Homelive nyt käynnissä - reaaliajassa homeiden kasvua!

14.11.2025 10:03:34 EET | Labroc Oy | Tiedote

Oletko koskaan miettinyt, miten home todellisuudessa alkaa kasvamaan? Nyt sen voi nähdä omin silmin - turvallisesti ruudun takaa.

Homelive on Labroc Oy:n, rakentamisen elinkaaren laboratorion, järjestämä ainutlaatuinen livestriimi, jossa seuraamme homeiden kasvua 10 päivän ajan. Lähetys on nyt käynnissä ja jatkuu sunnuntaihin 23.11.2025 asti.

Labrocin Homeliven homeet esittelyssä
Homekasvun taustalla ovat usein rakenteisiin päässeet kosteusvauriot. Kun olosuhteet ovat otolliset – riittävästi kosteutta, sopiva lämpötila ja ravinteita – luonnossa ja sisäilmassa esiintyvät homeitiöt alkavat kasvamaan rakenne- ja materiaalipinnoilla.

Homelive tuo tämän prosessin näkyväksi ja näyttää sen, mitä harva on tullut ajatelleeksi: homeet ovat myös yllättävän kauniita.

Mitä näet Homelivessä?

  • Homepesäkkeiden muodostumisen ja nukkamaisen peitteen ilmestymisen.
  • Pesäkkeiden erilaisten värien ja kasvunopeuden kehityksen.
  • Homeita, joita kosteusvaurioituneista rakennusmateriaaleista löydetään.
  • Kuvioiden tai kirjaimien ilmestymisen kasvualustoille päivä päivältä.

Päätimme Labrocilla järjestää Homeliven, jolla voimme havainnollistaa homeiden kasvua rakenteissa suurelle yleisölle. Labroc toimii rakentamisen toimialalla puolueettomana laboratoriona tarjoten monipuolisia analyysipalveluja mm. sisäilmaongelmien selvityksiin.

Erilaiset homeet, joita Homelivessä tullaan näkemään, ovat samoja lajeja, joita tavataan kosteusvaurioituneissa rakenteissa. Liiallinen kosteus voi käynnistää prosessin, joka johtaa rakenteiden korjaustarpeisiin, kertoo Labrocin markkinointipäällikkö Tuuli Aho.

Tarkemmat home-esittelyt ja lähetyksen seuraaminen:
👉 https://labroc.fi/homelive/

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Aspergillus; Eurotium (lr): Havaitaan ulkoilmassa ja esimerkiksi huonepölyssä. Sisältää tyypillisesti paljon keltaista väriä.
Trititrachium sp.: Pesäkkeet kasvavat hitaasti, ja väriltään pieni samettinen vaaleanpunainen/violetti. Havaitaan yleisimmin keraamisissa rakennusmateriaaleissa, mutta myös maaperässä.
Labrocin Homeliven homeet esittelyssä
Aspergillus versicolores (lr): Yleisin ns. kosteusvaurioindikaattorimikrobi, joka havaitaan rakennuksissa. Yleinen myös maaperässä, ja todettu myös elintarvikkeissa. DG18-agarilla pesäkkeen erottaa helposti metallinhohtoisesta väristä.
Wallemia sp.: Pesäke pieni rajallinen suklaan ruskea. Havaitaan esimerkiksi huonepölyssä, tekstiileissä, paperissa ja keraamisissa rakennusmateriaaleissa.
Aspergillus ochraceus (lr): Pesäke pulverimainen ja kauniin keltainen, rusehtava tai kullan värinen. Pesäkkeet ovat melko nopeasti kasvavia.
Aspergillus nigri (lr). Pesäkkeet erottuvat muista mikrobipesäkkeistä helposti mustan värin perusteella.
Labroc Oy - Rakentamisen elinkaaren laboratorio

Labroc Oy tuottaa laboratoriopalveluja kaikkiin rakentamisen eri vaiheisiin. Monipuolisen analyysi- ja palveluvalikoiman myötä tarjoamme asiantuntijoille tietoa tutkimusten ja selvitysten tueksi, ja autamme päämäärässä saavuttaa turvallinen ja terveellinen rakennettu ympäristö.

Analyysipalvelumme on jaettu neljään pääryhmään: Asbesti ja haitta-aineet, Sisäilma, Betoni ja Ympäristö. Olemme osa kansainvälistä GBA Groupia.

Labroc Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratorion pätevyysalue löytyy FINAS:n sivuilta.

