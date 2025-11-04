Perhehoito tulee kytkeä omasairaanhoitajamalliin
Perhehoitoliitto ja Suomen Sairaanhoitajat vaativat Suomeen kattavaa ja kansallisesti yhtenäistä perhehoidon toimintaohjelmaa, joka on yhteydessä omasairaanhoitajamalliin. Näin saadaan inhimillinen ja kustannustehokas osaratkaisu Suomen hoivakriisiin.
Hyvinvointialueet eivät hyödynnä riittävästi perhehoidon eri muotojen potentiaalia esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissaan. Perhehoitoliitto ja Suomen Sairaanhoitajat esittävät, että perhehoitoa ruvetaan tarjoamaan koko Suomessa systemaattisesti kaikille asiakasryhmille, joille se soveltuu.
Tätä varten tarvitaan uusi, valtakunnallisesti yhtenäinen perhehoidon toimintamalli. Kun perhehoitoon kytketään myös omasairaanhoitaja, syntyy palvelukokonaisuus, joka tuo hoivan lähelle ihmistä, vahvistaa hoidon jatkuvuutta ja parantaa palveluiden vaikuttavuutta.
"Suomella on mahdollisuus olla suunnannäyttäjä ja edelläkävijä kaikkien perhehoitoon soveltuvien asiakasryhmien hoivan ja hoidon järjestämisessä. Perhehoidon palvelukokonaisuuden kehittäminen on hyvällä alulla. Nyt on aika tehdä siitä kansallisesti yhtenäistä ja liittää siihen omasairaanhoitajamalli”, Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Sanna Kosonen ja Suomen Sairaanhoitajien toiminnanjohtaja Anne Pauna painottavat.
Mallilla vältetään kalliit siirtymät
Järjestöt muistuttavat, että perhehoito tarjoaa inhimillisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon raskaammille hoivapalveluille, keventää kotihoidon kuormaa ja tukee ihmisten kotona pärjäämistä. Myös sosiaali- ja terveysministeriön Kansallinen ikäohjelma 2030 nostaa perhehoidon keskeiseksi keinoksi vanhuspalveluiden kehittämisessä.
Sosiaali- ja terveysministeriön Hyvän työn ohjelmassa tähdätään sosiaali- ja terveydenhuollon työnjaon kehittämiseen ja selkiyttämiseen. Omasairaanhoitajamallin liittäminen perhehoidon palvelukokonaisuuteen vastaa tähän tavoitteeseen ja vie palvelun uudelle tasolle.
Omasairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa ja tuntee asiakkaan tilanteen. Perhehoitajat voivat konsultoida häntä ja saada tarvittaessa apua kotiin. Malli on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävä ja tukee ikäihmisten kotona asumista entistä pidempään.
"Kun perhehoitaja tarjoaa hoivaa kodissa ja sairaanhoidon tuki on helposti saatavilla, vältetään kalliit siirtymät ja varmistetaan arjen sujuvuus. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat voivat keskittyä omaan ydintehtäväänsä, hoitotyöhön, eivätkä hoivaan. Samalla hoitotyön ammattilaisten eettinen kuorma vähenee, kun roolit ja vastuut ovat selkeät”, Anne Pauna sanoo.
Järjestöt valmiina käärimään hihansa
Perhehoidon laajentumisen esteinä ovat tietoisuuden puute, asiakasprosessien toimimattomuus ja alueelliset erot. Joillakin hyvinvointialueilla perhehoitoa ei myönnetä ilman omaishoidon sopimusta, mikä on epätasa-arvoista ja jättää yksinäiset ihmiset palveluiden ulkopuolelle.
Järjestöt vaativat keskitettyä ja koordinoitua toimintamallia, jossa perhehoidon resurssit, ohjauksen rakenteet ja myöntämiskriteerit kehitetään valtakunnallisesti.
“Tarjoamme ratkaisun hoidon ja hoivan kriisiin. Jos siihen ei tartuta nopeasti ja tehokkaasti, haluamme kuulla, miksi – ja mitä muuta kansallisesti tehdään tilanteen ratkaisemiseksi”, Sanna Kosonen ja Anne Pauna haastavat.
Perhehoitoliitto ja Suomen Sairaanhoitajat ovat valmiita osallistumaan työryhmiin ja kehittämistyöhön, kun perhehoitoa ja siihen yhdistettyä omasairaanhoitajamallia ryhdytään toden teolla kehittämään.
Perhehoito lyhyesti
- Perhehoito on hyvinvointialueiden järjestämä ja valvoma sosiaalipalvelu, joka perustuu perhehoitolakiin (263/2015).
