Perhehoito tulee kytkeä omasairaanhoitajamalliin

Hyvinvointialueet eivät hyödynnä riittävästi perhehoidon eri muotojen potentiaalia esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissaan. Perhehoitoliitto ja Suomen Sairaanhoitajat esittävät, että perhehoitoa ruvetaan tarjoamaan koko Suomessa systemaattisesti kaikille asiakasryhmille, joille se soveltuu.

Tätä varten tarvitaan uusi, valtakunnallisesti yhtenäinen perhehoidon toimintamalli. Kun perhehoitoon kytketään myös omasairaanhoitaja, syntyy palvelukokonaisuus, joka tuo hoivan lähelle ihmistä, vahvistaa hoidon jatkuvuutta ja parantaa palveluiden vaikuttavuutta.

"Suomella on mahdollisuus olla suunnannäyttäjä ja edelläkävijä kaikkien perhehoitoon soveltuvien asiakasryhmien hoivan ja hoidon järjestämisessä. Perhehoidon palvelukokonaisuuden kehittäminen on hyvällä alulla. Nyt on aika tehdä siitä kansallisesti yhtenäistä ja liittää siihen omasairaanhoitajamalli”, Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Sanna Kosonen ja Suomen Sairaanhoitajien toiminnanjohtaja Anne Pauna painottavat.

Mallilla vältetään kalliit siirtymät

Järjestöt muistuttavat, että perhehoito tarjoaa inhimillisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon raskaammille hoivapalveluille, keventää kotihoidon kuormaa ja tukee ihmisten kotona pärjäämistä. Myös sosiaali- ja terveysministeriön Kansallinen ikäohjelma 2030 nostaa perhehoidon keskeiseksi keinoksi vanhuspalveluiden kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön Hyvän työn ohjelmassa tähdätään sosiaali- ja terveydenhuollon työnjaon kehittämiseen ja selkiyttämiseen. Omasairaanhoitajamallin liittäminen perhehoidon palvelukokonaisuuteen vastaa tähän tavoitteeseen ja vie palvelun uudelle tasolle.

Omasairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa ja tuntee asiakkaan tilanteen. Perhehoitajat voivat konsultoida häntä ja saada tarvittaessa apua kotiin. Malli on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävä ja tukee ikäihmisten kotona asumista entistä pidempään.

"Kun perhehoitaja tarjoaa hoivaa kodissa ja sairaanhoidon tuki on helposti saatavilla, vältetään kalliit siirtymät ja varmistetaan arjen sujuvuus. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat voivat keskittyä omaan ydintehtäväänsä, hoitotyöhön, eivätkä hoivaan. Samalla hoitotyön ammattilaisten eettinen kuorma vähenee, kun roolit ja vastuut ovat selkeät”, Anne Pauna sanoo.

Järjestöt valmiina käärimään hihansa

Perhehoidon laajentumisen esteinä ovat tietoisuuden puute, asiakasprosessien toimimattomuus ja alueelliset erot. Joillakin hyvinvointialueilla perhehoitoa ei myönnetä ilman omaishoidon sopimusta, mikä on epätasa-arvoista ja jättää yksinäiset ihmiset palveluiden ulkopuolelle.

Järjestöt vaativat keskitettyä ja koordinoitua toimintamallia, jossa perhehoidon resurssit, ohjauksen rakenteet ja myöntämiskriteerit kehitetään valtakunnallisesti.

“Tarjoamme ratkaisun hoidon ja hoivan kriisiin. Jos siihen ei tartuta nopeasti ja tehokkaasti, haluamme kuulla, miksi – ja mitä muuta kansallisesti tehdään tilanteen ratkaisemiseksi”, Sanna Kosonen ja Anne Pauna haastavat.

Perhehoitoliitto ja Suomen Sairaanhoitajat ovat valmiita osallistumaan työryhmiin ja kehittämistyöhön, kun perhehoitoa ja siihen yhdistettyä omasairaanhoitajamallia ryhdytään toden teolla kehittämään.

Perhehoito lyhyesti