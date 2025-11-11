Aluehallitus: vaativan asumisen uudisrakentaminen alkaa Peltolassa

Peltolan vaativan asumisen uudisrakennus siirtyy toteutusvaiheeseen

Aluehallitus päätti käynnistää Peltolan vaativan asumisen uudisrakennushankkeen toteutusvaiheen. Hankkeen tavoitteena on turvata erityistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten asiakkaiden asumispalvelut ja päiväaikainen toiminta koko hyvinvointialueella.

Hanke perustuu aluevaltuuston linjauksiin oman palvelutuotannon vahvistamisesta. Uudisrakennukseen tulee 15-paikkainen vaativan asumisen yksikkö sekä 15-paikkainen tilapäishoidon ja päivätoiminnan yksikkö. Hankkeessa huomioidaan kehitysvammaisten asiakkaiden erityistarpeet, turvallisuus, energiatehokkuus ja elinkaariedullisuus.

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa tilaaja, käyttäjät ja urakoitsija suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä. Urakoitsijana toimii Oulun Rakennusteho Oy. Rakentamisen on tarkoitus alkaa marraskuussa 2025 ja valmistua huhtikuussa 2027.

Aluehallitus on kesäkuussa 2025 vahvistanut hankkeen arvioiduksi kokonaiskustannukseksi 11 miljoonaa euroa, josta nyt hyväksytyn toteutusvaiheen sopimus on 6,7 miljoonaa euroa. Aluehallitus päätti käynnistää hankkeen toteutusvaiheen sekä valtuutti hyvinvointialueen johtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan hankkeen toteutusvaiheen sopimuksen.

Osavuosikatsaus kertoo toiminnan ja talouden tilanteesta

Osavuosikatsaus ajalta 1–9/2025 kertoo Pohteen toiminnan ja talouden kehittyvän pääosin ennakoidusti. Rakenteellisia muutoksia on viety eteenpäin. Elämänkaaren mukaisten palvelukokonaisuuksien kehittämistyössä on edetty suunnitellun mukaisesti.

Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuvat Pohteella vaihtelevasti eri palveluissa syyskuun tilanteessa. Seurantaa haastaa edelleen tietojen saatavuus käynnissä olevan asiakas- ja potilastietojärjestelmämuutoksen takia.

Pohteen asiakastyytyväisyys oli osavuosikatsauksen seurantajaksolla erinomaisella tasolla eri palveluiden asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta mittaavan NPS eli Net Promoter Score -tuloksen mukaan. 20 769 vastauksen NPS-luku oli 54. Luku ei sisällä digitaalisen sote-keskuksen palautetta.

Aluevaltuuston päättämässä muutetussa talousarviossa Pohteen tulos kuluvalle vuodelle on 37 miljoonaa euroa. Osavuosikatsaus osoittaa, että syyskuun tilanteessa ylijäämä on 56,6 miljoonaa.

Osavuosikatsauksen perusteella näyttää siltä, että talousarvion mukainen 37 miljoonan tulos voi olla mahdollinen. Ennuste on hieman parantunut kesäkuun osavuosikatsauksen tilanteesta. ​​​Talousarvion mukainen tulos kuitenkin edellyttää, että tuottavuus- ja taloudellisuustoimet etenevät täysimääräisesti loppuvuonna. Lisäksi on huomioitava, että joulukuu on erityisesti henkilöstökulujen osalta huomattavasti tavallista kuukautta kalliimpi.

Olennainen ylitysriski sisältyy henkilöstökuluihin. Alituksia ennakoidaan esimerkiksi asiantuntijapalvelujen, ICT-palvelujen sekä koulutus- ja kulttuuripalvelujen kuluihin.

Tilinpäätösennusteeseen sisältyy vielä runsaasti epävarmuutta. Mahdollinen talousarviomuutos tuodaan tarvittaessa aluevaltuustoon käsiteltäväksi joulukuussa 2025.

Muita päätöksiä

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntija-arviot. Arvioiden tarkoitus on tukea kansallista ja alueellista päätöksentekoa sekä toimia pohjana ministeriöiden ja hyvinvointialueiden välisille vuosittaisille neuvotteluille. Syksyn 2025 asiantuntija-arvion erityisteema Pohteella on lasten, nuorten ja perheiden palvelut.

Aluehallitus käsitteli viisi oikaisuvaatimusta ja päätti niistä esitysten mukaisesti.

Kuntien esitykset jäsenvalinnoista Pohteen vanhus- ja vammaisneuvostoihin hyväksyttiin.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 18.11.2025. Loppuvuonna aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi 23.12. ja 30.12.2025.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.