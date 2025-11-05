Jatke Oy

Jatke rakentaa Etukodit Oy:lle 45 uutta asuntoa Vantaan Hiekkaharjuun

12.11.2025 08:30:00 EET | Jatke Oy | Tiedote

Jaa

Luonnonläheiseen ja hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitsevaan Vantaan Hiekkaharjuun rakentuu uusia A-energialuokan koteja. Jatke Uusimaa Oy toimii hankkeessa KVR-urakoitsijana.

Havainnekuva As Oy Hiekkaharjun Huipusta. Talojen suunnittelusta on vastannut Arkkitehtipalvelu Oy.
Havainnekuva As Oy Hiekkaharjun Huipusta. Talojen suunnittelusta on vastannut Arkkitehtipalvelu Oy. Arkkitehtipalvelu Oy

Jatke Uusimaa Oy on aloittanut Vantaan Jokiniemessä marraskuussa viikolla 46 uusien asuntojen rakentamisen Etukodit Oy:lle. Osoitteessa Pellavanpolku 4 sijaitseva As Oy Hiekkaharjun Huippu koostuu kahdesta 5-kerroksisesta A-energialuokan kerrostalosta. Kodit ovat aikataulunsa mukaan muuttovalmiita viimeistään helmikuussa 2027.

Taloyhtiöön rakentuu niin yksiöitä, kaksioita kuin kolmioita, ja asuntojen pinta-alat vaihtelevat 32,5–69,5 neliömetrin välillä. Suurin osa huoneistoista on kolmioita, ja jokaisella asunnolla tulee olemaan oma lasitettu parveke.

Talot tulevat kuulumaan A-energialuokkaan ja asuntoihin tulee huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Talojen katoille asennetaan aurinkopaneeleja, joiden tuottamaa sähköä hyödynnetään kiinteistöjen omassa energiankulutuksessa.

Asuntojen lisäksi taloyhtiölle urakoidaan kylmä pihavarasto ja autokatos, jossa tulee olemaan yhteensä 29 autopaikkaa sekä 10 sähköautojen latauspistettä. Pellavapolun ja Urheilutien kulmaan katutasoon tulee myös kerhotila, joka on muunnettavissa liiketilaksi tai toimistoksi. Toiseen kerrostaloista tulee molempia taloja palveleva taloyhtiön sauna.

Vantaan Hiekkaharju on kaupunginosa, joka tunnetaan rauhallisesta ja luonnonläheisestä ympäristöstään sekä hyvistä liikenneyhteyksistä. Se sijaitsee Tikkurilan pohjoispuolella pääradan varrella, josta on nopea pääsy Helsingin keskustaan ja muualle pääkaupunkiseudulle.

Tikkurilan kattavat palvelut löytyvät lähietäisyydeltä ja alueella on päiväkoteja, kouluja, kauppoja ja terveyspalveluita. Hiekkaharjun urheilupuisto tarjoaa monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, kuten golfkentän, tenniskeskuksen ja talvisin hiihtoladut.

Avainsanat

jatke-konsernivantaahiekkaharjuasuntorakentaminenrakentaminenasuinrakentaminenasuinkerrostalouudisrakentaminenjatke uusimaa

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Havainnekuva As Oy Hiekkaharjun Huipusta. Talojen suunnittelusta on vastannut Arkkitehtipalvelu Oy.
Havainnekuva As Oy Hiekkaharjun Huipusta. Talojen suunnittelusta on vastannut Arkkitehtipalvelu Oy.
Arkkitehtipalvelu Oy
Lataa
Arkkitehtipalvelu Oy:n tavoitteena oli luoda Hiekkaharjun Huippuun aikaa kestävää ja pientalovaltaiseen ympäristöön sopivaa arkkitehtuuria.
Arkkitehtipalvelu Oy:n tavoitteena oli luoda Hiekkaharjun Huippuun aikaa kestävää ja pientalovaltaiseen ympäristöön sopivaa arkkitehtuuria.
Arkkitehtipalvelu Oy
Lataa

Jatke-konserni

Radiokatu 3
00240 Helsinki

Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 482 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Jatke Oy

Jatkeen maine on suurten talonrakennusyritysten paras23.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Jatkeen maine on Suomen suurimpien rakennusalan yritysten parhaimpia. Suurten talonrakentajien joukossa Jatkeen maine on alan paras. Suomen kymmenen suurimman rakennusyrityksen listalla Jatke on kivunnut sijalle kaksi. Myös rakennusalan kokonaismaine on lähtenyt nousuun, ilmenee Reputation and Trust Analyticsin toteuttamasta rakennus- ja suunnittelualan Luottamus & Maine 2025 -tutkimuksesta. Huhti–toukokuussa 2025 tehtyyn tutkimukseen vastasi yhteensä 5 469 suomalaista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye