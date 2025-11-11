SDP gläds – Vårdgarantin på 14 dygn bevaras och välfärdsområdet satsar 15 miljoner euro på flera viktiga tjänster

Vårdgarantin på 14 dygn bevaras och klientavgifternas höjningar mildras

SDP:s huvudmål för förhandlingarna var att vårdgarantin på 14 dygn inte skulle begränsas. Dessutom ville SDP göra de föreslagna höjningarna av klientavgifterna skäligare. SDP stöder också välfärdsområdets målsättning att tillsammans med HUS utreda införandet av ett avgiftstak för klientavgifter. Klientavgifterna för kritiska tjänster, såsom distansmottagningar för palliativ vård och geriatrisk vård, höjdes inte heller.

”Jag gläds över att alla partier och tjänsteinnehavare som deltog i budgetuppgörelsen delade SDP:s syn på vikten av en vårdgaranti på 14 dygn. När vi nått samförstånd om vårdgarantin kunde vi rikta diskussionen mot klientavgifterna och nå framgångar även där”, säger fullmäktigegruppens ordförande Eeva Hiila.

Satsningar på mentalvårds- och missbrukartjänster – även terapigarantin stärks i Västra Nyland

Inom förhandlingarna kom partierna också överens om satsningar på mentalvårds- och missbrukartjänster. Till exempel läggs 165 000 euro på att utveckla mottagningstjänster med låg tröskel inom mental- och missbrukarvården (sk. “Ensilinja”-verksamhet) i nästa års budget. Samtidigt är målet att också stärka terapigarantin, speciellt inom tjänster riktade till vuxna.

”Att stärka mentalvårds- och missbrukartjänsterna har varit ett centralt mål för vårt område. Många i arbetsför ålder kämpar med psykiska utmaningar och minskad arbetsförmåga, och därför var det viktigt för fullmäktigegruppen att stärka terapitjänsterna för såväl unga som vuxna”, säger fullmäktigegruppens första vice ordförande Aino Laine.

Elevvården granskas som en helhet – målet är att utveckla tjänsterna

Ett centralt mål som skrevs in i förhandlingarna är att välfärdsområdet tillsammans med kommunerna kommer att satsa på synligheten av elevvårdens tjänster inom skolorna. Kuratorns, psykologens, hälsovårdarens, läkarens och andra yrkesgruppers tjänster kommer även i fortsättningen att fungera som närservice inom Västra Nyland.

”Barn och unga är vår framtid, och därför måste hjälpen vara lättillgänglig och finnas nära tillhands. Att denna skrivning nu finns med i förhandlingsresultatet gör det möjligt för oss att nästa år vidareutveckla dessa tjänster i samarbete med läroanstalterna”, säger fullmäktigegruppens andra vice ordförande Sini Felipe.

Den uppnådda budgetuppgörelsen utgör ett starkt fotfäste inför framtiden

Fullmäktigegruppens ordförande Eeva Hiila ser på välfärdsområdets framtid med tilltro.

”Denna budgetförhandling bevisade att vi genom samarbete kan nå goda resultat. Vi måste fortfarande vara noggranna med ekonomin, men det ekonomiska handlingsutrymmet gör det möjligt att uppdatera tjänsterna. Vår fullmäktigegrupp kommer att se till att de viktiga skrivningar vi nu fått igenom också förverkligas. Vi måste också vara mer lyhörda för personalens åsikter och önskemål”, avslutar Hiila.