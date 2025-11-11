Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Lapsikin oppii elvyttämään

11.11.2025 14:54:03 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Olemme mukana kansallisessa Kids Save Lives -projektissa, jossa annetaan opettajille koulutus ja valmiit materiaalit opettaa peruselvytystä ja hätätilanteessa toimimista omille oppilailleen. Opetusta voidaan antaa esimerkiksi liikunnan, terveystiedon tai biologian oppitunneilla.

Opettajat harjoittelevat elvytystä koulun liikuntasalissa nukkejen avulla.
Kristiinankaupunkilaisen koulun opettajat harjoittelivat elvytystaitoja lokakuun lopussa. Jannica Andtfolk

Kyky auttaa ei katso ikää. Oikea-aikaisella toiminnalla, nopealla avun hälyttämisellä ja viiveettä aloitetulla peruselvytyksellä voidaan pelastaa ihmishenkiä. Kolme periaatetta, jotka haluamme jokaisen suomalaisen koululaisen oppivan: Mene auttamaan. Hälytä apua. Elvytä.

Kids Save Lives soveltuu kaikenikäisille koululaisille. Tärkeintä ovat saadut valmiudet ja uskallus toimia hätätilanteessa. Koulutus on kouluille maksutonta.

Kouluikä on uusien asioiden opetteluun luonteva ajanjakso. Koululaisten kautta tieto, kiinnostus ja oppimateriaalit saavuttavat uuden yleisön myös kodeissa. Kouluissa toteutettu elvytysopetus kasvattaa vähitellen elvytystaitoisten aikuisten määrää yhteiskunnassamme, lisäksi tietoisuus, kiinnostus ja ymmärrys peruselvytyksen tärkeydestä lisääntyy.

Pohjanmaalla projektia pilotoitiin keväällä 2025 Raippaluodon koulussa (Replot-Björkö skola) ja Vaasan Rudolf Steiner koulussa. Sittemmin koulutusta ovat saaneet myös Närpiön ja Kristiinankaupungin koulujen opettajat. Hyvinvointialueelta kouluttajina ovat sairaanhoitaja Essi Vesterlund ja tehohoidon apulaisylilääkäri Raku Hautamäki.

– Toivomme, että saamme yhteydenottoja myös muista alueemme kouluista ja voimme sopia lisää koulutuspäiviä opettajille, Vesterlund sanoo.

Koulutuksen saaneet opettajat ovat kehuneet koulutusta tärkeäksi, käytännönläheiseksi ja mielenkiintoiseksi.

– Todella onnistunut ja motivoiva koulutus tärkeästä aiheesta. Otin oppituokion kolmasluokkalaisilleni heti seuraavana päivänä. Lapset olivat innoissaan, kertoo eräs koulutukseen osallistunut opettaja.

Kids Save Lives on Euroopan Elvytysneuvoston ja Suomen Elvytysneuvoston hanke.

Yhteyshenkilöt

Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö

Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

kommunikation@ovph.fi

Kuvat

Opettajat harjoittelevat elvytystaitoja liikuntasalissa nukkejen avulla.
Kristiinankaupunkilaisen koulun opettajat harjoittelivat elvytystaitoja lokakuun lopussa.
Jannica Andtfolk
Lataa

Linkit

Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye