Huippukokki Jouni Toivanen opastaa loihtimaan tutuista kotiruoista entistäkin parempia

12.11.2025 10:31:58 EET | Teos-kustantamo | Tiedote

Miten valmistetaan täydellinen makaronilaatikko, savulohi tai suklaakakku? Jouni Toivasen juuri ilmestynyt Lempiruokaa-keittokirja on todellinen kotikokin aarreaitta, klassikkoja esittelevä klassikko itsekin.

Jouni Toivasen Lempiruokaa on todellinen kotikokin aarreaitta. Kuva: Jarkko Mikkonen

Huippukokki Jouni Toivanen on koonnut juuri ilmestyneeseen Lempiruokaa-kirjaan uransa varrella kehittämiään tekniikoita ja neuvoja, joilla tutuista klassikoista saa kotikeittiössä entistäkin parempia.

Kirjan ruoat ovat vakiintuneita suosikkeja, jotka ovat kuuluneet suomalaisten ruokapöytiin jo hyvän aikaa, niin arkeen kuin juhlavampiinkin tilaisuuksiin. Mukana ovat esimerkiksi blinit, lohikeitto, munakas, sinisimpukat, poronkäristys, lasagne, ankanrinta, riisipuuro, pannukakku, mustikkapiirakka, béchamel-kastike, perunamuusi ja ruskistettu voi.

"Laatimani ohjeet ovat lähtökohdiltaan klassisia, mutta niissä paneudutaan asiaan pintaa syvemmälle", Toivanen kertoo ja jatkaa:

"Ruoanlaitossa kaikki on kemiaa ja fysiikkaa. Tärkkelykset liisteröityvät, suolaus tekee osmoosin ja maillard saa lihan maistumaan. Näihin en kovin syvälle mene, koska moni lukija saattaisi lopettaa jo siihen. Tehdään vaan hyvää ja hyvin!"

Lempiruokaa-kirjan kuvitusta. Kuvat: Sami Repo

Kirja sisältää miltei sata helppoa reseptiä alku-, pää- ja jälkiruoiksi. Kirjan valmiita kokonaisuuksia, lisukkeita ja kastikkeita on helppo myös yhdistellä ja kehitellä pidemmälle oman maun mukaan.

Lempiruokaa on todellinen aarreaitta, klassikkoja esittelevä klassikko itsekin, joka lunastaa paikkansa lieden läheisyydessä heti ensiselailulla.

Lempiruokaa-kirjan kuvitusta. Kuvat: Sami Repo

Tekijästä

Jouni Toivanen (s. 1975) on kokki, jonka sydäntä lähellä ovat aina vain parempi ruoka, villiyrtit, puhdas pohjoismainen luonto ja fermentointi. Toivanen on aiemmin julkaissut muun muassa kirjan Viettelevät villiyrtit (Teos, 2013).

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

Lempiruokaa
Kirjan ulkoasu: Dog Design
Kuva: Jarkko Mikkonen
Jouni Toivanen
Kuva: Jarkko Mikkonen
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

