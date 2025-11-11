Koulutuskuntayhtymä OSAO

OSAO on oppilaitoskumppanina Oulu2026-suurtapahtumissa

12.11.2025 14:04:10 EET | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote

OSAOn eri koulutusalat osallistuvat Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Oulu2026-suurtapahtumien järjestelyihin ja toteutukseen. Luvassa on satoja kulttuuritekoja ja esillä kymmeniä ammatillisen koulutuksen aloja.

Kaksi tekstiili- ja muotialan opiskelijaa poseeraa hymyillen kameralle silityspöydän ääressä. Molemmilla on kaulassaan värikkäät Kulttuuriagentti-kaulanauhat.
OSAOn eri koulutusalojen opiskelijat toteuttavat kulttuuritekoja Oulu2026-suurtapahtumissa. Päkä Rehu Koulutuskuntayhtymä OSAO

OSAOn koulutusalojen osaaminen on laajasti esillä Oulu2026-suurtapahtumissa. Yhteistyö on osa OSAOn kulttuuri-ilmastonmuutosta ja kulttuuriagenttitoimintaa, jossa opiskelijat jakavat oman alansa osaamista erilaisten kulttuuritekojen kautta.

Kulttuuritekoja ja opinnollistamista

OSAOn koulutusaloista noin 20 osallistuu kahden suurtapahtuman järjestelyihin ja toteutukseen. Kaikki yhteistyöt opinnollistetaan ja yhteistyötä koordinoivat OSAOn Agentti023- ja Agentti026-hankkeet.

Agentti023 ja Agentti026 kehittävät OSAOn kulttuuritoimintaa, ja opiskelijat ovat päässeet tekemään hankkeen kautta kulttuuritekoja jo pian kahden vuoden ajan työelämäyhteistöiden ja valinnaisen tutkinnon osan muodossa. Oulu2026 (Oulun kulttuurisäätiö) on ollut hankkeiden kumppani toiminnan alusta saakka. Onnistuneet yhteistyöt ovat johtaneet siihen, että OSAO toimii oppilaitoskumppanina Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden suurtapahtumissa.

Opiskelijat mukana suurtapahtumien toteuttamisessa

Tapahtumista ensimmäinen on Vuosi vaihtuu: Oulu2026, joka avaa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Ouluhallissa uuden vuoden aattona. Show nähdään suorana tv:ssä ja Yle Areenassa.

Tapahtumassa eturivin artistien joukko esiintyy miljoonayleisölle ja OSAOn eri koulutusalat ovat mukana kulissien takana ja edessä. OSAOlaisten kädenjälkeä nähdään muun muassa lavalla, videoilla, yleisöpalveluissa, tapahtumapaikan aulassa ja after-materiaalissa.

Toinen suurtapahtuma, Avajaisfestarit, on kaikille avoin kaupunkitapahtuma Oulun keskustassa 16.–18.1.2026. Tällöin keskustan alue muuntuu Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta juhlistavaksi festarialueeksi. Tapahtumaan odotetaan satojatuhansia kävijöitä.

OSAOn koulutusalat osallistuvat muun muassa Avajaisfestareiden rakentamiseen, väkijoukon opastamiseen, koristeluun, kaupunkitaideteoksiin, turvallisuustehtäviin, ensiapuun, kauppakeskustapahtumien järjestämiseen ja ruokapalveluihin.

Oppilaitosyhteistyötä arvostetaan työelämässä ja erityisesti kulttuurialalla, sanoo Agentti023-hankkeen projektiasiantuntija Marika Pekkala.

”Tapahtumat ovat erinomainen oppimisympäristö laajentamaan opiskelijoiden näkökulmaa siitä, missä kaikessa oman alan osaamista tarvitaan. Kaikki voittavat näissä yhteistöissä.”

Mitä?

  • OSAOn koulutusalat osallistuvat Oulu2026-suurtapahtumien järjestelyihin ja toteutukseen. Mukana n. 20 koulutusalaa. Kaikki yhteistyöt opinnollistetaan.
  • Yhteistyöstä ja OSAOlaisten kulttuuriteoista kerrotaan OSAOn sosiaalisen median kanavissa ja erityisesti Instagramissa @osaokulttuuriagentti-tilillä

OSAOn ja Oulu2026-tiimin yhteistyötä edistää OSAOn kulttuuriagenttitoiminta ja hankkeet Agentti023 ja Agentti026. Hankkeet kehittävät OSAOn kulttuuritoimintaa muun muassa sisällyttämällä koulutusalojen opintoihin erilaisia kulttuuriaiheisia työelämäprojekteja.

Euroopan Unionin osarahoittaman Agentti023-hankkeelle rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta rahoittaa myös Oulun kaupunki. Agentti026-hanke on Oulun kulttuurisäätiön rahoittama.

Koulutuskuntayhtymä OSAO

OSAO on Suomen johtava koulutusyhteisö, joka mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluvat OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpiniemen liikuntaopisto. OSAO toimii Oulun seudulla ja Koillismaalla.

