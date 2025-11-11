SDP EDUSKUNTA

SDP:n Razmyar: Purran koulukritiikki on menneisyyden haikailua

11.11.2025 15:16:20 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Nasima Razmyar ei jaa ministeri Riikka Purran tuoreessa kolumnissaan esittämiä jyrkkiä moitteita suomalaisesta koulusta eikä kannata vanhaan koulumaailmaan palaamista. Purra valitti koulun kriisiytyneen ja löysi syyksi virheelliset koulutusratkaisut ja maahanmuuton.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Tiedämme, että oppimistulosten heikkenemisen taustalla on monia toisiinsa kytkeytyviä tekijöitä: vaativat opetusympäristöt, lasten tuen tarpeen kasvu, lukemisen vähentyminen ja nuorten hyvinvoinnin heikkeneminen. Digitaalisten laitteiden ja sosiaalisen median rooli on myös kasvanut huomattavasti.

– Purra ei huomioi sitä, että oppimistulosten laskua tutkitaan jatkuvasti. Koulua ja oppimista onkin kehitettävä tutkimus- ja asiantuntijatiedon pohjalta. En pidä tämänkaltaisia tunneperäisiä mielikuvia koulun muutoksesta ja sen syistä hyvänä lähtökohtana, Razmyar sanoo.

– Näihin haasteisiin vastataan vahvemmalla ja paremmin resursoidulla opetuksella. Menneisyyteen haikailu ja vaatimukset vanhoihin opettamisen käytäntöihin palaamisesta eivät auta.  Viisarikellotaulun lukemista opetetaan yhä, mutta kun arjessa lapset ja nuoret näkevät ajan digitaalisista laitteista, taito jää vähemmälle käytölle ja unohtuu. Paluuta vanhaan ei voi esittää ratkaisuna kaikkiin ongelmiin, Razmyar sanoo.

Razmyarin mukaan hallituksen ja ministereiden tehtävänä on tehdä konkreettisia tekoja, joilla oppimisen edellytykset turvataan. Purran argumentointi ohittaa olennaisen: koulutuksen pitää vastata nykylasten arkeen ja kehittää perusvalmiuksia – lukemista, laskutaitoa, oppimismotivaatiota ja digitaalisen ympäristön kriittistä osaamista.

– Keskeistä on oppimismotivaation vahvistaminen ja oppimistavoitteiden selkeyttäminen sekä keskittyminen kaikkein tärkeimpien taitojen, lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan osaamiseen. On löydettävä oppimisen ilo ja merkityksellisyys, vahvistettava kodin ja koulun yhteistyötä ja huolehdittava oikea-aikaisten tukitoimien saatavuudesta, Razmyar sanoo.

– Ei ole yllätys, että Purra löytää koulun ongelmiin ja pisa-tulosten heikentymiseen syylliseksi vanhan arkkivihollisensa, maahanmuuttajat. Tämä on perussuomalaisten vastaus kaikkiin yhteiskunnassamme tapahtuviin kielteisiin ilmiöihin, Razmyar huomauttaa.

– Katse pedagogiikan kehittämisessä pitää olla eteenpäin. Taaksepäin katsominen, peruuttaminen ja menneisyyden haikailu eivät vie oppilaita, opetusta eikä Suomea kohti parempaa tulevaisuutta, Razmyar päättää.

