KUTSU medialle Geopolitiikka ruokapöydässä -syysseminaariin 24.11.2025

11.11.2025 13:04:45 EET | Elintarviketeollisuusliitto ry | Kutsu

Ruoka-ala rakentaa menestystä maailmassa, joka muuttuu kovaa vauhtia ympärillämme. Murrosten aikakaudella elintarviketeollisuuden eli ruokia ja juomia valmistavien yritysten on kyettävä ennakoimaan uusia olosuhteita ja sopeutumaan niihin. Alaan vaikuttavat sekä säädösympäristön muutokset, alkutuotannon satovaihtelut että geopoliittiset tapahtumat.

Elintarviketeollisuus nostaa geopolitiikan ruokapöytään. Miten Suomi ja suomalainen ruoka-ala pärjäävät? Miten uusi aikakausi näkyy ruoka-alalla?

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita elintarviketeollisuuden syysseminaariin

Aika: Maanantai 24.11.2025 klo 16.30–20.00
Paikka: Kulttuurikasarmi Events (2. krs), Narinkka 2, 00100 Helsinki

OHJELMA

Klo 16.30       Ovet avataan, kahvipannu kuumana

Klo 17.00       Tervetuloa
Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja, Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström

Klo 17.05      Kuinka pieni avotalous pärjää muuttuvassa geopoliittisessa toimintaympäristössä?
Elinkeinoministeri Sakari Puisto

Klo 17.25       Kasvaako nälkä syödessä – miten geopoliittinen aikakausi vaikuttaa turvallisuuteen maailmalla, Euroopassa ja Suomessa?  
Nordic West Officen toimitusjohtaja Charly Salonius-Pasternak

Klo 17.40       Yleisökysymykset ministeri Puistolle ja toimitusjohtaja Salonius-Pasternakille
Juontajana Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki

Klo 17.50       Keskustelu: Miten geotalouden muutokset vaikuttavat Suomeen ja ruoka-alaan?
Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu
Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Bate Ismail

Yleisökysymykset keskustelijoille

Klo 18.25       Päätössanat
Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä

Klo 18.30       Hyvää ruokaa hyvässä seurassa

Klo 20.00       Tilaisuus päättyy


Seminaari on livetilaisuus, jota ei striimata eikä tallenneta.
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 21.11.2025 TÄSTÄ LINKISTÄ  

Elintarvike­teollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.

Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.

Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.

Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
