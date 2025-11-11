SDP riemuitsee – 14 vuorokauden hoitotakuu säilyy ja 15 miljoonan euron panostukset useisiin tärkeisiin palveluihin

14 vuorokauden hoitotakuu säilyy ja asiakasmaksujen korotuksia kohtuullistettiin

SDP:n ykköstavoite neuvotteluissa oli, ettei 14 vuorokauden hoitotakuuta rajattaisi. Lisäksi SDP halusi kohtuullistaa esitettyjä asiakasmaksujen nostoja. SDP tuki neuvotteluissa tavoitetta, että hyvinvointialue alkaa selvittää yhdessä HUSin kanssa asiakasmaksujen maksukaton käyttöönottoa. Myöskään tärkeiden palveluiden, kuten palliatiivisten ja geriatristen palveluiden etävastaanottojen asiakasmaksuja, ei nostettu.

“Olen iloinen, että kaikki budjettisovussa mukana olleet puolueet, sekä viranhaltijat olivat SDP:n kanssa samalla linjalla 14 vuorokauden hoitotakuun tärkeydestä. Kun meillä oli yhteisymmärrys hoitotakuusta, pystyimme suuntaamaan keskustelua asiakasmaksuihin ja saavutimme niissäkin monia onnistumisia”, luonnehtii valtuustoryhmän puheenjohtaja Eeva Hiila.

Panostuksia mielenterveys- ja päihdepalveluihin – myös terapiatakuu vahvistuu Länsi-Uudellamaalla

Neuvotteluissa puolueet sopivat myös panostuksista mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Esimerkiksi ensilinja toimintaan panostetaan 165 000 euroa ensi vuoden budjetissa. Samoin terapiatakuuta on tarkoitus vahvistaa erityisesti aikuisille suunnatuissa palveluissa.

“Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vahvistaminen on ollut yksi keskeinen tavoite alueellamme. Monet työikäiset kamppailevat mielenterveyshaasteiden ja työkyvyn laskun kanssa, ja siksi terapiapalveluiden vahvistaminen nuorten lisäksi myös aikuisten palveluissa on valtuustoryhmälle tärkeää”, toteaa valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Aino Laine.

Oppilashuollon kokonaisuus tarkasteluun – tavoitteena kehittää palveluita

Keskeinen neuvotteluissa kirjattu tavoite on panostaa yhdessä kuntien kanssa oppilashuoltopalveluiden näkyvyyteen oppilaitoksissa. Kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan, lääkärin ja muiden ammattiryhmien palvelut tulevat jatkossakin olemaan lähipalveluita Länsi-Uudenmaan alueella.

“Lapset ja nuoret ovat tulevaisuus, ja siksi sujuvan avun pitää olla nopeasti saatavilla. Tämä kirjaus mahdollistaa sen, että ensi vuonna voimme vahvemmin kehittää näitä palveluita yhdessä oppilaitosten kanssa”, kertoo valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Sini Felipe.

Saatu budjettisopu antaa jalansijaa tulevaan

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Eeva Hiila katsoo luottavaisin mielin hyvinvointialueen tulevaisuuteen.

“Tämä budjettikierros osoitti, että yhteisellä työllä voimme saavuttaa hyviä tuloksia. Talouden kanssa tulee edelleenkin olla tarkkana, mutta taloudellinen liikkumavara mahdollistaa palveluiden uudistamisen. Ryhmämme aikoo varmistaa, että nyt saavutetut tärkeät kirjaukset toteutuvat. Myös henkilöstöä on kuunneltava herkemmällä korvalla”, Hiila päättää.