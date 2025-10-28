Vaahteraliiga jatkaa kahdeksalla joukkueella 2026
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton (SAJL) hallitus on vahvistanut Vaahteraliigan joukkueet kaudelle 2026. Liigalisenssit myönnettiin kahdeksalle joukkueelle, jotka ovat samat kuin 2025. I-divisioonan joukkueista kukaan ei hakenut nousua ylimmälle sarjatasolle.
Kaudella 2026 Vaahteraliigassa pelaavat: Porvoon Butchers, Seinäjoki Crocodiles, Kuopio Steelers, Helsinki Roosters, Wasa Royals, East City Giants, Tampere Saints sekä Helsinki Wolverines.
Kahdeksan joukkueen sarjajärjestelmä on sama kuin edellisellä kaudella. Vaahteraliigan runkosarja pelataan 1,5 kertaisena siten, että kaikki joukkueet kohtaavat toisensa kertaalleen ja kahden maatieteellisen lohkon sisällä joukkueet kohtaavat toisensa vielä toistamiseen. Lohkojen kaksi parasta jatkaa välieriin, joiden voittajat kohtaavat Vaahteramalja XLVII-ottelussa lauantaina 12.9.2026.
SAJL:n puheenjohtaja Roope Noronen toteaa:
- Olemme tyytyväisiä sarjan vakaudesta. Kahdeksan joukkueen liiga takaa tiukkaa kilpailua ja kehittää lajia ympäri Suomen. Viime kaudella nousijat toivat uutta virtaa – tulevalla kaudella kilpailu kiristyy entisestään!
Vaahteraliigan sarjaohjelma julkaistaan tammikuussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roope NoronenSAJL puheenjohtajaPuh:+358 400634968Puh:+358 400634968roope.noronen@sajl.fi
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Kuvat
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Itävalta kukisti Suomen EM-loppuottelussa28.10.2025 22:49:25 EET | Tiedote
Hallitseva mestari Itävalta oli Suomea vahvempi tiistai-iltana Saksan Krefeldissä pelatussa amerikkalaisen jalkapallon EM-loppuottelussa. Alppimaalle toinen perättäinen mestaruus lukemin 27-0 (14-0).
Italia vei amerikkalaisen jalkapallon EM-pronssin28.10.2025 17:35:57 EET | Tiedote
Suomen miesten loppuottelusta tiputtama Italia kukisti Saksan Final Four -EM-turnauksen pronssipelissä lukemin 17–14.
Suomi on amerikkalaisen jalkapallon suurvalta Euroopassa28.10.2025 12:28:43 EET | Tiedote
Suomen miesten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue pelaa tiistaina-iltana EM-finaalissa Saksan Krefeldissä Itävaltaa vastaan klo 20:00. Voitolla Suomi vahvistaisi asemansa Euroopan kaikkien aikojen menestyneimpänä jenkkifutismaana ja nappaisi peräti kuudennen EM-tittelinsä.
Suomi ja Itävalta vastakkain EM-finaalissa tiistaina27.10.2025 22:00:26 EET | Tiedote
Suomi ja Itävalta kohtaavat tiistaina klo 20.00 (Suomen aikaa) amerikkalaisen jalkapallon EM-loppuottelussa Saksan Krefeldissä. Ottelu on uusinta vuoden 2023 finaalista, jonka Itävalta voitti kotikentällään 28–0 ja juhli historiansa ensimmäistä mestaruuttaan.
Veikka Lehtonen nousee tiistaina maaottelutilaston kärkinimeksi26.10.2025 22:24:45 EET | Artikkeli
Suomen miesten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue kohtaa tiistai-iltana Saksan Krefeldissä EM-turnauksen loppuottelussa hallitsevan mestarin Itävallan. Leijonapaitaisen joukkueen kapteeni Veikka Lehtonen pukeutuu Suomen pelipaitaan 31. kerran – useammin kuin kukaan aiemmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme