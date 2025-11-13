Oodi kutsuu kaupunkilaiset kaksipäiväisiin juhliin – lasten ja perheiden ohjelma täyttää talon itsenäisyyspäivänä

Keskustakirjasto Oodi täyttää seitsemän vuotta perjantaina 5.12.2025. Oodi juhlii syntymäpäiviään sekä Suomen itsenäisyyspäivää kaksipäiväisellä tapahtumalla, joka on paluu avajaisvuoden juhlaperinteeseen. Kaksipäiväisiä juhlia aiotaan jatkaa myös tulevina vuosina.

”Oodi oli lahja 100-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle ja Oodin avajaisia vietettiin itsenäisyyspäivänä vuonna 2018. Tänä vuonna palaamme avajaisvuoden juhlatapaan, jossa aikuisille ja lapsille on omat juhlapäivänsä. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että voimme tuoda lapsille iloa Suomen itsenäisyyspäivään”, kertoo Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara.

Oodin kirjajuhlilla syvennytään ajankohtaisiin teemoihin

Oodin kirjajuhlia vietetään Itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta. Tapahtuma kokoaa yhteen kirjallisuuden, runouden ja musiikin tekijöitä. Illan aikana sukelletaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin keskustelujen, esitysten ja työpajojen kautta.

Kirjallisuuden eturivin nimet kohtaavat yleisön Oodin Saarikoski-matolla. Näyttelijä Seela Sella saapuu vieraaksi kirjailija Elina Hirvosen lukupiiriin, jossa käsitellään Eeva Kilven runoutta. Kirjallisuuden ja kapitalismin suhteita pohtivat Antti Salminen, Riina Tanskanen ja Tuukka Tuomasjukka. Äitiyden tekemisen eli ”äitimisen” yhteiskunnallisista vaikutuksista keskustelevat Susanna Hast, Koko Hubara ja Olga Palo.

Kino Reginassa kunnioitetaan Jane Austenin 250-vuotisjuhlavuotta keskustelulla, jossa ovat mukana Austen-asiantuntijat Kersti Juva, Maria Lyytinen ja Anna Möttölä.

Oodin Maijansalissa pääsee purkamaan tunteita Eero Heinosen vetämässä huutorunoustyöpajassa. Haastatteluun ja soolokeikalle saapuu kirjailija ja muusikko Tommi Liimatta, ja illan huipentaa Teosto-palkitun DJ Kridlokkin keikka.

Muumipeikko ja Skidit-disko tuovat riemua Oodin lastenjuhliin

Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta Oodi täyttyy ilosta ja elämyksistä, kun koko talo muuttuu lasten juhlapaikaksi. Itsenäisyyspäivän perinteet ovat usein aikuisiin painottuvia, joten Oodi haluaa tarjota lapsille ja perheille tavan viettää tärkeää juhlapäivää kulttuurin ja yhdessäolon merkeissä.

Työpajoissa voi tehdä oman minikirjan tai sarjakuvan, askarrella kimaltavat siivet sekä kuvauttaa itsestään juhlapotretin. Fanni-tunnetaitopajassa harjoitellaan käytännön tunnetaitoja.

Musiikillisia elämyksiä tarjoavat nuorten musiikinopiskelijoiden konsertit sekä leikkipuisto Lorun tarinalliset musiikkituokiot. Sirkusesityksestä vastaa Circus Helsinki.

Maijansalissa pääsee liikkumaan ja leikkimään temppuradalla. Juhlan kruunaa Skidit-disko sekä Muumipeikon vierailu.

Oodin ulkopuolella on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua neljään kirjastoautoon, sillä Kansalaistorille parkkeerataan Helsingin kirjastoautot Skidi ja Stoori, Espoon kirjastoauto Välkky sekä Vantaan kirjastoauto Mysse. Myös Helsingin partiolaiset ovat mukana esittelemässä toimintaansa ulkona rasteilla.

Lastenjuhlissa julkistetaan Oodin vuoden kirjailija. Arvonimi myönnetään merkittävästä työstä suomalaisen kirjallisuuden hyväksi. Valitun tekijän teokset näkyvät ja kuuluvat Oodissa eri tavoin läpi vuoden 2026.

Oodissa juhlitaan yhdessä

Oodi toivottaa kaikki kaupunkilaiset tervetulleiksi juhlimaan seitsemättä syntymäpäiväänsä ja Suomen itsenäisyyttä yhdessä. Koko talo sykkii kulttuuria, ajatuksia ja yhteisöllisyyttä – juuri niitä asioita, joiden varaan Oodi on rakennettu. Myös juhlaohjelma toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa.

”On hienoa, että Oodissa itsenäisyyspäivä tarkoittaa elämyksiä ja yhdessä olemista. Lapsille ja perheille suunnattu itsenäisyyspäivän juhla suuntaa katseemme kohti tärkeintä eli tulevaisuutta”, kiteyttää Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara.

Kirjajuhlien ohjelma

Lastenjuhlien ohjelma