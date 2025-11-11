SDP Espoo: Sanomme kyllä tulevaisuudelle ja Länsiradalle
Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on päätynyt tukemaan Länsirata-hanketta, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Helena Marttila.
Tiedote, julkaisuvapaa heti, 11.11.2025
SDP Espoo: Sanomme kyllä tulevaisuudelle ja Länsiradalle
Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on päätynyt tukemaan Länsirata-hanketta, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Helena Marttila.
”Punnitsimme päätöstä huolella tilanteessa, jossa oikeistohallituksen epäonnistunut talouspolitiikka on sotkenut Suomen talouden. Massatyöttömyys kuormittaa rajusti myös Espoon taloutta. Tiedostamme, että edessä on haastavat taloudelliset vuodet eikä tuskaa helpota hallituksen kaavailemat, jopa 60 miljoonan vuosittaiset leikkaukset Espoon valtionosuuksiin.
Samalla tiedostamme, että ryhmämme kanta on Espoossa ja siten koko hankkeen kannalta ratkaiseva”, Marttila sanoo.”Vaikeasta tilanteesta huolimatta SDP:n linja on johdonmukainen. Haluamme olla edistämässä kestävää liikkumista ja toimivaa joukkoliikennettä sekä sen myötä Espoon ja koko maan päästövähennystavoitteita.
Väkirikkaana ja voimakkaasti kasvavana kaupunkina olemme avainasemassa siinä, miten liikenteen päästöt kehittyvät ja saadaan laskuun”, Marttila toteaa.Länsirata on Suomen suurin raidehanke. Marttila painottaa, että isossa kuvassa Länsiradan avulla pystytään edistämään työssäkäyntialueen kasvua sekä elinvoimaa niin Espoossa kuin laajemmin Uudellamaalla. Espoon näkökulmasta oleellista on, että raiteen varteen olisi mahdollista rakentaa uusia asuinalueita. Uudelle Histan alueelle on arvioitu muuttavan noin 17 000 uutta asukasta ja koko kaupungin asukasluvun arvioidaan kasvavan yli 500 000 asukkaaseen vuoteen 2060 mennessä.”Hankkeen hyviin puoliin kuuluu Espoon keskuksen elinvoiman parantaminen. Espoon keskuksen asemasta tulee paikallisjunien risteysasema ja se lisää alueen matkustajamääriä.
Tämä tuo alueelle lisää kaivattuja palveluja ja elinvoimaa”, sanoo kaupunginhallituksen jäsen ja valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Juri Aaltonen. Kaupunginjohtaja Mykkäsen esittämien virkavastuulla tehtyjen arvioiden mukaan Länsiradan kustannukset Espoolle eivät nouse kohtuuttomiksi. Histan maa-alue on poikkeuksellisesti kaupungin omistamaa, jolloin tulevien vuosien aikana on mahdollista saada maanmyyntituloja.
Maanmyynnin ja maankäyttösopimusten kautta Espoon arvioidaan saavan Histasta jopa yli 300 miljoonan euron tulot. Vaikka kuluja aiheutuu esimerkiksi alueen infran rakentamisesta, saadaan tuloilla katettua merkittävä osa Espoon 170 miljoonan euron ensimmäisen vaiheen maksuosuudesta.”Me päättäjät saamme paljon palautetta siitä, että Espoota on jo nyt rakennettu osin liian tiiviisti. Seuraavaksi pääsemme työstämään uutta yleiskaavaa ja sen yhteydessä tulemme varmistamaan Espoon tasapainoisen kehittämisen. Tahtotilamme on, että Espoossa säilyy myös tulevaisuudessa väljyyttä ja lähiluontoa ja tämän päätöksen myötä tavoite helpottuu”, Aaltonen sanoo.”Kuntavaaleissa SDP:n valtuustoryhmä kasvoi ja sen myötä kasvoi myös vastuumme.
Harvemmin tuoreille paikallispäättäjille tulee heti ensimmäisenä päätettäväksi tällainen Eurooppaan asti kytkeytyvä ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuva miljardiluokan hanke. Kiitos Espoon virkakunnalle, joka on tuottanut meille jatkuvalla syötöllä pyytämiämme aineistoja ja ollut valtuutettujen käytettävissä.
Meille on sydämen asia tehdä päätöksiä espoolaisten arjen parantamiseksi – tämän päätöksen teemme kuitenkin ennen kaikkea tulevaisuuden espoolaisia ajatellen”, Marttila päättää.
Valtuustoryhmä äänesti kannastaan ryhmäkokouksessaan maanantaina 10.11.2025.Espoon valtuuston on määrä päättää Länsirata Oy:n osakassopimuksen hyväksymisestä valtuuston kokouksessa 17.11.2025.
Lisätietoja:Helena Marttila sd-valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen 050 479 0935
Juri Aaltonen sd-valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen
040 553 8536
Ystävällisin terveisin,Kirsi-Maria Jokinen
järjestökoordinaattoriSDP Uusimaa (Espoo)kirsi-maria.jokinen@sdp.fi p. 041 3122 105
Yhteyshenkilöt
Jouni GustafssonSDP UusimaaPuh:0400805394jouni.gustafsson@sdp.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP Uusimaa
SDP gläds – Vårdgarantin på 14 dygn bevaras och välfärdsområdet satsar 15 miljoner euro på flera viktiga tjänster11.11.2025 12:32:11 EET | Tiedote
En majoritet av grupperna inom Västra Nylands välfärdsområde har nått ett förhandlingsresultat för välfärdsområdets budget på måndagen den 10.11.2025. Förhandlingarna förlöpte väl och innehåller tilläggssatsningar på över 15 miljoner euro för områdets tjänster.
SDP riemuitsee – 14 vuorokauden hoitotakuu säilyy ja 15 miljoonan euron panostukset useisiin tärkeisiin palveluihin11.11.2025 12:27:30 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen neuvotteluissa ryhmien enemmistö pääsi talousarviosopuun maanantaina 10.11.2025. Neuvottelut sujuivat hyvin, ja ne sisältävät yli 15 miljoonan euron lisäpanostukset alueen palveluihin.
Kirkkonummen SDP ei voi hyväksyä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia säästöjä31.10.2025 09:13:32 EET | Tiedote
Kirkkonummen valtuustoryhmät kokoontuivat alkuviikosta päättämään vuoden 2026 talousarviosta. SDP ei hyväksy talouden linjauksia, vaan irtautuu talousneuvottelujen tuloksesta.
Espoon demarit linjasivat Länsiradasta, länsiratainvestointi ei ole vielä päätöskelpoinen23.10.2025 13:22:05 EEST | Tiedote
Tiedote, julkaisuvapaa heti Espoon demarit linjasivat Länsiradasta Länsiratainvestointi ei ole vielä päätöskelpoinen, linjasi Espoon sosialidemokraattien kunnallisjärjestön ylimääräinen edustajisto 22.10
Oikeus hyvään gynekologiseen hoitoon kuuluu kaikille - ei vain niille joilla on varaa käydä yksityisellä8.10.2025 13:02:56 EEST | Tiedote
SDP:n valtuustokysymys tähtää gynekologisten palvelujen saatavuuden ja sairauksien hoidon parantamiseen julkisessa terveydenhuollossa
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme