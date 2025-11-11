Jämsäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat sujuvasti – kiirevastaanotto palvelee myös iltaisin ja viikonloppuisin
Keski-Suomen hyvinvointialue on tuottanut jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut 1.9.2025 alkaen.
-Palvelut ovat jatkuneet asiakkaan näkökulmasta sujuvasti, siitä saamme kiittää Jämsän avosairaanhoidon osaavaa henkilökuntaa, sanoo palvelupäällikkö, alueylilääkäri Minna Leppäkynnäs Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Jämsäläisiä palvelevat edelleen pääosin tutut ammattilaiset ja puhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti samoina.
-Uusi hoidon tarpeen arvioinnin puhelinnumero hoitaja-lääkärivastaanotolle meillä kuitenkin on ja se palvelee jämsäläisiä numerossa 014 336 5780 maanantaista perjantaihin kello 8-16, muistuttaa ylihoitaja Niina Ylönen-Käyrä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Jämsän kiirevastaanotto palvelee Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa joka päivä kello 8–20.
- Kiirevastaanotolle tullaan sosiaali- ja terveyskeskuksen pääovien kautta. Varatulle ajalle palveluihin tai kiirevastaanoton ensiarvioon ilmoittaudutaan automaatilla. Automaatilla asiointiin totutellaan vielä jonkin verran ja tässäkin asiassa asiakkaiden opastus on tärkeää, kertoo Leppäkynnäs.
- Jos tarvitset yöaikaista kiireellistä hoitoa, ota ensin yhteys maksuttomaan Päivystysavun puhelinnumeroon 116 117, jossa hoitaja arvioi hoidon tarpeesi. Yöaikainen (kello 20–08) päivystys palvelee Sairaala Novassa osoitteessa Hoitajantie 3, Jyväskylä, jatkaa Leppäkynnäs.
Toinen joukkorokotuspäivä sujui hyvin
Lauantaina 8.11. Jämsän sosiaali- ja terveysasemalla järjestettiin syksyn toinen joukkorokotuspäivä. Ensimmäisestä päivästä saatiin hyvää oppia ja toinen rokotuspäivä sujuikin erittäin hyvin.
- Saimme ensimmäisestä joukkorokotuspäivästä paljon palautetta jämsäläisiltä, ja sen pohjalta teimme useita korjaavia toimenpiteitä. Jaoimme asiakkaat kahteen kerrokseen, ulko-ovet avattiin vasta rokotusten alkaessa ja rokotuspareja sekä aulahenkilökuntaa lisättiin. Näiden muutosten ansiosta toinen rokotuspäivä sujui Jämsän sosiaali- ja terveysasemalla erinomaisesti – jonoja ei syntynyt ja palvelu oli sujuvaa, nopeaa ja ystävällistä, mistä saimme runsaasti kiitosta asiakkailta, kertoo Ylönen-Käyrä.
Palvelua myös verkossa ja mobiilissa
Jämsäläisiä palvelevat Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Verkossa asiakas voi muun muassa varata ajan, ottaa yhteyttä ja asioida chat- tai videovastaanotolla.
-Voit asioida verkossa esimerkiksi sairaanhoitajan tai sosiaaliohjaajan kanssa. Asioimaan pääset verkossa osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa tai Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksessa, jonka löydät puhelimesi sovelluskaupasta nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks. Mobiilisovellus kannattaa ladata valmiiksi puhelimeen, niin se on heti käytössäsi, kun sitä tarvitset, sanoo Ylönen-Käyrä.
Lue lisää:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna LeppäkynnäsPalvelupäällikkö, alueylilääkäriKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0504731081minna.leppakynnas@hyvaks.fi
Niina Ylönen-KäyräylihoitajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0142694941niina.ylonen-kayra@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Infotilaisuudessa 17.11. saat perustietoa lasten ja nuorten perhehoitajana toimimisesta11.11.2025 14:26:19 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikko järjestää lasten ja nuorten perhehoidosta kiinnostuneille avoimen infotilaisuuden etäyhteyksin maanantaina 17.11. kello 17.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.11.2025 08:06:42 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.11.2025 Rakennuspalo, suuri, Kylmälahdentie, Jyväskylä Pahvipuristimen sähkömoottori kärähti myymälärakennuksessa Kylmälahdentiellä. Paloa ei päässyt syttymään, eikä henkilövahinkoja sattunut. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja tuuletti käryt pois. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksiin tuli laajasti kommentteja10.11.2025 15:25:22 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue kiittää kaikkia asukkaita, henkilöstöä, kuntia, järjestöjä ja muita sidosryhmiä aktiivisesta osallistumisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategian ja palveluverkon valmisteluun.
Palvelupäällikkö Tytti Ervasti aloitti määräaikaisena Johtajaylihoitajana10.11.2025 13:33:40 EET | Tiedote
Novan osastotoiminnan palvelupäällikkö, terveystieteiden tohtori Tytti Ervasti, aloitti tänään maanantaina 10.11.2025 määräaikaisena Johtajaylihoitajana eli hoitotyön professiojohtajana.
Joukkorokotuspäivät sujuivat hyvin Keski-Suomen hyvinvointialueella10.11.2025 10:37:07 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestetyt influenssa- ja koronarokotusten joukkorokotuspäivät sujuivat lauantaina 8.11. sujuvasti kaikilla paikkakunnilla. Rokotuspäivien yhteydessä aloitettiin 65 vuotta täyttäneiden influenssarokotukset Jyväskylässä Sairaala Novassa sekä Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä ja Äänekoskella. Samalla rokotuspäivillä rokotettiin myös 18 vuotta täyttäneitä voimakkaasti immuunipuutteisia, joille tarjottiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksen mukaisesti myös koronarokote. – Saimme ensimmäisestä joukkorokotuspäivästä paljon palautetta erityisesti Jämsän osalta. Palautteen perusteella teimme useita korjaavia toimenpiteitä, ja nyt lauantain rokotuspäivä sujui Jämsän sosiaali- ja terveysasemalla erinomaisesti. Asiakkailta saimme myös paljon myönteistä palautetta, kertoo Niina Ylönen-Käyrä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme