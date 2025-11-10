Kymenlaakson hyvinvointialue

Syksyn kausirokotuskierros päättyy 27.11.2025 – walk in -rokotuksia järjestetään marraskuun lopussa

11.11.2025 13:25:19 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Maksuttomia influenssarokotteita ja koronarokotteen tehosteannoksia annetaan Kymenlaakson terveysasemilla marraskuun ajan sekä ajanvarauksella että ilman.

Opaste sisätiloissa näyttää tien vastaanottohuoneisiin 31-44, kolmas kerros. Kymenlaakson hyvinvointialue.
Rokotuksissa on käyty vilkkaasti. Kymenlaakson hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialueen kausirokotuskierros päättyy 27.11.2025. Rokotuskierroksella on tarjottu maksutonta influenssarokotetta ja koronarokotteen tehosteannosta ennalta määritellyille kohderyhmille.

Ajan rokotukseen voi varata Oma Kymenlaakso -palvelussa. Rokotukseen voi myös saapua ilman ajanvarausta erillisinä walk in -rokotuspäivinä. Rokotuspäivät järjestetään:

  • Karhulan terveysasemalla maanantaina 24.11. kello 9–15
  • Ratamokeskuksessa tiistaina 25.11. kello 9–15
  • Haminan terveysasemalla keskiviikkona 26.11. kello 9–15
  • Katajaharjun terveysasemalla torstaina 27.11. kello 9–15 ja
  • Virolahden terveysasemalla torstaina 27.11. kello 9–15.

Rokotuskierroksen päätyttyä maksutonta influenssarokotetta tarjotaan muiden terveysasemakäyntien yhteydessä niin kauan, kun rokotteita riittää. Lisäksi voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt voivat varata ajan rokotukseen ottamalla yhteyttä terveysasemaan p. 05 220 2000 tai Oma Kymenlaakson chatissa (avoinna arkisin kello 7–20). Oma Kymenlaakso -palvelussa voi myös varata ajan hoitajan vastaanotolle, jossa rokotus annetaan.

Tänä syksynä kausirokotuksissa on käyty vilkkaammin kuin vuosi sitten. 10.11.2025 mennessä rokotuksessa on käynyt jopa reilu 25 000 kymenlaaksolaista, kun vuonna 2024 samoihin lukemiin päästiin vasta rokotuskierroksen lopussa.

Rokotteiden kohderyhmät ja muut ohjeet ovat löydettävissä kootusti hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut.

