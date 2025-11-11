Lapsikin oppii elvyttämään
Olemme mukana kansallisessa Kids Save Lives -projektissa, jossa annetaan opettajille koulutus ja valmiit materiaalit opettaa peruselvytystä ja hätätilanteessa toimimista omille oppilailleen. Opetusta voidaan antaa esimerkiksi liikunnan, terveystiedon tai biologian oppitunneilla.
Kyky auttaa ei katso ikää. Oikea-aikaisella toiminnalla, nopealla avun hälyttämisellä ja viiveettä aloitetulla peruselvytyksellä voidaan pelastaa ihmishenkiä. Kolme periaatetta, jotka haluamme jokaisen suomalaisen koululaisen oppivan: Mene auttamaan. Hälytä apua. Elvytä.
Kids Save Lives soveltuu kaikenikäisille koululaisille. Tärkeintä ovat saadut valmiudet ja uskallus toimia hätätilanteessa. Koulutus on kouluille maksutonta.
Kouluikä on uusien asioiden opetteluun luonteva ajanjakso. Koululaisten kautta tieto, kiinnostus ja oppimateriaalit saavuttavat uuden yleisön myös kodeissa. Kouluissa toteutettu elvytysopetus kasvattaa vähitellen elvytystaitoisten aikuisten määrää yhteiskunnassamme, lisäksi tietoisuus, kiinnostus ja ymmärrys peruselvytyksen tärkeydestä lisääntyy.
Pohjanmaalla projektia pilotoitiin keväällä 2025 Raippaluodon koulussa (Replot-Björkö skola) ja Vaasan Rudolf Steiner koulussa. Sittemmin koulutusta ovat saaneet myös Närpiön ja Kristiinankaupungin koulujen opettajat. Hyvinvointialueelta kouluttajina ovat sairaanhoitaja Essi Vesterlund ja tehohoidon apulaisylilääkäri Raku Hautamäki.
– Toivomme, että saamme yhteydenottoja myös muista alueemme kouluista ja voimme sopia lisää koulutuspäiviä opettajille, Vesterlund sanoo.
Koulutuksen saaneet opettajat ovat kehuneet koulutusta tärkeäksi, käytännönläheiseksi ja mielenkiintoiseksi.
– Todella onnistunut ja motivoiva koulutus tärkeästä aiheesta. Otin oppituokion kolmasluokkalaisilleni heti seuraavana päivänä. Lapset olivat innoissaan, kertoo eräs koulutukseen osallistunut opettaja.
Kids Save Lives on Euroopan Elvytysneuvoston ja Suomen Elvytysneuvoston hanke.
Yhteyshenkilöt
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Essi Vesterlundsairaanhoitaja, osastonhoitajaPuh:040 187 9332essi.vesterlund@ovph.fi
Raku Hautamäkitehohoidon apulaisylilääkäriPuh:06 213 5418raku.hautamaki@ovph.fi
Jannica Andtfolksairaanhoitaja, lehtoriPuh:050 433 5962jannica.andtfolk@novia.fi
Miia Joensuusairaanhoitaja, lehtoriPuh:040 198 4968miia.joensuu@vamk.fi