- Sitä annetaan perhehoitajan kodissa eli perhekodissa tai hoidettavan omassa kodissa osa- tai ympärivuorokautisesti. Muotoja ovat pitkäaikainen, lyhytaikainen, osavuorokautinen, kiertävä ja päivystyksellinen perhehoito.
- Perhehoitoa tarjoavat tehtäväänsä valmennetut perhehoitajat, joilla on toimeksiantosuhde hyvinvointialueen kanssa.
- Perhehoidon tunnetuin muoto on lastensuojelun perhehoito. Lasten ja nuorten perhehoitajia kutsutaan arkikielessä sijaisvanhemmiksi.
- Perhehoitoa on tarjolla lasten ja nuorten lisäksi ikäihmisille, eri-ikäisille vammaisille ihmisille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.
- Pitkäkestoisessa, ympärivuorokautisessa perhehoidossa asiakas asuu perhehoitajan kotona perheenjäsenenä mahdollisesti vuosien ajan.
- Lyhyet perhehoitojaksot soveltuvat esimerkiksi omaishoidon, kuntoutuksen tai nepsy-perheiden tukipalveluksi.
- Lue lisää Perhehoitoliiton sivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna KosonenKehittämispäällikköPerhehoitoliitto ry
Ikäihmisten, vammaisten aikuisten ja lasten sekä mielenterveyskuntoutujien perhehoito.
Anne PaunaToiminnanjohtajaSuomen Sairaanhoitajat ryPuh:044 529 0038anne.pauna@sairaanhoitajat.fi
Linkit
Perhehoitoliitto ja Suomen Sairaanhoitajat
Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen, toimeksiantosuhteisen perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia. Perhehoitoliitto on perustettu vuonna 1983. Liittoon kuuluu 18 perhehoitajien alueellista jäsenyhdistystä ja sijaiskotinuorten yhdistys Sinut ry. Yhdistyksissä on lähes 4 000 jäsentä.
Suomen Sairaanhoitajat ry on sairaanhoitajien ammatillinen yhteisö, joka kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea, edistää sairaanhoitajan asemaa asiantuntijoina ja tekee sairaanhoitajan työn arvoa näkyväksi. Yhteisöön kuuluu sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja ensihoitajia (AMK).
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Perhehoitoliitto ry
Sijaisvanhemmilla ei ole tarpeeksi keinoja puuttua nuorten puhelimen käyttöön4.11.2025 07:45:00 EET | Tiedote
Perhehoitoliiton selvityksen mukaan moni sijaisvanhempi kokee jäävänsä vaille riittävää tukea arjen haastavissa kasvatustilanteissa. Sijaisvanhemmat toivovat lisää keinoja ennaltaehkäistä tilanteiden kärjistymistä, konkreettista tukea arjen keskelle ja selkeää ohjeistusta hyvistä kasvatuskäytännöistä.
Uusia sijaisperheitä etsitään ympäri Suomea – Tutustu perhehoitoon koomikko Mikko Vaismaan kanssa8.9.2025 15:13:31 EEST | Tiedote
Perhehoitajaksi ryhtyminen on ihmisläheinen ja konkreettinen tapa auttaa haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria, aikuisia ja ikäihmisiä. Syyskuussa on tarjolla runsaasti infotilaisuuksia sijaisvanhemmuuden ja aikuisten perhehoidon mahdollisuuksista.
Sophie Mannerheimin helminauha perhehoidon kehittäjä Sanna Kososelle4.9.2025 20:00:00 EEST | Tiedote
Historiallinen koru on kiertänyt sairaanhoitajavaikuttajalta toiselle jo liki sadan vuoden ajan. Sen uusin haltija saa kiitosta aktiivisesta kehittämistyöstään ikäihmisten laadukkaan elämän varmistamiseksi.
Miltä perhehoidon tulevaisuus näyttää? Tule kuulemaan Hyvinkäälle 13.3.6.3.2025 12:00:41 EET | Tiedote
Perhehoito sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin myös eri-ikäisille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Perhehoitoliiton ja hyvinvointialueiden seminaarissa kuulet, miksi perhehoito on niin vaikuttava keino turvata inhimillistä arkea ja myös hillitä sote-kustannusten kasvua.
Perhekodeissa ympäri maata avoimet ovet 3.3.2025 – Tervetuloa tutustumaan ikäihmisten perhehoidon arkeen!25.2.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Perhehoito tarjoaa ikäihmisille turvallista arkea perhehoitajan luona tai ikääntyneen omassa kodissa. Perhehoito on mainio tapa tukea ikääntyneiden ja omaishoitajien jaksamista sekä vähentää raskaampien hoivapalveluiden tarvetta hyvinvointialueilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme