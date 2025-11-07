Kosmoksen kevään 2026 kirjakatalogi on julkaistu
Kosmoksen kevään 2026 kirjat herättelevät digimaailman paljastuksilla ja kannustavat offline-kulttuuriin.
Tutustu Kosmoksen katalogiin kokonaisuudessaan tästä.
Sarah Wynn-Williamsin hurja muistelmateos Edesvastuutonta väkeä on kirja, jonka julkaisun Meta yritti kieltää. New York Timesin bestseller -kirja on paljastusteos teknologiayritysten globaalista vallankäytöstä ja siitä, miten se on muovannut koko maailmaa.
Keväällä Kosmos julkaisee kolme esikoisteosta. Iida Aikion Muoviaurinko on vangitseva romaani identiteetin uudelleenohjelmoimisesta, ylisukupolvisuudesta ja siitä, millaista on elää Saamenmaalla tai poissa sieltä. Iisa Pajulan Pehmeitä kohtia on puolestaan herkkä lukuromaani kielletyistä rakkauksista sekä tyttärenä olemisesta. carmenin eli Carmen Baltzarin carmenissa päähenkilö saa maanisen psykoosin kourissa ajatuksen: hänen on päästävä museoon, ei katsojaksi vaan katsottavaksi. Kuvaa ja tekstiä yhdistävä teos tulkitsee Carmen-myyttiä uudessa valossa.
Klaus Maunukselan kolmas romaani Epifania käsittelee elämää, värejä ja vanhemmaksi tulemista. Sonja Karlssonin Jumalattomat on vimmainen kuvaus musiikkibisneksestä, jossa nuoret aikuiset hakevat itseään ja paikkaansa. Suomen tunnetuimman seksuaaliterapeutin Marja Kihlstörmin päivitetty Iso O on käytännönläheinen kirja, joka auttaa taklaamaan esteet nautinnon edestä.
Kevään käännöskirjallisuutta julkaistaan Solvej Ballelta, Jonas Eikalta sekä Monsterrat Roigilta. Ballen palkitun menestyssarjan neljäs osa Tilavuuden laskemisesta IV vie meidät jälleen matkalle Tara Selterin maailmaan marraskuun 18. päivään. Jonas Eikan Korkea taivas on historiallinen suurromaani rajoja rikkovista begiininaisista, häpeästä ja halusta. Monsterrat Roigin Kirsikoiden aika on rakastettu klassikkoromaani, joka henkii Barcelonan tunnelmaa.
Sita Salmisen täydellinen kalenteri sopii niin työhön, opintoihin kuin vapaa-ajalle. Vuoden 2026–2026 Sitan lukuvuosikalenteri sisältää viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymät sekä reilusti muistiinpanotilaa helpottamaan pitkän tähtäimen suunnittelua. Kalenterista on myös saatavilla pienempi versio Sitan pikkukalenteri, joka kulkee helposti arjessa mukana.
Katalogin suunnittelu: Viivi Prokofjev.
Kustannusyhtiö Kosmos on vapaana syntynyt kirjakustantamo, joka on nykyisin osa Werner Söderström Osakeyhtiön kustantamoperhettä. Toimimme Helsingin Kalliossa ja julkaisemme vuosittain parinkymmenen teoksen verran tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä Suomesta että maailmalta.
Maailmassa on jo liikaa roskaa, joten haluamme julkaista kirjoja, joilla on merkitystä. Kosmoksen kirjailijoita ovat mm. Jani Toivola, Emmi-Liia Sjöholm, Aino Vähäpesola, Elina Innanen, Pontus Purokuru, Elli Valtonen, Akwaeke Emezi, Ali Smith sekä Judith Butler.
KUSTANNUSYHTIÖ KOSMOS
Porthaninkatu 10, 00530 Helsinki
