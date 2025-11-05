Jatke rakentaa Etukodit Oy:lle 45 uutta asuntoa Vantaan Hiekkaharjuun

Jatke Uusimaa Oy on aloittanut Vantaan Jokiniemessä marraskuussa viikolla 46 uusien asuntojen rakentamisen Etukodit Oy:lle. Osoitteessa Pellavanpolku 4 sijaitseva As Oy Hiekkaharjun Huippu koostuu kahdesta 5-kerroksisesta A-energialuokan kerrostalosta. Kodit ovat aikataulunsa mukaan muuttovalmiita viimeistään helmikuussa 2027.



Taloyhtiöön rakentuu niin yksiöitä, kaksioita kuin kolmioita, ja asuntojen pinta-alat vaihtelevat 32,5–69,5 neliömetrin välillä. Suurin osa huoneistoista on kolmioita, ja jokaisella asunnolla tulee olemaan oma lasitettu parveke.



Talot tulevat kuulumaan A-energialuokkaan ja asuntoihin tulee huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Talojen katoille asennetaan aurinkopaneeleja, joiden tuottamaa sähköä hyödynnetään kiinteistöjen omassa energiankulutuksessa.



Asuntojen lisäksi taloyhtiölle urakoidaan kylmä pihavarasto ja autokatos, jossa tulee olemaan yhteensä 29 autopaikkaa sekä 10 sähköautojen latauspistettä. Pellavapolun ja Urheilutien kulmaan katutasoon tulee myös kerhotila, joka on muunnettavissa liiketilaksi tai toimistoksi. Toiseen kerrostaloista tulee molempia taloja palveleva taloyhtiön sauna.



Vantaan Hiekkaharju on kaupunginosa, joka tunnetaan rauhallisesta ja luonnonläheisestä ympäristöstään sekä hyvistä liikenneyhteyksistä. Se sijaitsee Tikkurilan pohjoispuolella pääradan varrella, josta on nopea pääsy Helsingin keskustaan ja muualle pääkaupunkiseudulle.



Tikkurilan kattavat palvelut löytyvät lähietäisyydeltä ja alueella on päiväkoteja, kouluja, kauppoja ja terveyspalveluita. Hiekkaharjun urheilupuisto tarjoaa monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, kuten golfkentän, tenniskeskuksen ja talvisin hiihtoladut.