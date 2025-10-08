Kultasepät Andreasen muutti isompiin tiloihin – korujen valmistus näkyy nyt asiakkaille
Kultasepät Andreasen avasi 11.11.2025 uudet, entistä avarammat toimitilat Tampereen keskustassa. Yritys toimi Hämeenkadulla samassa osoitteessa 21 vuoden ajan, mutta muutto tuli ajankohtaiseksi, kun vanha liiketila kävi kasvun myötä ahtaaksi. Nyt asiakkaita palvellaan rautatieaseman lähellä, osoitteessa Kyttälänkatu 8–10, 33100 Tampere.
Myymälä ja kultaseppien paja toimivat jatkossakin saman katon alla, mutta nyt entistä väljemmin. Muuton myötä saatiin lisää työskentelytilaa sekä paremmat mahdollisuudet kehittää palvelua. Uudet tilat on jaettu kahteen osaan: liiketilaan ja pajaan, joita erottaa lasiseinä. Asiakkaat voivat seurata, kuinka koruja suunnitellaan ja valmistetaan käsityönä paikan päällä.
”Olen aina haaveillut tällaisesta liikkeestä, jossa asiakkaat näkevät pajan puolelle, jossa kultasepät tekevät töitä”, yrityksen omistaja Jussi Andreasen kertoo.
Andreasen haluaa tehdä sormusostoksista entistä elämyksellisempiä. Uudessa liikkeessä panostetaan viihtyisyyteen ja rauhalliseen tunnelmaan. Asiakkaat voivat nauttia kupillisen kahvia tai lasillisen samppanjaa korujen katselun lomassa. Tavoitteena on luoda paikka, jossa sormusten valinta tuntuu aidosti erityiseltä kokemukselta.
Laajeneva sormusmallisto
Kultasepät Andreasen tunnetaan omasta timanttisormusmallistostaan, jonka erityispiirre on muokattavuus. Jokaiseen koruun voidaan tehdä suunnitteluvaiheessa pieniä muutoksia asiakkaan toiveiden pohjalta. Asiakas voi vaikuttaa esimerkiksi rungon muotoon sekä timanttien kokoon ja määrään. Näin syntyy sormus, joka on yksilöllinen ja kantajansa näköinen.
Sormusmallisto laajenee ajoittain, ja nyt saatavilla onkin uusia sormusmalleja, kuten Elizabeth, sekä uudenlaisia timantteja. Tällä hetkellä erityisen suosittuja ovat ovaalihiotut timantit, joita käytetään muun muassa Adalmiina- ja Classic-sormuksissa. Classic on ajaton tulkinta perinteisestä yksikivisestä sormuksesta, kun taas Adalmiina edustaa näyttävämpää, modernia tyyliä.
Andreasenin mallistossa yhdistyvät ajattomuus, timanttien säihke ja käsityön tarkkuus. Korujen kauneus syntyy harkituista mittasuhteista ja viimeistellyistä yksityiskohdista. Jokainen sormus on suunniteltu kestämään aikaa sekä rakenteeltaan että tyyliltään. Lopputuloksena on yksilöllinen koru, joka istuu sormeen täydellisesti.
Kasvava yritys etsii uusia osaajia
Kultasepät Andreasen kasvaa ja kehittää toimintaansa myös henkilöstön osalta. Laajentumisen myötä yritys etsii tiimiinsä uusia ammattilaisia. Tällä hetkellä avoinna ovat kultasepän ja 3D-mallintajan tehtävät.
Kultasepät Andreasenilla yhdistyvät perinteinen käsityötaito ja nykyaikainen korusuunnittelu. Korut valmistetaan alusta loppuun saakka yrityksen omalla pajalla, aina suunnittelusta viimeistelyyn. Uusien osaajien myötä yritys vahvistaa sekä suunnittelun että valmistuksen tiimejä ja jatkaa kasvuaan.
