Bayerin maksamien yhteisöverojen taustalla on korkea jalostusarvo. Vuonna 2024 Bayer maksoi veroja Suomeen yhteensä 125,9 miljoonaa euroa, mikä tekee siitä yhden maan suurimmista yhteisöveronmaksajista. Yrityksen tuotteita viedään 130 maahan ympäri maailmaa. Lääkkeiden korkea jalostusarvo tekee koko alasta merkittävän osan Suomen uudistuvaa taloutta.
”Suomi rakentaa määrätietoisesti vientivetoista kasvua, ja terveysala on noussut strategiseksi kasvualaksi muiden vahvojen toimialojen rinnalle. Ala on jo nyt merkittävä verotulojen lähde. Ottamalla terveysalan potentiaalin osaksi Suomen pitkäjänteistä kasvustrategiaa, voimme monipuolistaa vientiä, vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja rakentaa kestävää kilpailukykyä vuosikymmeniksi eteenpäin”, sanoo Bayerin Suomen toimitusjohtaja Tomi Penttilä.
Lääketeollisuus on yksi suurimmista korkean jalostusarvon toimialoista Suomessa. Bayerin suomalaiset innovaatiot ovat olennainen osa tätä menestystarinaa: hormonikierukoiden globaali myynti oli viime vuonna 1,3 miljardia euroa, ja Oriorin kanssa yhdessä kehitetty
syöpälääke ylsi 1,5 miljardin euron myyntiin. Vertailun vuoksi, tuoreen jäänmurtajakaupan on arvioitu tuovan Suomelle noin kahden miljardin euron kokonaispotin, mikä alleviivaa terveysalan merkitystä.
”Suomella on maailmanluokan koulutusjärjestelmä, vahva osaaminen lääketutkimuksessa ja kattava, sähköisessä muodossa oleva terveysdata, joka mahdollistaa uusien, entistä vaikuttavampien lääkkeiden kehittämisen. Nämä tekijät luovat kilpailuedun, jota meidän kannattaa vaalia ja vahvistaa – se hyödyttää koko yhteiskuntaa”, Penttilä jatkaa.
Yhteyshenkilöt
Aino Försti-Smithviestintäjohtaja, Bayer SuomiPuh:040 687 9995aino.forsti-smith@bayer.com
Bayer
Bayer-konserni
Kansainvälisen Bayer-konsernin ydinosaaminen on Life Science -alalla terveydenhoidon ja ravitsemuksen parissa. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä ja maapalloa hyödyttäviksi tarttumalla kasvavan ja ikääntyvän väestön tuomiin suuriin haasteisiin. Bayer on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja haluaa vaikuttaa positiivisesti liiketoimintansa avulla. Samalla Bayer haluaa parantaa tuottavuuttaan ja tuoda lisäarvoa innovaatioiden ja kasvun kautta. Bayer tunnetaan luotettavana ja laadukkaana yrityksenä ympäri maailmaa. Vuonna 2024 konserni työllisti lähes 93 000 henkilöä ja sen liikevaihto oli 46,6 miljardia euroa. Tutkimuksen ja tuotekehityksen kustannukset olivat 6,2 miljardia euroa. Lisätietoja osoitteessa www.bayer.com
Bayer Suomessa
Tuotevalikoimassamme Suomessa ovat Bayerin reseptilääkkeet ja itsehoitovalmisteet sekä kasvinsuojeluaineet. Kansainvälinen toimintamme Suomessa keskittyy reseptilääkkeisiin: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon ja Suomessa valmistettujen lääkkeiden vientiin yli 130 maahan. Suomesta johdetaan myös useita Bayerin kansainvälisiä kliinisiä tutkimuksia. Bayer työllistää Suomessa noin 1000 henkilöä. Lisätietoa osoitteessa www.bayer.fi
