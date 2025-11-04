KUTSU medialle Geopolitiikka ruokapöydässä -syysseminaariin 24.11.2025
Ruoka-ala rakentaa menestystä maailmassa, joka muuttuu kovaa vauhtia ympärillämme. Murrosten aikakaudella elintarviketeollisuuden eli ruokia ja juomia valmistavien yritysten on kyettävä ennakoimaan uusia olosuhteita ja sopeutumaan niihin. Alaan vaikuttavat sekä säädösympäristön muutokset, alkutuotannon satovaihtelut että geopoliittiset tapahtumat.
Elintarviketeollisuus nostaa geopolitiikan ruokapöytään. Miten Suomi ja suomalainen ruoka-ala pärjäävät? Miten uusi aikakausi näkyy ruoka-alalla?
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita elintarviketeollisuuden syysseminaariin
Aika: Maanantai 24.11.2025 klo 16.30–20.00
Paikka: Kulttuurikasarmi Events (2. krs), Narinkka 2, 00100 Helsinki
OHJELMA
Klo 16.30 Ovet avataan, kahvipannu kuumana
Klo 17.00 Tervetuloa
Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja, Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström
Klo 17.05 Kuinka pieni avotalous pärjää muuttuvassa geopoliittisessa toimintaympäristössä?
Elinkeinoministeri Sakari Puisto
Klo 17.25 Kasvaako nälkä syödessä – miten geopoliittinen aikakausi vaikuttaa turvallisuuteen maailmalla, Euroopassa ja Suomessa?
Nordic West Officen toimitusjohtaja Charly Salonius-Pasternak
Klo 17.40 Yleisökysymykset ministeri Puistolle ja toimitusjohtaja Salonius-Pasternakille
Juontajana Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki
Klo 17.50 Keskustelu: Miten geotalouden muutokset vaikuttavat Suomeen ja ruoka-alaan?
Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu
Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Bate Ismail
Yleisökysymykset keskustelijoille
Klo 18.25 Päätössanat
Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä
Klo 18.30 Hyvää ruokaa hyvässä seurassa
Klo 20.00 Tilaisuus päättyy
Seminaari on livetilaisuus, jota ei striimata eikä tallenneta.
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 21.11.2025 TÄSTÄ LINKISTÄ
Yhteyshenkilöt
Jukka IhanusYhteiskuntasuhdejohtajaETLPuh:050 463 9929jukka.ihanus@etl.fi
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