Vuonna 1982 perustettu kultasepänliike on tunnettu korkeasta laadusta ja henkilökohtaisesta palvelusta. Yrityksen toiminnan ytimessä ovat kotimainen käsityö, laadukkaat materiaalit ja ajaton muotoilu – arvot, jotka näkyvät jokaisessa valmistetussa korussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi AndreasenYrittäjäKultasepät Andreasen OyPuh:050-547 2765jussi@andreasen.fi
Kuvat
Linkit
Kultasepät Andreasen Oy
Kultasepät Andreasen on kultaseppä Reijo Andreasenin perustama, jo yli 30 vuotta toiminut kultasepänliike. Tampereen keskustan tiloissa toimivat myymälä sekä kultasepänpaja. Nykyisin liikkeen pääsepäksi Reijon tilalle on astunut hänen poikansa Jussi Andreasen, joka vastaa kultasepäntöiden lisäksi korujen suunnittelupuolesta. Andreasen on keskittynyt myymään omaa vihki- ja kihlasormusmallistoaan, jonka vahvuus on mallien sovellettavuus asiakkaan toiveiden mukaisesti. Andreasenin vihkisormusmallistossa yhdistyvät skandinaavinen klassinen ja ajaton estetiikka nykypäivän muotoiluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta eLuotsi Finland Oy
Mitä on tekoälyoptimointi eli GEO?8.10.2025 08:01:00 EEST | Tiedote
Tiedonhaku on murroksessa. Kun aiemmin tietoa haettiin lähes yksinomaan Googlesta, yhä useampi käyttäjä kysyy nyt neuvoa tekoälyltä – ChatGPT:ltä, Geminiltä, Claudelta, Perplexityltä tai muilta laajoilta kielimalleilta. Tämä kehitys muuttaa löydettävyyden pelisääntöjä perusteellisesti. Yrityksen ei enää riitä näkyä Googlen hakutuloksissa – sen on tultava löydetyksi myös tekoälyn antamissa vastauksissa. Tältä pohjalta syntyi käsite tekoälyoptimointi eli GEO (Generative Engine Optimization). GEO on uusi hakukoneoptimoinnin muoto, jossa huomioidaan paitsi Googlen algoritmit, myös tekoälyjen tavat hakea, jäsentää ja hyödyntää verkkosisältöjä. Siinä missä SEO keskittyy linkkeihin ja hakusanoihin, GEO rakentaa brändin uskottavuutta ja tunnettuutta tekoälyjen näkökulmasta – brändinimen maininnoilla, asiantuntijuudella ja laadukkaalla sisällöllä. Käytännössä SEO ja GEO ovat pitkälti samojen asioiden tekemistä, mutta kummankin vaatimukset tulee ottaa huomioon tulosten maksimoimiseksi. eLuotsi o
SuurTampere.fi jatkaa uutisointia Pirkanmaalla uuden omistajan voimin26.9.2025 16:31:44 EEST | Tiedote
Useita vuosia tauolla ollut verkkolehti SuurTampere.fi on aloittanut toimintansa uudelleen uuden omistajan voimin. Julkaisun on ostanut digitaaliseen liiketoimintaan erikoistunut kangasalalainen eLuotsi Finland Oy, ja sen päätoimittajana toimii yrityksen perustaja Vesa Nippala.
Trodo rakentaa datapohjaista tulevaisuutta auton varaosien verkkokaupassa28.8.2025 15:54:38 EEST | Tiedote
Auton varaosien ostaminen netistä voi tuntua riskialttiilta, kun valinnanvaraa on tuhansittain ja yhteensopivuudesta voi olla huolta. Latvialainen verkkokauppayritys Trodo kuitenkin osoittaa, että oikeilla työkaluilla ja palveluilla myös autonosien vähittäiskauppa voi olla helppoa ja luotettavaa. Trodo on luonut nimeä ympäri Eurooppaa keskittymällä siihen, mitä monet jättävät samalla alalla huomiotta, nimittäin asiakaskokemukseen. Intuitiivisesta tuotteiden löytämisestä aina luotettavaan ostopalveluun asti: henkilökohtaistaminen on yhtiön toiminnan ytimessä.
Katonpuhdistus.fi huoltaa katot kuntoon31.5.2025 17:19:13 EEST | Tiedote
Katonpuhdistus.fi on kattojen huoltoon erikoistunut yritys. Expert Kattohuolto - Katonpuhdistus.fi pesee, pinnoittaa ja maalaa katot kuntoon. Yrityksen palveluihin kuuluvat myös sadevesikourujen ja julkisivujen puhdistukset.
Energiatehokas vaihtoehto perinteiselle lämminvesivaraajalle – jopa 70 % pienemmät kustannukset27.5.2025 08:05:00 EEST | Tiedote
Perinteinen suoralla sähköllä toimiva lämminvesivaraaja syö paljon sähköä ja voi siksi tulla kalliiksi. Nilan tarjoaa kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja vanhan varaajan korvaamiseen. Fiksut ratkaisut voivat pienentää lämmityskuluja jopa 70 %.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme