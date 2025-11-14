Aviador Kustannus

Antti Kolin Siivekkäät ystävämme ehdolla Vuoden luontokirjaksi

17.11.2025 07:45:00 EET | Aviador Kustannus | Tiedote

Jaa

WWF:n vuosittaisen Vuoden luontokirja -kilpailun finalistit on valittu. Kahdenkymmenenkuuden ehdokkaan joukosta raati on valinnut neljä finalistia. Valinnan tekivät WF Suomen pääsihteeri Jari Luukkonen ja viestintäjohtaja Joonas Fritze.

Kansi: Saara Hankama (kannen valokuva: Antti Koli)
Kansi: Saara Hankama (kannen valokuva: Antti Koli)

”Kilpailun taso on joka vuosi korkea, mutta tällä kertaa valinta oli poikkeuksellisen ja ilahduttavan vaikea”, Jari Luukkonen toteaa.

Vuoden luontokirja -kilpailussa etsitään suomalaiskustanteista teosta, jossa luonnonsuojelun sanoma on vahvasti esillä.

Voittajateoksen valitsee tänä vuonna ympäristövaikuttaja Saara Kankaanrinta. Voittaja julkistetaan 8. joulukuuta.

Siivekkäät ystävämme on upeasti kuvitettu tietokirja lähiluonnon eläinten käyttäytymisestä. Kussakin luvussa kerrotaan kuvien kanssa tilanteesta linnun tai perhosen elämästä, aiheeseen liittyvistä tutkimuksista sekä opastetaan lukijaa omien havaintojen tekemiseen ja eläimen ymmärtämiseen.

Kirjassa esitellään uusia tutkimuksia muun muassa eläinten välisistä suhteista ja tunteista. Erilaisista eläinten viestintätavoista äänin, elein ja värein kerrotaan paljon, tarkkailijalle viestinnän ymmärtäminen avaa eläinten maailmaa. Kirja ulottuu käytännöllisestä tarkkailun opastuksesta periaatteiden pohdintaan, ja pääroolissa ovat tietenkin hienot eläimet tekemisineen.

Antti Koli on lähiluontoon erikoistunut tietokirjailija ja valokuvaaja. Siivekkäät ystävämme on Tarkkaile lähiluonnon eläimiä -teoksen jatko-osa. Kolin kirja Perhosbaarista liskonpetiin voitti WWF:n Vuoden luontokirja -palkinnon vuonna 2022.

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannuskotimainen tietokirjallisuuslinnutkirjallisuuspalkinnotluontovuoden luontokirja

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus

Marraskuussa Kulttuurikulmassa Saara Liljan valokuvia lähiluonnosta planetaarisen hyvinvoinnin tueksi11.11.2025 13:24:40 EET | Tiedote

VIERELLÄSI – Elämän suola valokuvataidenäyttely 6.–27.11. Aviadorin Kulttuurikulmassa (Liisankatu 19) Saara Lilja TERVETULOA, Olet lähdössä luontoretkelle suomalaiseen lähiluontoon – sen kauneuteen ja yksityiskohtiin. Katsomalla teoksia voit löytää itsestäsi ja ympäristöstäsi jotain uutta. Oppia pysähtymään tähän ainutlaatuiseen hetkeen. Kiitos, kun otat itsellesi aikaa – hengitä – maailma tarvitsee sinua. Ensimmäinen näyttelyni pidettiin Aviadorin Kulttuurikulmassa Vironkadulla vuonna 2022. Rakkaudesta resilienssiin -näyttely toi kivijalkamyymälän ikkunalaudalle ja seinille Itämeri-päivän kunniaksi valokuvia, kiviä, runoja ja maalauksia. Rakkaudesta resilienssiin -teossarjaa täydennettiin vuodeksi 2023 ja se sai uuden nimen Maapallo polullani. Näyttely pysähdytti sulavan jään äärelle. Fysiikan lakien vastaista lumitaakkaa oli vanhan kelon hauraalla, mutta kuitenkin niin vahvalla oksalla. Näyttely Tie planeetalle vuonna 2024 vei vahvemmin ihmisen luontosuhteeseen, siihen miten elämä vi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye