Syksyn kausirokotuskierros päättyy 27.11.2025 – walk in -rokotuksia järjestetään marraskuun lopussa
Maksuttomia influenssarokotteita ja koronarokotteen tehosteannoksia annetaan Kymenlaakson terveysasemilla marraskuun ajan sekä ajanvarauksella että ilman.
Kymenlaakson hyvinvointialueen kausirokotuskierros päättyy 27.11.2025. Rokotuskierroksella on tarjottu maksutonta influenssarokotetta ja koronarokotteen tehosteannosta ennalta määritellyille kohderyhmille.
Ajan rokotukseen voi varata Oma Kymenlaakso -palvelussa. Rokotukseen voi myös saapua ilman ajanvarausta erillisinä walk in -rokotuspäivinä. Rokotuspäivät järjestetään:
- Karhulan terveysasemalla maanantaina 24.11. kello 9–15
- Ratamokeskuksessa tiistaina 25.11. kello 9–15
- Haminan terveysasemalla keskiviikkona 26.11. kello 9–15
- Katajaharjun terveysasemalla torstaina 27.11. kello 9–15 ja
- Virolahden terveysasemalla torstaina 27.11. kello 9–15.
Rokotuskierroksen päätyttyä maksutonta influenssarokotetta tarjotaan muiden terveysasemakäyntien yhteydessä niin kauan, kun rokotteita riittää. Lisäksi voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt voivat varata ajan rokotukseen ottamalla yhteyttä terveysasemaan p. 05 220 2000 tai Oma Kymenlaakson chatissa (avoinna arkisin kello 7–20). Oma Kymenlaakso -palvelussa voi myös varata ajan hoitajan vastaanotolle, jossa rokotus annetaan.
Tänä syksynä kausirokotuksissa on käyty vilkkaammin kuin vuosi sitten. 10.11.2025 mennessä rokotuksessa on käynyt jopa reilu 25 000 kymenlaaksolaista, kun vuonna 2024 samoihin lukemiin päästiin vasta rokotuskierroksen lopussa.
Rokotteiden kohderyhmät ja muut ohjeet ovat löydettävissä kootusti hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Tanja Metsolaylihoitaja, vastaanottopalvelutKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 6491 005tanja.metsola@kymenhva.fi
Kuvat
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Kaikille avoimessa tilaisuudessa puhutaan turvallisesta lääkehoidosta10.11.2025 13:47:48 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää apteekkien kanssa yhteistyössä tilaisuuden lääkehoidosta Kotkassa 2.12.2025 ja Kouvolassa 21.1.2026.
Anne Heikkilä aluehallituksen puheenjohtajaksi5.11.2025 08:53:44 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 4.11.2025 aluehallituksen puheenjohtajaksi Anne Heikkilän.
Uudet digipalvelut helpottavat pitkäaikaissairauksien seurantaa ja hoitoa4.11.2025 10:58:52 EET | Tiedote
Asiakkaille on avautunut pitkäaikaissairauksien seurannan chat-asiointi, seurantakysely sekä itsehoitopolku Oma Kymenlaakso -palveluun. Uudet digitaaliset palvelut mahdollistavat hoidon seurannan myös etänä sekä tarjoavat tietoa pitkäaikaissairauden omahoidosta.
Kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijä on katsonut sosiaali- ja terveystietoja perusteetta16.10.2025 15:31:12 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijä on katsonut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tietoja perusteetta. Tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyyntö poliisille. Työntekijä ei enää työskentele hyvinvointialueen palveluksessa.
Keskussairaalan uusi pääovi avautuu pian – näin sairaalalle saavutaan 20.10.2025 alkaen13.10.2025 12:39:35 EEST | Tiedote
Kymenlaakson keskussairaalan uusi pääovi otetaan käyttöön maanantaina 20.10.2025 kello 6. Uuden pääoven nauhanleikkuutilaisuus järjestetään kello 9.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme