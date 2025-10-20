Arkkitehtuuri- ja designmuseo

Saara Suojoki on nimitetty Arkkitehtuuri- ja designmuseon viestintä- ja brändijohtajaksi

12.11.2025 13:00:00 EET | Arkkitehtuuri- ja designmuseo | Tiedote

Jaa

Arkkitehtuuri- ja designmuseon uudeksi viestintä- ja brändijohtajaksi on nimitetty FM Saara Suojoki. Hän aloittaa tehtävässä 1. maaliskuuta 2026.

Saara Suojoki
Saara Suojoki Anni Koponen

Saara Suojoen tehtävänä on kehittää Arkkitehtuuri- ja designmuseon yhteiskunnallista vaikuttavuutta, brändiviestintää ja kokonaisvaltaista museokokemusta. Tehtävä on uusi, ja sen tarkoituksena on vahvistaa museon kotimaista ja kansainvälistä tunnettuutta matkalla kohti uutta, vuonna 2030 avautuvaa museorakennusta Helsingin Eteläsatamassa.

”Arkkitehtuuri- ja designmuseon tulevaisuus on meille yhteiskunnallinen tehtävä. Saara Suojoen näkemys brändiviestinnästä tukee tavoitettamme olla kansainvälisesti ainutlaatuinen museo jo ennen uuden rakennuksemme avautumista. Hän tuo mukanaan vankan kokemuksen ja osaamisen siitä, miten eri toimijoita voidaan sitouttaa yhteisen vision taakse ja miten museon vaikuttavuutta rakennetaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti”, museonjohtaja Pilvi Kalhama perustelee valintaa.

Saara Suojoki siirtyy museoon EMMA – Espoon modernin taiteen museon kehitysjohtajan tehtävästä. Tätä ennen hän on toiminut markkinoinnin ja viestinnän johtavissa tehtävissä pääkaupunkiseudun suurissa museoissa, kuten HAM Helsingin taidemuseossa 2014–2017 ja Ateneumin taidemuseossa 2006–2014.

”Näen uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon kaikkien suomalaisten yhteisenä hankkeena. On innostavaa päästä rakentamaan uudenlaista museota, joka puhuttelee meitä kaikkia. Tavoitteeni on tuoda museon erityisyyttä ja ainutlaatuisuutta entistä näkyvämmin esiin jo matkalla kohti uutta museota. Samalla kun vahvistamme merkityksellistä museokokemusta, tuemme museon kasvua ja roolia tässä ajassa. Yhdessä teemme museosta ilmiön,” visioi Suojoki.

Uusi Arkkitehtuuri- ja designmuseo

Uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon odotetaan avautuvan Helsingin Eteläsataman Makasiinirannassa vuonna 2030. Museorakennuksesta järjestetyn anonyymin ja kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun tulokset julkaistiin syyskuussa 2025. Voittajaksi valittiin museoarkkitehtuuristaan tunnettu JKMM Arkkitehdit. Uuden museon tavoitteena on luoda puitteet kansainvälisen huipputason museotoiminnalle ja vahvistaa arkkitehtuurin ja muotoilun roolia osana yhteiskuntaa.

Uuden museon valmistumiseen asti Arkkitehtuuri- ja designmuseo toimii osoitteessa Korkeavuorenkatu 23. Museon syksyn ohjelmassa ovat muun muassa Torille! -näyttely, joka esittelee uuden museon suunnittelukilpailun tuloksia, sekä Pako Muumilaaksoon, jossa Tove Janssonin todellisia ympäristöjä tarkastellaan suhteessa muumilaakson tiloihin ennennäkemättömällä tavalla.

Tutustu ajankohtaisiin näyttelyihin: admuseo.fi

Avainsanat

designarkkitehtuuriarkkitehtuuri- ja designmuseouusi arkkitehtuuri- ja designmuseohelsinkikulttuurimuseotnimityksetnimitysuutinen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Saara Suojoki
Saara Suojoki
Anni Koponen
Lataa
Saara Suojoki
Saara Suojoki
Anni Koponen
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Arkkitehtuuri- ja designmuseo
Korkeavuorenkatu 23
00130 Helsinki

Museo ovat avoinna
Ti 11–20
Ke–su 11–18

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Arkkitehtuuri- ja designmuseo

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutuminen vuosikymmenten odotusten jälkeen on juhlan paikka – siis Torille!29.9.2025 10:58:23 EEST | Tiedote

Arkkitehtuuri- ja designmuseon Torille! -näyttely kutsuu astumaan sisään Helsingin Eteläsatamaan vuonna 2030 avautuvaan museoon jo nyt. Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo esitellään ensimmäistä kertaa näyttävin havainnekuvin, piirustuksin, pienoismallein ja virtuaalisen kokemuksen kautta. Näyttely avautuu museon Galleriassa 3. lokakuuta 2025.

Escape to Moominvalley: Reflecting Reality Through Tove Jansson’s Imaginary World27.8.2025 09:18:48 EEST | Tiedote

The Architecture & Design Museum’s new main exhibition Escape to Moominvalley opens on 10 October 2025, highlighting the global celebrations of the 80th anniversary of the Moomin stories. The beloved Moomins, created by Finnish artist and author Tove Jansson (1914–2001), have become cultural icons in Finland and beyond. Jansson originally envisioned Moominvalley as a safe haven in turbulent times.

Flykten till Mumindalen: Verkligheten speglas genom Tove Janssons fantasivärld27.8.2025 09:10:50 EEST | Tiedote

Arkitektur- och designmuseets nya stora utställning Flykten till Mumindalen öppnar den 10 oktober 2025 och utgör höjdpunkten i de globala festligheterna kring muminberättelsernas 80-årsjubileum. De älskade mumintrollen, skapade av den finlandssvenska konstnären och författaren Tove Jansson (1914–2001), har blivit kulturella ikoner både i Finland och långt utanför. Jansson föreställde sig ursprungligen Mumindalen som en fristad i oroliga tider.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye