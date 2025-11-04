KUTSU medialle Geopolitiikka ruokapöydässä -syysseminaariin 24.11.2025

Suomalainen juomapakkausten palautusjärjestelmä kelpaisi malliksi koko Euroopalle 23.10.2025 08:05:00 EEST | Tiedote

Suomessa kauppa ja juoma-alan yritykset ovat kehittäneet pantillisten juomapakkausten kierrätykselle erinomaisesti toimivan järjestelmän. Ilman poikkeuksia eurooppalainen pakkaus- ja pakkausjäteasetus on palauttamassa Suomea vuosikymmeniä taaksepäin ja pakottamassa siirtymään takaisin pestävien lasipullojen käyttöön.