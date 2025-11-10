HJK sulkee Klubipäädyn turvallisuussyistä
HJK suhtautuu äärimmäisen vakavasti kauden viimeisessä Veikkausliiga-ottelussa nähtyyn häiriökäyttäytymiseen.
HJK on päättänyt oma-alotteisesti sulkea Klubipäädyn ensi kauden alussa vähintään viiden ottelun ajaksi. HJK tekee tämän päätöksen ottelutapahtumien turvallisuuden varmistamiseksi ja vastuullisen kannattajakulttuurin edistämiseksi.
– HJK pyytää anteeksi sunnuntain ottelun tapahtumia. Olemme tehneet lukuisia toimenpiteitä katsomoturvallisuuden eteen sekä aktiivista yhteistyötä viranomaisten ja Palloliiton kanssa, mutta se ei selkeästi ole ollut riittävästi. Nyt päätetyillä toimilla haluamme ennen kaikkea turvata ottelutapahtumien turvallisuuden, HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti sanoo.
Mikäli katsomon sulkeminen viiden ottelun ajaksi ei riitä, HJK on valmis pitämään Klubipäädyn kiinni niin pitkään, että ongelmat saadaan ratkaistua. Kaikkia häiriökäytökseen syyllistyneitä tullaan sanktioimaan tunnistamisen perusteella. Tavoitteemme on, että kaikilla katsojilla on oikeus turvalliseen ja yhdenvertaiseen otteluelämykseen.
– Koko seurayhteisön tahtotila on, että häiriökäyttäytymiseen syyllistyneet eivät ole enää tervetulleita HJK:n kotiotteluihin. Tulemme tekemään vielä entistä enemmän ja järeämpiä toimenpiteitä tunnistamiseen ja valvontaan liittyen, jotta saamme häiriökäyttäytymisen kitkettyä katsomosta, Riihilahti sanoo.
Juho HirvonenViestintäjohtaja, HJK OyPuh:+358 403558967juho.hirvonen@hjk.fi
