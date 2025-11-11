Joulun tunnelmaa maan uumenissa

Toiminnallinen jouluteatteri kutsuu osallistumaan

Sunnuntaina 23.11. Tytyri Elämyskaivoksen joululuolassa on tavattavissa joulupukin lisäksi monta muuta hahmoa, kun Lohjan Harrastajanäyttelijät kutsuvat lapset mukaan etsimään kadonnutta joulusukkaa. Toiminnallinen ja tarinnallinen joulukierros tarjoaa oivalluksia ja osallistumisen iloa Joulukaivoksen upeissa puitteissa. Harrastajanäyttelijöiden joulukierrokset tarjolla su 23.11. kello 10.30 – 14 välillä.

Elämyksiä koko perheelle

Jouluisen teemaluolan lisäksi Tytyri Elämyskaivos tarjoaa tutkittavaa myös historiannälkäisille, geologiasta kiinnostuneille ja ylipäänsä uniikkeja kohteita arvostavalle. Yli 100 vuotta vanha ja edelleen toiminnassa oleva kalkkikivikaivos on elämys, jossa jykevät kiviseinät kertovat omaa tarinaansa. Kaivokseen voi tutustua omatoimisesti tai oppaan johdolla.

Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan Joululuolaan, Elämyskaivokseen ja Harrastajanäyttelijöiden jouluteatteriin torstaina 13.11.2025 kello 15 alkaen. Ilmoitathan tulostasi jenna.harma@lohja.fi. Jos ajankohta ei sovi, olet toki tervetullut myös toisena ajankohtana.



Muita tapoja nauttia jouluisesta Lohjasta

Reilun puolen tunnin päästä Helsingistä ja Turku-Helsinki -moottoritien kupeessa sijaitseva Lohja tarjoaa jouluista tekemistä ja tunnelmaa myös maan pinnalla. Lukuisat kahvilat, konsertit ja lasten tapahtumat kutsuvat houkuttelevat joulun tunnelmaan.

Yksi Lohjan perinteisistä joulun kohokohdista on Menneen ajan joulumarkkinat, jotka kietovat keskiaikaisen Pyhän Laurin kirkon ympäristön jouluiseen tunnelmaan jo 30. kerran. Yli 100 myyntikojusta koostuvat markkinat tarjoavat käsitöitä, herkkuja ja menneen ajan tunnelmaa 13. – 14.12.2025.

Alkuperäiseen joulun sanomaan sukelletaan Vivamon Raamattukylän Ihmeellinen ilo -joulumusikaalissa, jossa tehdään aikamatka 2000 vuoden takaiseen Betlehemiin. Raamattukylän musiikkinäytelmässä vaelletaan Jeesuksen syntymään liittyvien tapahtumien keskelle ulkona paikasta toiseen siirtyen. Näytökset 12.12. – 20.12.2025.



