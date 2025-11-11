Joulun tunnelmaa maan uumenissa
Suloinen joulu tuoksuineen kutsuu tunnelmoimaan Tytyri Elämyskaivoksen Joululuolaan. Lähes 100 metrin syvyydessä kiviseinien ympäröimä jouluinen ihmemaa on avoinna vierailijoille aina loppiaiseen saakka. Räiskyvä takkatuli, jouluiset sävelmät, piparin tuoksu ja kynttilöiden hohde vievät matkalle menneiden joulujen tunnelmaan. Joululuolassa kierrellään vapaasti omaan tahtiin, ja matkan varrella ihastellaan niin Joulupukin keittiötä, saunaa kuin makuukammaria. Tytyri Elämyskaivoksen joululuola tarjoaa ainutlaatuisen kohteen koko perheelle, ja onpa reissulla tavattavissa myös joulupukki itse.
Toiminnallinen jouluteatteri kutsuu osallistumaan
Sunnuntaina 23.11. Tytyri Elämyskaivoksen joululuolassa on tavattavissa joulupukin lisäksi monta muuta hahmoa, kun Lohjan Harrastajanäyttelijät kutsuvat lapset mukaan etsimään kadonnutta joulusukkaa. Toiminnallinen ja tarinnallinen joulukierros tarjoaa oivalluksia ja osallistumisen iloa Joulukaivoksen upeissa puitteissa. Harrastajanäyttelijöiden joulukierrokset tarjolla su 23.11. kello 10.30 – 14 välillä.
Elämyksiä koko perheelle
Jouluisen teemaluolan lisäksi Tytyri Elämyskaivos tarjoaa tutkittavaa myös historiannälkäisille, geologiasta kiinnostuneille ja ylipäänsä uniikkeja kohteita arvostavalle. Yli 100 vuotta vanha ja edelleen toiminnassa oleva kalkkikivikaivos on elämys, jossa jykevät kiviseinät kertovat omaa tarinaansa. Kaivokseen voi tutustua omatoimisesti tai oppaan johdolla.
Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan Joululuolaan, Elämyskaivokseen ja Harrastajanäyttelijöiden jouluteatteriin torstaina 13.11.2025 kello 15 alkaen. Ilmoitathan tulostasi jenna.harma@lohja.fi. Jos ajankohta ei sovi, olet toki tervetullut myös toisena ajankohtana.
Muita tapoja nauttia jouluisesta Lohjasta
Reilun puolen tunnin päästä Helsingistä ja Turku-Helsinki -moottoritien kupeessa sijaitseva Lohja tarjoaa jouluista tekemistä ja tunnelmaa myös maan pinnalla. Lukuisat kahvilat, konsertit ja lasten tapahtumat kutsuvat houkuttelevat joulun tunnelmaan.
Yksi Lohjan perinteisistä joulun kohokohdista on Menneen ajan joulumarkkinat, jotka kietovat keskiaikaisen Pyhän Laurin kirkon ympäristön jouluiseen tunnelmaan jo 30. kerran. Yli 100 myyntikojusta koostuvat markkinat tarjoavat käsitöitä, herkkuja ja menneen ajan tunnelmaa 13. – 14.12.2025.
Menneen Ajan Joulumarkkinat | Lohja
Alkuperäiseen joulun sanomaan sukelletaan Vivamon Raamattukylän Ihmeellinen ilo -joulumusikaalissa, jossa tehdään aikamatka 2000 vuoden takaiseen Betlehemiin. Raamattukylän musiikkinäytelmässä vaelletaan Jeesuksen syntymään liittyvien tapahtumien keskelle ulkona paikasta toiseen siirtyen. Näytökset 12.12. – 20.12.2025.
Joulu - Kansan Raamattuseura
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenna HärmäVisit LohjaPuh:040 6867085jenna.harma@lohja.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Kaupungin ja yrittäjien elinvoimalupaus tulevalle valtuuskaudelle11.11.2025 08:57:17 EET | Tiedote
Lohjan kaupungin ja Lohjan Yrittäjien yhteinen elinvoimalupaus allekirjoitettiin maanantaina 10.11.2025. Elinvoimalupaus on hyväksytty edellisen kerran kesäkuussa 2023. Elinvoimalupaus on valtuustokauden mittainen.
Gunnarlan uuden leikkipuiston avajaiset ke 19.11.7.11.2025 12:19:30 EET | Tiedote
Gunnarlan uuden leikkipuiston avajaisia vietetään ke 19.11. klo 17–19. Tilaisuudessa on mahdollisuus tavata kaupungin viranhaltijoita ja päättäjiä.
Marko Ylönen - Yö Madridin kaduilla6.11.2025 15:55:31 EET | Tiedote
Italialainen säveltäjä Luigi Boccherini työskenteli Espanjan hovissa ja sävelsi jousikvinteton La Musica notturna di strade di Madrid. Sävellys kuvaa nimensä mukaisesti Madridin katujen vilkasta elämää yöaikaan. Sävellyksessä soivat iltarukoukseen kutsuvat kirkonkellot, erilaiset tanssirytmit, sekä sokeiden kerjäläisten laulu. Pehr Henrik Nordgren oli arvostettu suomalainen säveltäjä, jonka useat teokset ovat päässeet klassikon asemaan suomalaisessa jousiorkesterikirjallisuudessa. Pjotr Tšaikovskin Andante cantabile on vaikuttanut kuulijoihin syvästi: Leo Tolstoi on puhjennut kyyneliin, kun teos esitettiin hänen kunniakseen järjestetyssä tilaisuudessa. Myös kuurosokea Helen Keller reagoi samoin aistiessaan musiikin värähtelyn, kun hänelle soitettiin Andante cantabile. Saadakseen sellosonaattinsa julkaistuksi Johannes Brahms turvautui varsin kyseenalaiseen temppuun: hän kuvaili kustantajalle teostaan helpoksi kummallekin soittimelle – vaikka totuus oli kaikkea muuta – ja teos julkaistii
Liessaaren hoito- ja käyttösuunnitelman yleisötilaisuus 26.11. klo 176.11.2025 10:18:11 EET | Tiedote
Tervetuloa Liessaaren hoito- ja käyttösuunnitelman yleisötilaisuuteen, joka järjestetään 26. marraskuuta kello 17.00 Lohjan kaupungintalolla Valtuustosalissa (Karstuntie 4).
Pullin asukkaiden infotilaisuus to 13.11.5.11.2025 09:53:28 EET | Tiedote
Lohjan kaupunki järjestää Pullin koulun opetuspisteen opetuksen siirtymistä koskevan infotilaisuuden alueen asukkaille ja oppilaiden huoltajille torstaina 13.11. klo 18 alkaen. Tilaisuus järjestetään Pullin koulun tiloissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme