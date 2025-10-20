Saara Suojoki on nimitetty Arkkitehtuuri- ja designmuseon viestintä- ja brändijohtajaksi
Arkkitehtuuri- ja designmuseon uudeksi viestintä- ja brändijohtajaksi on nimitetty FM Saara Suojoki. Hän aloittaa tehtävässä 1. maaliskuuta 2026.
Saara Suojoen tehtävänä on kehittää Arkkitehtuuri- ja designmuseon yhteiskunnallista vaikuttavuutta, brändiviestintää ja kokonaisvaltaista museokokemusta. Tehtävä on uusi, ja sen tarkoituksena on vahvistaa museon kotimaista ja kansainvälistä tunnettuutta matkalla kohti uutta, vuonna 2030 avautuvaa museorakennusta Helsingin Eteläsatamassa.
”Arkkitehtuuri- ja designmuseon tulevaisuus on meille yhteiskunnallinen tehtävä. Saara Suojoen näkemys brändiviestinnästä tukee tavoitettamme olla kansainvälisesti ainutlaatuinen museo jo ennen uuden rakennuksemme avautumista. Hän tuo mukanaan vankan kokemuksen ja osaamisen siitä, miten eri toimijoita voidaan sitouttaa yhteisen vision taakse ja miten museon vaikuttavuutta rakennetaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti”, museonjohtaja Pilvi Kalhama perustelee valintaa.
Saara Suojoki siirtyy museoon EMMA – Espoon modernin taiteen museon kehitysjohtajan tehtävästä. Tätä ennen hän on toiminut markkinoinnin ja viestinnän johtavissa tehtävissä pääkaupunkiseudun suurissa museoissa, kuten HAM Helsingin taidemuseossa 2014–2017 ja Ateneumin taidemuseossa 2006–2014.
”Näen uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon kaikkien suomalaisten yhteisenä hankkeena. On innostavaa päästä rakentamaan uudenlaista museota, joka puhuttelee meitä kaikkia. Tavoitteeni on tuoda museon erityisyyttä ja ainutlaatuisuutta entistä näkyvämmin esiin jo matkalla kohti uutta museota. Samalla kun vahvistamme merkityksellistä museokokemusta, tuemme museon kasvua ja roolia tässä ajassa. Yhdessä teemme museosta ilmiön,” visioi Suojoki.
Uusi Arkkitehtuuri- ja designmuseo
Uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon odotetaan avautuvan Helsingin Eteläsataman Makasiinirannassa vuonna 2030. Museorakennuksesta järjestetyn anonyymin ja kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun tulokset julkaistiin syyskuussa 2025. Voittajaksi valittiin museoarkkitehtuuristaan tunnettu JKMM Arkkitehdit. Uuden museon tavoitteena on luoda puitteet kansainvälisen huipputason museotoiminnalle ja vahvistaa arkkitehtuurin ja muotoilun roolia osana yhteiskuntaa.
Uuden museon valmistumiseen asti Arkkitehtuuri- ja designmuseo toimii osoitteessa Korkeavuorenkatu 23. Museon syksyn ohjelmassa ovat muun muassa Torille! -näyttely, joka esittelee uuden museon suunnittelukilpailun tuloksia, sekä Pako Muumilaaksoon, jossa Tove Janssonin todellisia ympäristöjä tarkastellaan suhteessa muumilaakson tiloihin ennennäkemättömällä tavalla.
