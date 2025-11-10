SDP:n Haatainen: Suomi ei hyödynnä tarpeeksi kulttuurista pääomaansa - myös nykyiset taiteilijat ansaitsevat paremman näkyvyyden maailmalla

-Suomalaisen taiteen näkyvyys maailmalla on erittäin hieno asia. Kansainvälistyminen on menestyksen avaimia myös elossa oleville taiteilijoille, mutta se ei onnistu itsestään, SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen sanoo.

Business Finland on lakkauttanut Exhibition Explorer -tuen, joka on ollut tärkeä muun muassa gallerioille. Tuki on ollut määrältään pieni, tänä vuonna vain 10 000 euroa hanketta kohden. Galleriat ovat tärkeässä asemassa suomalaisen taiteen esittelemisessä maailmalla.

-Suomalainen taidekenttä ei voi näkyä laajasti ulkomailla, jos kansainvälistymistä ei tueta. Kansainvälistyminen vaatii pitkäjänteistä työtä, jota ei mahdollisteta hätäisillä päätöksillä. Kulttuuripoliittisessa selonteossa tunnistetaan tavoitteina luovan alan viennin lisääntyminen ja kansainvälisten rakenteiden kehittyminen. Tähän ei kuitenkaan päästä, jos muilla päätöksillä vesitetään tavoitteiden onnistumista, Haatainen toteaa.

Haataisen mukaan taiteen ja kulttuurin merkitys pitäisi ymmärtää Suomi-kuvan osaksi:

-Taide ja kulttuuri rakentavat keskeisesti sitä, miten Suomi nähdään maailmalla. Suomalaisen taiteen nostetta pitäisi hyödyntää myös uusien taiteilijoiden näkyvyyden lisäämisessä. Meillä on Suomessa paljon kiinnostavia taitelijoita. Vain tukemalla kansainvälistymistä voimme nauttia sen tuomista hyödyistä laajemminkin.