttuu lasten juhlapaikaksi. Itsenäisyyspäivän perinteet ovat usein aikuisiin painottuvia, joten Oodi haluaa tarjota lapsille ja perheille tavan viettää tärkeää juhlapäivää kulttuurin ja yhdessäolon merkeissä.
Työpajoissa voi tehdä oman minikirjan tai sarjakuvan, askarrella kimaltavat siivet sekä kuvauttaa itsestään juhlapotretin. Fanni-tunnetaitopajassa harjoitellaan käytännön tunnetaitoja.
Musiikillisia elämyksiä tarjoavat nuorten musiikinopiskelijoiden konsertit sekä leikkipuisto Lorun tarinalliset musiikkituokiot. Sirkusesityksestä vastaa Circus Helsinki.
Maijansalissa pääsee liikkumaan ja leikkimään temppuradalla. Juhlan kruunaa Skidit-disko sekä Muumipeikon vierailu.
Oodin ulkopuolella on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua neljään kirjastoautoon, sillä Kansalaistorille parkkeerataan Helsingin kirjastoautot Skidi ja Stoori, Espoon kirjastoauto Välkky sekä Vantaan kirjastoauto Mysse. Myös Helsingin partiolaiset ovat mukana esittelemässä toimintaansa ulkona rasteilla.
Lastenjuhlissa julkistetaan Oodin vuoden kirjailija. Arvonimi myönnetään merkittävästä työstä suomalaisen kirjallisuuden hyväksi. Valitun tekijän teokset näkyvät ja kuuluvat Oodissa eri tavoin läpi vuoden 2026.
Oodissa juhlitaan yhdessä
Oodi toivottaa kaikki kaupunkilaiset tervetulleiksi juhlimaan seitsemättä syntymäpäiväänsä ja Suomen itsenäisyyttä yhdessä. Koko talo sykkii kulttuuria, ajatuksia ja yhteisöllisyyttä – juuri niitä asioita, joiden varaan Oodi on rakennettu. Myös juhlaohjelma toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa.
”On hienoa, että Oodissa itsenäisyyspäivä tarkoittaa elämyksiä ja yhdessä olemista. Lapsille ja perheille suunnattu itsenäisyyspäivän juhla suuntaa katseemme kohti tärkeintä eli tulevaisuutta”, kiteyttää Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Maria SoininvaaraKeskustakirjasto Oodin johtaja
Helsingin kaupunginkirjasto
Soila LeppäkangasViestintäsuunnittelija
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika
Kuvat
Linkit
***
Helsingin keskustakirjasto Oodi on elävä kohtaamispaikka Kansalaistorilla, aivan Helsingin sydämessä. Se tarjoaa kaikille avoimen, ei-kaupallisen julkisen kaupunkitilan aivan Eduskuntataloa vastapäätä. Oodi on yksi Helsingin kaupunginkirjaston 38 toimipisteestä ja osa Helmet-kirjastoverkkoa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Delta i den tysta ljusprocessionen 25.11, bidra till att få slut på våldet mot kvinnor och flickor13.11.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Helsingfors stad ordnar en tyst ljusprocession i Esplanadparken den 25 november 2025 kl. 17 och lyser upp Havis Amanda i orange som en del av FN:s internationella kampanj Orange dagar. Syftet med evenemanget är att fästa uppmärksamhet vid våld mot kvinnor och flickor och uppmuntra alla att agera för att stoppa det. Ljusprocessionen ordnas i samarbete med UN Women Finland.
Osallistu hiljaiseen kynttiläkulkueeseen 25.11. naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi13.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Helsinki järjestää hiljaisen kynttiläkulkueen Esplanadin puistossa 25.11.2025 klo 17 ja valaisee Havis Amandan oranssiksi osana YK:n kansainvälistä Oranssit päivät – kampanjaa. Tilaisuuden tavoitteena on kiinnittää huomiota naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan ja kannustaa kaikkia toimimaan väkivallan lopettamiseksi. Kynttiläkulkue järjestetään yhteistyössä UN Women Suomen kanssa.
Ode bjuder in till en fest som varar i två dagar, på självständighetsdagen är huset fullt av program för barn och familjer13.11.2025 07:59:00 EET | Pressmeddelande
Centrumbiblioteket Ode ordnar en tvådagars fest kring självständighetsdagen. Fredagen 5.12 bjuder Ode på en bokfest för en vuxenpublik som vill fördjupa sig i litteraturen. På självständighetsdagen 6.12 är det Odes barnfest som gäller i hela huset.
Kulturbanken öppnas för kulturaktörer i Helsingfors12.11.2025 11:30:00 EET | Pressmeddelande
Kulturbanken är en kostnadsfri webbtjänst som samlar yrkesverksamma inom konst och kultur på ett och samma ställe och gör deras kompetens lättillgänglig. Genom tjänsten kan aktörer publicera sina egna profiler och erbjuda bokningsbara tjänster, såsom föreställningar och verkstäder. Beställare kan i sin tur hitta aktörer från ett brett geografiskt område med en enda sökning. De helsingforsiska konst- och kulturaktörerna kan nu lägga till sina tjänster i Kulturbanken.
Kulttuuripankki avautuu taiteilijoille Helsingissä12.11.2025 11:30:00 EET | Tiedote
Kulttuuripankki on maksuton verkkopalvelu, joka kokoaa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset yhteen paikkaan ja tuo heidän osaamisensa helposti saataville. Palvelun kautta tekijät voivat julkaista omat profiilinsa ja tarjota tilattavia palveluita, kuten esityksiä ja työpajoja. Tilaajat puolestaan löytävät tekijöitä laajalta alueelta yhdellä haulla. Helsinkiläiset taiteen ja kulttuurin tekijät voivat nyt lisätä palvelunsa Kulttuuripankkiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme