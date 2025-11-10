Homelive nyt käynnissä - reaaliajassa homeiden kasvua!

Labroc Oy tuottaa laboratoriopalveluja kaikkiin rakentamisen eri vaiheisiin. Monipuolisen analyysi- ja palveluvalikoiman myötä tarjoamme asiantuntijoille tietoa tutkimusten ja selvitysten tueksi, ja autamme päämäärässä saavuttaa turvallinen ja terveellinen rakennettu ympäristö.

Analyysipalvelumme on jaettu neljään pääryhmään: Asbesti ja haitta-aineet, Sisäilma, Betoni ja Ympäristö. Olemme osa kansainvälistä GBA Groupia.

Labroc Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratorion pätevyysalue löytyy FINAS:n sivuilta.