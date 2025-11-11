Kulttuuripankki avautuu taiteilijoille Helsingissä
Kulttuuripankki on maksuton verkkopalvelu, joka kokoaa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset yhteen paikkaan ja tuo heidän osaamisensa helposti saataville. Palvelun kautta tekijät voivat julkaista omat profiilinsa ja tarjota tilattavia palveluita, kuten esityksiä ja työpajoja. Tilaajat puolestaan löytävät tekijöitä laajalta alueelta yhdellä haulla. Helsinkiläiset taiteen ja kulttuurin tekijät voivat nyt lisätä palvelunsa Kulttuuripankkiin.
Helsingin kaupunki on mukana Kulttuuripankissa, joka laajenee syksyn aikana lähes koko Suomen laajuiseksi. Kyseessä on Tampereen kaupungin innovoima ja kehittämä palvelu, joka edistää työllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta. Se nostaa esiin eri taiteenalojen tekijät tasavertaisesti ja tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille helpon tavan hyödyntää luovan alan potentiaalia, eli taiteen ja kulttuurin palveluita.
Verkkopalveluun odotetaan noin kuutta tuhatta tekijäprofiilia, yli neljää tuhatta tilattavaa palvelua ja noin tuhatta rekisteröitynyttä tilaajaa. Taiteen ja kulttuurin tekijöiden kansainvälistä näkyvyyttä tukevat ruotsin- ja englanninkieliset versiot.
Taiteen ja kulttuurin tekijät Helsingissä pääsevät nyt lisäämään palvelujaan Kulttuuripankkiin
Helsinkiläisten taiteen ja kulttuurin tekijöiden Kulttuuripankki-profiilien käsittely on käynnistynyt. Alueelliset moderaattorit käyvät läpi tekijöiden tiedot yhteisesti sovittujen, Kulttuuripankin verkkosivuilta löytyvien kriteerien mukaisesti. Kriteerit täyttävä profiili julkaistaan Kulttuuripankissa, minkä jälkeen tekijä pääsee lisäämään palveluita.
Taiteen ja kulttuurin tekijöiden rekisteröityminen avautuu asteittain Uudenmaan kunnissa loppuvuoden aikana. Hakemuksia käsitellään kussakin kunnassa sitä mukaa, kun Kulttuuripankki-palvelun käyttöönotto kunnissa etenee.
Tekijät voivat rekisteröityä palveluun seuraavien maakuntien alueelta: Pirkanmaa, Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Laajenevaa Kulttuuripankkia koordinoi Tampereen kaupunki.
Helsinkiläistaiteilijoiden Kulttuuripankki-profiileita moderoi Espoon kaupunki Helsingin ja Espoon kaupunkien välisellä sopimuksella.
Lisätiedot (taiteilijat, profiilien luomiseen ja moderointiin liittyvät kysymykset): Anu Oinaala, projektisuunnittelija, Espoon kaupunki, anu.oinaala@espoo.fi, p. 040 639 3679.
Yhteyshenkilöt
Veikko Kunnaskulttuurin edistämisen päällikköHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaPuh:09 3103 7002veikko.kunnas@hel.fi
Linkit
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Päätöstiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaosto 11.11.202511.11.2025 18:27:05 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 11.11.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 11.11.20257.11.2025 09:46:13 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu 11.11.2025. Kokouksen asialista on julkaistu.
Kampanjen Barnkultur för alla! bjuder in familjer att gratis upptäcka konst- och kulturhobbyer5.11.2025 15:11:00 EET | Pressmeddelande
På Internationella barndagen den 20 november öppnar ett stort antal barnkulturaktörer i Helsingfors sina dörrar för barn och familjer. Det är Helsingfors stad som har sammankallat kampanjen Barnkultur för alla! för att göra barnkultur mer känd och främja barnens rätt till konst och kultur.
Lastenkulttuuria jokaiselle! -kampanja kutsuu perheet tutustumaan maksutta taide- ja kulttuuriharrastuksiin5.11.2025 15:06:19 EET | Tiedote
Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. suuri joukko helsinkiläisiä lastenkulttuuritoimijoita avaa ovensa lapsille ja perheille. Helsingin kaupungin koolle kutsuman Lastenkulttuuria jokaiselle! -kampanjan tarkoituksena on tehdä lastenkulttuuria tunnetummaksi ja edistää lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin.
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Palettilammen uuden huoltorakennuksen sekä Kampin liikuntakeskuksen peruskorjauksen tarveselvityksen.4.11.2025 18:34:07 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 4.11.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Kampin liikuntakeskus peruskorjataan vuosina 2027–2028 ja Palettilammen huoltorakennus valmistuu elokuussa 2028. Huoltorakennus tarjoaa tilat pukuhuoneille, pesu- ja saunatiloille, kahvilalle sekä alueen kunnossapidon ja valvonnan tarpeisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme