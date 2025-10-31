Vihreä siirtymä vaatii toimivaa tuottajavastuuta

Tuottajayhteisöjen neuvottelukuntaan (TYNK) kuuluu 13 tuottajayhteisöä sekä yksi juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä, jotka toteuttavat yhteistä edunvalvontaa ja tekevät tuottajavastuuta tunnetuksi. Tuottajavastuusta säädetään jätelaissa (646/2011) sekä sitä täydentävissä asetuksissa. Pääosa yrityksistä hoitaa tuottajavastuunsa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Tuottajayhteisöt huolehtivat markkinoille saatettujen tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden jätehuollosta ja sen kustannuksista sekä uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvän tiedon tuottamisesta kuluttajille. Tuottajavastuu koskee akkuja ja paristoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ajoneuvoja, renkaita, pakkauksia, juomapakkauksia, paperia ja paperituotteita, tiettyjä kertakäyttöisiä muovituotteita sekä muovia sisältäviä kalastusvälineitä. Juomapakkausten tuottaja voi liittyä juomapakkausten palautusjärjestelmään.