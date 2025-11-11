Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuuripankki avautuu taiteilijoille Helsingissä

12.11.2025 11:30:00 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Kulttuuripankki on maksuton verkkopalvelu, joka kokoaa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset yhteen paikkaan ja tuo heidän osaamisensa helposti saataville. Palvelun kautta tekijät voivat julkaista omat profiilinsa ja tarjota tilattavia palveluita, kuten esityksiä ja työpajoja. Tilaajat puolestaan löytävät tekijöitä laajalta alueelta yhdellä haulla. Helsinkiläiset taiteen ja kulttuurin tekijät voivat nyt lisätä palvelunsa Kulttuuripankkiin.

Henkilön käsi maalaa sinisävyistä taulua.
Taiteen ja kulttuurin tekijät Helsingissä pääsevät nyt lisäämään palvelujaan Kulttuuripankkiin. Kuva: Kulttuuripankki

Helsingin kaupunki on mukana Kulttuuripankissa, joka laajenee syksyn aikana lähes koko Suomen laajuiseksi. Kyseessä on Tampereen kaupungin innovoima ja kehittämä palvelu, joka edistää työllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta. Se nostaa esiin eri taiteenalojen tekijät tasavertaisesti ja tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille helpon tavan hyödyntää luovan alan potentiaalia, eli taiteen ja kulttuurin palveluita.

Verkkopalveluun odotetaan noin kuutta tuhatta tekijäprofiilia, yli neljää tuhatta tilattavaa palvelua ja noin tuhatta rekisteröitynyttä tilaajaa. Taiteen ja kulttuurin tekijöiden kansainvälistä näkyvyyttä tukevat ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Taiteen ja kulttuurin tekijät Helsingissä pääsevät nyt lisäämään palvelujaan Kulttuuripankkiin

Helsinkiläisten taiteen ja kulttuurin tekijöiden Kulttuuripankki-profiilien käsittely on käynnistynyt. Alueelliset moderaattorit käyvät läpi tekijöiden tiedot yhteisesti sovittujen, Kulttuuripankin verkkosivuilta löytyvien kriteerien mukaisesti. Kriteerit täyttävä profiili julkaistaan Kulttuuripankissa, minkä jälkeen tekijä pääsee lisäämään palveluita.

Taiteen ja kulttuurin tekijöiden rekisteröityminen avautuu asteittain Uudenmaan kunnissa loppuvuoden aikana. Hakemuksia käsitellään kussakin kunnassa sitä mukaa, kun Kulttuuripankki-palvelun käyttöönotto kunnissa etenee.

Tekijät voivat rekisteröityä palveluun seuraavien maakuntien alueelta: Pirkanmaa, Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Laajenevaa Kulttuuripankkia koordinoi Tampereen kaupunki.

Helsinkiläistaiteilijoiden Kulttuuripankki-profiileita moderoi Espoon kaupunki Helsingin ja Espoon kaupunkien välisellä sopimuksella.

Lisätiedot (taiteilijat, profiilien luomiseen ja moderointiin liittyvät kysymykset): Anu Oinaala, projektisuunnittelija, Espoon kaupunki, anu.oinaala@espoo.fi, p. 040 639 3679.

