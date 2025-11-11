Tiedote, julkaisuvapaa heti, 11.11.2025

SDP Espoo: Sanomme kyllä tulevaisuudelle ja Länsiradalle

Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on päätynyt tukemaan Länsirata-hanketta, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Helena Marttila.

”Punnitsimme päätöstä huolella tilanteessa, jossa oikeistohallituksen epäonnistunut talouspolitiikka on sotkenut Suomen talouden. Massatyöttömyys kuormittaa rajusti myös Espoon taloutta. Tiedostamme, että edessä on haastavat taloudelliset vuodet eikä tuskaa helpota hallituksen kaavailemat, jopa 60 miljoonan vuosittaiset leikkaukset Espoon valtionosuuksiin.

Samalla tiedostamme, että ryhmämme kanta on Espoossa ja siten koko hankkeen kannalta ratkaiseva”, Marttila sanoo.”Vaikeasta tilanteesta huolimatta SDP:n linja on johdonmukainen. Haluamme olla edistämässä kestävää liikkumista ja toimivaa joukkoliikennettä sekä sen myötä Espoon ja koko maan päästövähennystavoitteita.

Väkirikkaana ja voimakkaasti kasvavana kaupunkina olemme avainasemassa siinä, miten liikenteen päästöt kehittyvät ja saadaan laskuun”, Marttila toteaa.Länsirata on Suomen suurin raidehanke. Marttila painottaa, että isossa kuvassa Länsiradan avulla pystytään edistämään työssäkäyntialueen kasvua sekä elinvoimaa niin Espoossa kuin laajemmin Uudellamaalla. Espoon näkökulmasta oleellista on, että raiteen varteen olisi mahdollista rakentaa uusia asuinalueita. Uudelle Histan alueelle on arvioitu muuttavan noin 17 000 uutta asukasta ja koko kaupungin asukasluvun arvioidaan kasvavan yli 500 000 asukkaaseen vuoteen 2060 mennessä.”Hankkeen hyviin puoliin kuuluu Espoon keskuksen elinvoiman parantaminen. Espoon keskuksen asemasta tulee paikallisjunien risteysasema ja se lisää alueen matkustajamääriä.

Tämä tuo alueelle lisää kaivattuja palveluja ja elinvoimaa”, sanoo kaupunginhallituksen jäsen ja valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Juri Aaltonen. Kaupunginjohtaja Mykkäsen esittämien virkavastuulla tehtyjen arvioiden mukaan Länsiradan kustannukset Espoolle eivät nouse kohtuuttomiksi. Histan maa-alue on poikkeuksellisesti kaupungin omistamaa, jolloin tulevien vuosien aikana on mahdollista saada maanmyyntituloja.

Maanmyynnin ja maankäyttösopimusten kautta Espoon arvioidaan saavan Histasta jopa yli 300 miljoonan euron tulot. Vaikka kuluja aiheutuu esimerkiksi alueen infran rakentamisesta, saadaan tuloilla katettua merkittävä osa Espoon 170 miljoonan euron ensimmäisen vaiheen maksuosuudesta.”Me päättäjät saamme paljon palautetta siitä, että Espoota on jo nyt rakennettu osin liian tiiviisti. Seuraavaksi pääsemme työstämään uutta yleiskaavaa ja sen yhteydessä tulemme varmistamaan Espoon tasapainoisen kehittämisen. Tahtotilamme on, että Espoossa säilyy myös tulevaisuudessa väljyyttä ja lähiluontoa ja tämän päätöksen myötä tavoite helpottuu”, Aaltonen sanoo.”Kuntavaaleissa SDP:n valtuustoryhmä kasvoi ja sen myötä kasvoi myös vastuumme.

Harvemmin tuoreille paikallispäättäjille tulee heti ensimmäisenä päätettäväksi tällainen Eurooppaan asti kytkeytyvä ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuva miljardiluokan hanke. Kiitos Espoon virkakunnalle, joka on tuottanut meille jatkuvalla syötöllä pyytämiämme aineistoja ja ollut valtuutettujen käytettävissä.

Meille on sydämen asia tehdä päätöksiä espoolaisten arjen parantamiseksi – tämän päätöksen teemme kuitenkin ennen kaikkea tulevaisuuden espoolaisia ajatellen”, Marttila päättää.

Valtuustoryhmä äänesti kannastaan ryhmäkokouksessaan maanantaina 10.11.2025.Espoon valtuuston on määrä päättää Länsirata Oy:n osakassopimuksen hyväksymisestä valtuuston kokouksessa 17.11.2025.

Lisätietoja:Helena Marttila sd-valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen 050 479 0935

Juri Aaltonen sd-valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen

040 553 8536

Ystävällisin terveisin,Kirsi-Maria Jokinen

järjestökoordinaattoriSDP Uusimaa (Espoo)kirsi-maria.jokinen@sdp.fi p. 041 3122 105