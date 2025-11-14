Antti Kolin Siivekkäät ystävämme ehdolla Vuoden luontokirjaksi

”Kilpailun taso on joka vuosi korkea, mutta tällä kertaa valinta oli poikkeuksellisen ja ilahduttavan vaikea”, Jari Luukkonen toteaa.

Vuoden luontokirja -kilpailussa etsitään suomalaiskustanteista teosta, jossa luonnonsuojelun sanoma on vahvasti esillä.

Voittajateoksen valitsee tänä vuonna ympäristövaikuttaja Saara Kankaanrinta. Voittaja julkistetaan 8. joulukuuta.

Siivekkäät ystävämme on upeasti kuvitettu tietokirja lähiluonnon eläinten käyttäytymisestä. Kussakin luvussa kerrotaan kuvien kanssa tilanteesta linnun tai perhosen elämästä, aiheeseen liittyvistä tutkimuksista sekä opastetaan lukijaa omien havaintojen tekemiseen ja eläimen ymmärtämiseen.



Kirjassa esitellään uusia tutkimuksia muun muassa eläinten välisistä suhteista ja tunteista. Erilaisista eläinten viestintätavoista äänin, elein ja värein kerrotaan paljon, tarkkailijalle viestinnän ymmärtäminen avaa eläinten maailmaa. Kirja ulottuu käytännöllisestä tarkkailun opastuksesta periaatteiden pohdintaan, ja pääroolissa ovat tietenkin hienot eläimet tekemisineen.



Antti Koli on lähiluontoon erikoistunut tietokirjailija ja valokuvaaja. Siivekkäät ystävämme on Tarkkaile lähiluonnon eläimiä -teoksen jatko-osa. Kolin kirja Perhosbaarista liskonpetiin voitti WWF:n Vuoden luontokirja -palkinnon vuonna 2022.

