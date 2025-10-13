Suomen Keskusta r.p.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen: Soten tilanne on kestämätön - rahoituslakia päivitettävä pikaisesti

11.11.2025 15:08:36 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanne on äitymässä kestämättömäksi.

Terveysasemia, sairaaloita ja muita lähi- ja peruspalveluja ajetaan kautta Suomen alas. Hoitajia, lääkäreitä ja muita sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleviä lomautetaan ja irtisanotaan.

Pääministeri Orpon mukaan asiat menevät pääosin myönteiseen suuntaan. Todellisuudessa hallituksen linja on johtamassa hyvinvointiyhteiskunnan murtumiseen.

Ihmiset maksavat veroja, jotta saavat tarvitessaan hoitoa ja hoivaa. Kohta ei välttämättä ole enää hoitoa ja hoivaa, mitä saada - ainakaan tasa-arvoisesti koko maassa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa käy niin ankara rätke.

Näin ei Keskustan mielestä voi jatkua. Lähi- ja peruspalvelut pitää pelastaa. Myös perustuslaki velvoittaa turvaamaan jokaiselle suomalaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Hallituksella on valta ja vastuu tilanteesta. Sillä on myös valta ja välineet muuttaa suuntaa.

Vaadin, että hallitus ensi tilassa kertoo eduskunnalle ja suomalaisille, mitä se tekee, että ihmisten perustuslain takaama oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin toteutuu.

Keskusta esittää edelleen hyvinvointialueille lisää aikaa saada taloutensa kuntoon. Antamalla pidempi aika alijäämien kattamiseen vältettäisiin pakkoraossa tehtävä lähi- ja peruspalvelujen alasajo hyvinvointialueilla.

Pidemmän ajan ratkaisu olisi yhteistyössä yli hallitus-oppositiorajan tehtävä hyvinvointialueiden rahoituksen korjaaminen ns. rahoituslaki päivittämällä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta pitää ylipäätään kehittää ja parantaa, ei särkeä ja hajottaa.

Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on yli 110-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

