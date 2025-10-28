Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vaahteraliiga jatkaa kahdeksalla joukkueella 2026

11.11.2025 14:13:56 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton (SAJL) hallitus on vahvistanut Vaahteraliigan joukkueet kaudelle 2026. Liigalisenssit myönnettiin kahdeksalle joukkueelle, jotka ovat samat kuin 2025. I-divisioonan joukkueista kukaan ei hakenut nousua ylimmälle sarjatasolle.

Kaudella 2026 Vaahteraliigassa pelaavat: Porvoon Butchers, Seinäjoki Crocodiles, Kuopio Steelers, Helsinki Roosters, Wasa Royals, East City Giants, Tampere Saints sekä Helsinki Wolverines.

Kahdeksan joukkueen sarjajärjestelmä on sama kuin edellisellä kaudella. Vaahteraliigan runkosarja pelataan 1,5 kertaisena siten, että kaikki joukkueet kohtaavat toisensa kertaalleen ja kahden maatieteellisen lohkon sisällä joukkueet kohtaavat toisensa vielä toistamiseen. Lohkojen kaksi parasta jatkaa välieriin, joiden voittajat kohtaavat Vaahteramalja XLVII-ottelussa lauantaina 12.9.2026.

SAJL:n puheenjohtaja Roope Noronen toteaa:

- Olemme tyytyväisiä sarjan vakaudesta. Kahdeksan joukkueen liiga takaa tiukkaa kilpailua ja kehittää lajia ympäri Suomen. Viime kaudella nousijat toivat uutta virtaa – tulevalla kaudella kilpailu kiristyy entisestään!

Vaahteraliigan sarjaohjelma julkaistaan tammikuussa.

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

