Lapsikin oppii elvyttämään

Onko hyvinvointialueemme palveluissa helppo asioida? – Vastaa kyselyyn ja jaa kokemuksesi 5.11.2025 09:50:19 EET | Tiedote

Haluamme selvittää, miten yhdenvertaisia ja saavutettavia palvelumme ovat. Oletko päässyt esteettömästi vastaanotolle? Olivatko sinulle annetut potilasohjeet ymmärrettäviä? Oletko kokenut epäasiallista kohtelua tai syrjintää? Vastaa kyselyyn ja auta meitä parantamaan palveluita.