Jämsäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat sujuvasti – kiirevastaanotto palvelee myös iltaisin ja viikonloppuisin

-Palvelut ovat jatkuneet asiakkaan näkökulmasta sujuvasti, siitä saamme kiittää Jämsän avosairaanhoidon osaavaa henkilökuntaa, sanoo palvelupäällikkö, alueylilääkäri Minna Leppäkynnäs Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Jämsäläisiä palvelevat edelleen pääosin tutut ammattilaiset ja puhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti samoina.

-Uusi hoidon tarpeen arvioinnin puhelinnumero hoitaja-lääkärivastaanotolle meillä kuitenkin on ja se palvelee jämsäläisiä numerossa 014 336 5780 maanantaista perjantaihin kello 8-16, muistuttaa ylihoitaja Niina Ylönen-Käyrä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Jämsän kiirevastaanotto palvelee Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa joka päivä kello 8–20.

- Kiirevastaanotolle tullaan sosiaali- ja terveyskeskuksen pääovien kautta. Varatulle ajalle palveluihin tai kiirevastaanoton ensiarvioon ilmoittaudutaan automaatilla. Automaatilla asiointiin totutellaan vielä jonkin verran ja tässäkin asiassa asiakkaiden opastus on tärkeää, kertoo Leppäkynnäs.

- Jos tarvitset yöaikaista kiireellistä hoitoa, ota ensin yhteys maksuttomaan Päivystysavun puhelinnumeroon 116 117, jossa hoitaja arvioi hoidon tarpeesi. Yöaikainen (kello 20–08) päivystys palvelee Sairaala Novassa osoitteessa Hoitajantie 3, Jyväskylä, jatkaa Leppäkynnäs.

Toinen joukkorokotuspäivä sujui hyvin

Lauantaina 8.11. Jämsän sosiaali- ja terveysasemalla järjestettiin syksyn toinen joukkorokotuspäivä. Ensimmäisestä päivästä saatiin hyvää oppia ja toinen rokotuspäivä sujuikin erittäin hyvin.

- Saimme ensimmäisestä joukkorokotuspäivästä paljon palautetta jämsäläisiltä, ja sen pohjalta teimme useita korjaavia toimenpiteitä. Jaoimme asiakkaat kahteen kerrokseen, ulko-ovet avattiin vasta rokotusten alkaessa ja rokotuspareja sekä aulahenkilökuntaa lisättiin. Näiden muutosten ansiosta toinen rokotuspäivä sujui Jämsän sosiaali- ja terveysasemalla erinomaisesti – jonoja ei syntynyt ja palvelu oli sujuvaa, nopeaa ja ystävällistä, mistä saimme runsaasti kiitosta asiakkailta, kertoo Ylönen-Käyrä.

Palvelua myös verkossa ja mobiilissa

Jämsäläisiä palvelevat Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Verkossa asiakas voi muun muassa varata ajan, ottaa yhteyttä ja asioida chat- tai videovastaanotolla.

-Voit asioida verkossa esimerkiksi sairaanhoitajan tai sosiaaliohjaajan kanssa. Asioimaan pääset verkossa osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa tai Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksessa, jonka löydät puhelimesi sovelluskaupasta nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks. Mobiilisovellus kannattaa ladata valmiiksi puhelimeen, niin se on heti käytössäsi, kun sitä tarvitset, sanoo Ylönen-Käyrä.

