Jatke rakentaa Etukodit Oy:lle 45 uutta asuntoa Vantaan Hiekkaharjuun
Luonnonläheiseen ja hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitsevaan Vantaan Hiekkaharjuun rakentuu uusia A-energialuokan koteja. Jatke Uusimaa Oy toimii hankkeessa KVR-urakoitsijana.
Jatke Uusimaa Oy on aloittanut Vantaan Jokiniemessä marraskuussa viikolla 46 uusien asuntojen rakentamisen Etukodit Oy:lle. Osoitteessa Pellavanpolku 4 sijaitseva As Oy Hiekkaharjun Huippu koostuu kahdesta 5-kerroksisesta A-energialuokan kerrostalosta. Kodit ovat aikataulunsa mukaan muuttovalmiita viimeistään helmikuussa 2027.
Taloyhtiöön rakentuu niin yksiöitä, kaksioita kuin kolmioita, ja asuntojen pinta-alat vaihtelevat 32,5–69,5 neliömetrin välillä. Suurin osa huoneistoista on kolmioita, ja jokaisella asunnolla tulee olemaan oma lasitettu parveke.
Talot tulevat kuulumaan A-energialuokkaan ja asuntoihin tulee huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Talojen katoille asennetaan aurinkopaneeleja, joiden tuottamaa sähköä hyödynnetään kiinteistöjen omassa energiankulutuksessa.
Asuntojen lisäksi taloyhtiölle urakoidaan kylmä pihavarasto ja autokatos, jossa tulee olemaan yhteensä 29 autopaikkaa sekä 10 sähköautojen latauspistettä. Pellavapolun ja Urheilutien kulmaan katutasoon tulee myös kerhotila, joka on muunnettavissa liiketilaksi tai toimistoksi. Toiseen kerrostaloista tulee molempia taloja palveleva taloyhtiön sauna.
Vantaan Hiekkaharju on kaupunginosa, joka tunnetaan rauhallisesta ja luonnonläheisestä ympäristöstään sekä hyvistä liikenneyhteyksistä. Se sijaitsee Tikkurilan pohjoispuolella pääradan varrella, josta on nopea pääsy Helsingin keskustaan ja muualle pääkaupunkiseudulle.
Tikkurilan kattavat palvelut löytyvät lähietäisyydeltä ja alueella on päiväkoteja, kouluja, kauppoja ja terveyspalveluita. Hiekkaharjun urheilupuisto tarjoaa monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, kuten golfkentän, tenniskeskuksen ja talvisin hiihtoladut.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eddy SobottRakennuspäällikköJatke Uusimaa OyPuh:050 329 0924Eddy.Sobott@jatke.fi
Kuvat
Jatke-konserni
Radiokatu 3
00240 Helsinki
Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 482 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jatke Oy
Jatkeen urakoima Pääpostitalon peruskorjaus on valmis – tilat uudistettiin modernin työelämän tarpeisiin5.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Helsingin paraatipaikalla sijaitsevan ikonisen Postitalon laaja peruskorjaus on valmistunut. Saneerauksessa on kunnioitettu vuonna 1938 rakennetun Postitalon alkuperäistä henkeä, mutta tiloja on uudistettu vastaamaan paremmin nykyaikaisen toimistotyön vaatimuksiin.
Espoon Sepänkallioon valmistui historiallisen suuri asuntohanke TA-Yhtiöille – rakentajana Jatke31.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Jatke Uusimaa on urakoinut TA-Yhtiöille merkittävän suuren asuntokokonaisuuden Espoon Sepänkallioon. Kyseessä on sekä Jatkeelle että TA-Yhtiöille suurin yksittäinen asuntohanke tähän mennessä.
Jatkeen maine on suurten talonrakennusyritysten paras23.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Jatkeen maine on Suomen suurimpien rakennusalan yritysten parhaimpia. Suurten talonrakentajien joukossa Jatkeen maine on alan paras. Suomen kymmenen suurimman rakennusyrityksen listalla Jatke on kivunnut sijalle kaksi. Myös rakennusalan kokonaismaine on lähtenyt nousuun, ilmenee Reputation and Trust Analyticsin toteuttamasta rakennus- ja suunnittelualan Luottamus & Maine 2025 -tutkimuksesta. Huhti–toukokuussa 2025 tehtyyn tutkimukseen vastasi yhteensä 5 469 suomalaista.
Pasilan uusi peruskoulu ja päiväkoti aloittaa toimintansa – rakentajana Jatke20.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Jatke Toimitilat Oy:n urakoima koko Pasilan aluetta palveleva uusi peruskoulu ja päiväkoti on valmistunut. Uudet opetus- ja päivähoitotilat ovat suunniteltu vastaamaan alueen kasvavaan lapsimäärään ja opetustarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.
Pasilan uusi peruskoulu ja päiväkoti aloittaa toimintansa – rakentajana Jatke17.10.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Jatke Toimitilat Oy:n urakoima koko Pasilan aluetta palveleva uusi peruskoulu ja päiväkoti on valmistunut. Uudet opetus- ja päivähoitotilat ovat suunniteltu vastaamaan alueen kasvavaan lapsimäärään ja opetustarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme