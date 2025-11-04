EU-tuomioistuimen linjaus vähimmäispalkkadirektiivistä vahvisti velvoitteen edistää työehtosopimuksia
EU-tuomioistuin on tänään tiistaina julkistanut tuomionsa tapauksessa, jossa Tanska vaati EU:n vähimmäispalkkadirektiivin kumoamista. Tuomioistuin kumoaa osan direktiivin lakisääteisiä vähimmäispalkkoja koskevista kriteereistä, mutta pitää voimassa sen työehtosopimusneuvottelujen edistämistä koskevat vaatimukset.
SAK:n juristi Samuli Hiilesniemi pitää tuomioistuimen linjausta merkittävänä:
– Meille direktiivin ydinasia on alusta asti ollut työehtosopimusneuvottelujen edistäminen. Nyt on täysi varmuus siitä, että tämä Suomellekin erittäin ajankohtainen velvoite pysyy voimassa. Se on Orpon hallituksenkin otettava vakavasti.
Tuomioistuin pitää voimassa myös tavoitteet riittävistä lakisääteisistä vähimmäispalkoista, mutta kumoaa niiden määrittämistä koskevat sitovat kriteerit. Näillä linjauksilla ei ole suoraa vaikutusta Suomeen.
Hiilesniemi pitää tärkeänä, että tuomioistuimen ratkaisu ei estä EU:ta kehittämästä työelämän vähimmäislainsäädäntöä.
– EU:lla on jatkossakin vahva toimivalta kehittää eurooppalaista työelämää, oli sitten kyse vähimmäistyöehdoista, palkkatasa-arvosta, työsuojelusta tai työntekijöiden kuulemisesta. Tätä toimivaltaa odotamme Euroopan komission myös käyttävän.
Kuluvalla kaudella SAK pitää tärkeänä muun muassa työelämän psykososiaalisten riskien torjumista, tekoälyn käyttöä ja alihankintaketjujen väärinkäytösten estämistä koskevia EU-aloitteita. Komission ohjelmassa on ensi vuodelle myös julkisten hankintojen direktiivien uudistus, jossa on tärkeä vahvistaa työehtosopimusten noudattamista hankintojen ehtona.
